Pokojné a radostné Vianoce. Ako prežiť sviatky tak, aby ste si ich užili vy aj váš pes?

Vianočný čas je pre ľudí obdobím radosti, oddychu a rodinnej atmosféry. Do tejto rodiny patria aj naši psy, a hoci si neuvedomujú tradície či symboly, sviatočnú zmenu domáceho prostredia veľmi citlivo vnímajú. Pre niektoré psy sú Vianoce príjemným spestrením, no iné môžu reagovať stresom na zvýšený ruch, neznáme predmety či narušený režim. Keď dopredu myslíme aj na ich potreby, vieme prežiť sviatky v pokoji a bez zbytočných rizík.
Ako pes vníma vianočnú atmosféru
Pes nerozumie tomu, čo sú Vianoce, ale vie identifikovať všetky zmeny v domácnosti:
- nový stromček uprostred miestnosti
- vône koláčov a nových jedál
- neobvyklé zvuky (šustenie baliaceho papiera, hudba)
- viac ľudí v dome
- narušenie bežného denného režimu
Tieto podnety môžu vyvolať nadšenie alebo stres — závisí od povahy psa. Citlivejšie jedince bývajú nervóznejšie pri hlasnejších návštevách, pri zmätku v domácnosti alebo pri náhlych zmenách. Najlepšie, čo im môžeme dať, je predvídateľnosť, pokoj a ich vlastný bezpečný priestor.
Malé rituály, ako napríklad krátke večerné pohladenie v rovnakom čase či odmena po prechádzke, pomáhajú psovi cítiť sa stabilne aj v období, keď sa okolo neho deje viac ako obvykle.
Vianočné darčeky, ktoré môžu potešiť psov aj ľudí
Niektoré darčeky sú určené len pre psa (hračky, maškrty), ale existujú aj také, ktoré spájajú celú rodinu. Napríklad spoločenské hry pre majiteľov psov, ktoré podporujú vzájomnú interakciu so psom, môžu byť príjemným spôsobom, ako spolu stráviť večer.
Dávajte však pozor, aby psie darčeky obsahovali iba bezpečné materiály a vhodné veľkosti hračiek — najmä pri silných žuvačoch alebo šteniatkach hrozí riziko prehltnutia malých častí.
Na čo si dať počas Vianoc pozor: Najčastejšie riziká pre psov
Vianoce sú krásne, ale prinášajú viac nebezpečenstiev než bežné dni. Väčšina úrazov a náhlych veterinárnych návštev vzniká v situáciách, ktoré človek nepovažuje za rizikové.
1. Nebezpečné potraviny
Mnohé tradičné vianočné jedlá sú pre psov toxické alebo veľmi nevhodné. Najdôležitejšie informácie:
Potraviny, ktoré sú pre psa nebezpečné:
- čokoláda a kakao (toxické — obsahujú teobromín)
- hrozno a hrozienka (môžu spôsobiť akútne zlyhanie obličiek)
- cukrovinky so sladidlom xylitol (extrémne toxické — hrozí náhle zlyhanie pečene)
- slané alebo mastné jedlá (môžu spôsobiť zápal pankreasu)
- varené kosti z kapra, kurčaťa alebo moriaka (štiepia sa a môžu spôsobiť perforáciu tráviaceho traktu)
Tieto informácie sú veterinárne overené a patria medzi najčastejšie príčiny sviatočných úrazov či otráv.
Ak pes nie je zvyknutý na tučné alebo korenené jedlá, „kúsok kapra“ mu s veľkou pravdepodobnosťou môže spôsobiť tráviace problémy.
2. Nevinné, ale rizikové predmety v domácnosti
Niektoré dekorácie a predmety sú pre psov lákavé, no môžu byť nebezpečné pri prehltnutí alebo rozbití.
Najčastejšie riziká:
- baliaci papier, stuhy a povrázky – pes ich môže prehltnúť, čo môže viesť k črevnej nepriechodnosti
- mašle, plastové dekorácie a malé ozdoby – riziko udusenia
- surové kysnuté cesto – v žalúdku ďalej kysne a môže spôsobiť život ohrozujúce stavy
- sklenené ozdoby – pri rozbití môžu poraniť labky alebo ústa
- zapálené sviečky v dosahu psa – hrozí popálenie alebo požiar
- opadané ihličie – môže podráždiť žalúdok
Tieto riziká sú všeobecne známe a veterinári na ne upozorňujú každý rok.
3. Silvester – najstresovejšia noc v roku pre väčšinu zvierat
Je preukázané, že väčšina psov reaguje na ohňostroje strachom. Dôvodom je prudký a nepredvídateľný hluk, ktorý je pre ich sluch mimoriadne nepríjemný.
Napriek tomu, že niektoré mestá obmedzujú používanie pyrotechniky, jej úplný zákaz plošne neplatí, takže je potrebné sa na Silvestra pripraviť.
Ako pomôcť psovi:
- vytvorte mu tiché a bezpečné miesto v byte
- zatiahnite závesy, pustite jemnú hudbu alebo biely šum
- nechajte mu obľúbenú hračku či deku
- zostaňte s ním – prítomnosť majiteľa výrazne znižuje stres
Tieto odporúčania sú dlhodobo overené ako najúčinnejšie nefarmakologické metódy zvládania silvestrovského strachu.
Záver
Ak počas Vianoc myslíme na bezpečie psa rovnako ako na svoje vlastné pohodlie, sviatky môžu byť pokojné a radostné pre všetkých členov domácnosti. Prevencia je pritom jednoduchá — vyhnúť sa toxickým potravinám, zabezpečiť rizikové predmety, rešpektovať psovu potrebu pokoja a pripraviť ho na silvestrovskú noc.
Tak vzniknú Vianoce, ktoré budú skutočne rodinné — aj pre psích členov domácnosti.