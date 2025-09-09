Pokuta až 900 eur za podpätky v Grécku. V Taliansku zas turistom prekážajú selfie

Plánujete dovolenku pri mori a radi by ste spojili históriu s krásnymi fotkami? Ak vás láka Grécko, mali by ste si dobre rozmyslieť, čo si obujete. Niekedy totiž môže aj taká drobnosť, ako nesprávna obuv, stáť stovky eur.
Podpätky na Akropole? Radšej nie
Aténska Akropola je symbolom starovekého Grécka a miesto, ktoré ročne navštívia milióny ľudí. Práve preto tam platia prísne pravidlá. Od roku 2009 sú na zozname zakázaných vecí nielen piknikové koše či spreje, ale aj lodičky s úzkym kovovým podpätkom. Dôvod je jednoduchý – ostrý hrot dokáže poškodiť tisícročný mramor, zanechať v ňom malé dierky alebo ryhy.
Ak návštevník zákaz poruší, riskuje pokutu až 900 eur. To je suma, ktorá neraz prevýši cenu samotnej dovolenky – letenky aj s hotelom dokopy. A všetko len kvôli tomu, že sa niekto chcel odfotiť elegantne obutý priamo pri Parthenóne.
Miesto lodičiek preto radšej zvoľte pohodlné sandále alebo tenisky s mäkkou podrážkou. Ušetríte si starosti, peniaze a navyše sa vám bude po starobylých kameňoch chodiť omnoho bezpečnejšie. Predstavte si, že by ste kvôli nešťastnému zakopnutiu zostali v pamäti ako turista, ktorý poškodil antickú pamiatku.
Nezvyčajné zákazy aj v ďalších krajinách
Nafukovacie bábiky v Španielsku
Aj v Španielsku si úradníci poradili so svojráznymi turistami. V Malage je zakázané potulovať sa ulicami s nafukovacou bábikou. Zákon vznikol najmä preto, že hlučné rozlúčky so slobodou, ktoré často organizovali britskí turisti, narúšali verejný poriadok. Výsledkom je pokuta 750 eur. A mimochodom – rovnaký postih hrozí aj tým, ktorí by sa rozhodli prechádzať mestom iba v spodnej bielizni. Policajti majú v tomto smere nulovú toleranciu.
Peniaze na zemi v Thajsku
Thajsko je známe ako „krajina úsmevov“, no nie všetko je tam dovolené. Ak by ste náhodou stúpili na mincu alebo bankovku, dopustíte sa vážneho priestupku. Na thajských peniazoch je totiž vyobrazený portrét kráľa, a pošliapanie meny sa považuje za urážku monarchie. V extrémnych prípadoch môže hroziť až 15 rokov väzenia. Preto, ak vám niečo spadne na zem, radšej si k nemu čupnite a zdvihnite to rukou, namiesto toho, aby ste po peniazoch šliapali topánkou.
Selfie v Taliansku
Moderná doba priniesla aj nové problémy. V talianskom meste Positano na Amalfskom pobreží už majú selfie turistov plné zuby. Úzke uličky sa v lete pravidelne upchávajú, pretože každý druhý návštevník sa snaží urobiť dokonalú fotku s morom v pozadí.
Miestne úrady preto zaviedli tzv. červené zóny, kde je zastavenie a pózovanie pri fotení zakázané. Ak zákaz porušíte, hrozí vám pokuta vo výške 275 eur. Chcete sa vyhnúť nepríjemnostiam? Ideálne je vstať skoro ráno a vychutnať si romantický záber bez davov. Alebo riskovať rýchlu fotku na tajnáša a mať pripravený únikový plán.
Cestovanie so zdravým rozumom
Každá krajina má svoje špecifiká, tradície a zákony. To, čo nám môže pripadať ako nevinná zábava, môže byť inde vnímané ako urážka či ohrozenie historického dedičstva. Preto sa vždy oplatí vopred si zistiť, čo sa na danom mieste smie a čo nie.
Možno sa tak vyhnete nielen nepríjemnostiam s políciou, ale aj mastnej pokute, ktorá by vám mohla zbytočne pokaziť celú dovolenku.