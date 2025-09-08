Podvodníkom naletia aj mladí ľudia. Prípad zo Zlína je varovaním pre všetky generácie

Často sa hovorí, že obeťami finančných podvodov sa stávajú predovšetkým starší ľudia. Realita je však iná. Nedávny prípad 36-ročnej ženy zo Zlína jasne ukazuje, že podvodníci dokážu zmanipulovať aj mladších, vzdelaných a sebavedomých ľudí. Kvôli svojej dôverčivosti prišla o viac než milión českých korún a teraz ju čakajú dlhé roky splácania pôžičiek.
Sľub rýchleho zbohatnutia sa skončil tragicky
Žena uverila slovensky hovoriacim mužom, ktorí ju telefonicky presviedčali, že môže rýchlo zbohatnúť investovaním do projektu spojeného s umelou inteligenciou. Podvodníci používali rôzne telefónne čísla, pôsobili veľmi presvedčivo a dokonca od nej vylákali aj fotografiu jej občianskeho preukazu s osobnými údajmi.
Aby mala na „investíciu“ dostatok financií, zobrala si najprv dva úvery – 450-tisíc (18 000 €) a 369-tisíc korún ( 14 760 €) . Peniaze vybrala z bankomatu a podľa pokynov ich odovzdala mužovi, ktorý prišiel v čiernom aute priamo pred jej dom. Nasledujúci deň sa príbeh zopakoval – ďalší volajúci ju presvedčil, aby si vzala ďalšie dve pôžičky od nebankových spoločností vo výške 46-tisíc ( 1 840 €) a 250-tisíc korún (10 000 €) . Aj tieto peniaze si prevzal neznámy muž.
Keď si žena uvedomila, že sa stala obeťou podvodu, bolo už neskoro. Peniaze zmizli a ona zostala s dlhmi, ktoré bude splácať dlhé roky. Podľa polície ide o mimoriadne sofistikovaný podvod, pri ktorom páchatelia využili kombináciu psychologického nátlaku a moderných technológií.
Prečo podvody fungujú aj na mladých?
Kryptomenové a investičné podvody sa v poslednom období šíria predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí, rôznych aplikácií a telekomunikačných platforiem. Podvodníci sa často vydávajú za pracovníkov známych spoločností, celebrity či ich manažérov. Vďaka falošným profilom, falošným webovým stránkam a presvedčivému vystupovaniu dokážu vytvoriť dojem serióznosti.
Z obetí sa snažia získať citlivé údaje, prístup k bankovým účtom alebo ich priamo donútia odovzdať hotovosť. Nejde pritom len o seniorov – obeťami sú aj mladší ľudia, ktorí sa považujú za technicky zdatných. Dôvod je jednoduchý – podvodníci veľmi dobre vedia, ako manipulovať psychiku človeka a ako v ňom vyvolať pocit, že musí konať rýchlo, inak príde o jedinečnú šancu.
Polícia varuje: tieto zásady môžu zachrániť vaše peniaze
Kriminalisti zdôrazňujú, že základom ochrany je obozretnosť a kritické myslenie. Každý by si mal zapamätať niekoľko jednoduchých pravidiel:
- Nikdy neposkytujte svoje osobné ani bankové údaje neznámym ľuďom.
- Ignorujte odkazy v e-mailoch či SMS správach, ktoré od vás žiadajú zadanie hesiel alebo čísel kariet.
- Nenechajte sa nalákať na „zaručené zisky“ – každá skutočná investícia je spojená s rizikom.
- Nepodliehajte nátlaku a časovému stresu – podvodníci cielene vytvárajú atmosféru, aby ste konali impulzívne.
- Dávajte si pozor na reklamy na sociálnych sieťach – často zneužívajú tváre známych osobností, ktoré o ničom netušia.
- Nikomu nedovoľte vzdialený prístup k svojmu počítaču či mobilu.
- Pred investovaním si vždy preverte spoločnosť – hľadajte recenzie, licencie a oficiálne zdroje.
Poučenie pre všetkých
Prípad zo Zlína je mementom pre celé Slovensko aj Česko. Podvodníci dnes cielia na všetky vekové kategórie a používajú také prepracované metódy, že sa občas nechajú oklamať aj právnici či sudcovia. Stačí chvíľa nepozornosti, trocha dôverčivosti a finančné škody môžu byť obrovské.
Ak sa vám niečo nezdá alebo cítite, že na vás niekto vytvára nátlak, okamžite komunikáciu ukončite a poraďte sa s rodinou alebo priamo s políciou. Včasná reakcia môže byť rozdielom medzi stratou všetkých úspor a ochranou vašej budúcnosti.