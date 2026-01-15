Podvodníci s elektrinou nepoľavujú. Na čo si dať pozor, aby ste sa nestali obeťou triku?

Podvodné praktiky pri získavaní nových zákazníkov v energetike sú na Slovensku dlhodobým problémom. Hoci sa legislatíva v posledných rokoch sprísnila, v praxi sa stále objavujú prípady, kedy sa ľudia nechajú nahovoriť na nevýhodnú zmluvu na dodávku elektriny či plynu. Mnohí z týchto podvodníkov – verejnosťou prezývaní ako energošmejdi – cielia najmä na starších ľudí alebo tých, ktorí nemajú o trhu s energiami dostatočné informácie.
Na ich aktivity opakovane upozorňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ako aj slovenské spotrebiteľské združenia.
Ako na Slovensku najčastejšie postupujú energošmejdi?
Podvodníci využívajú techniky, ktoré sú u nás zdokumentované už roky. Hoci konkrétne scenáre sa menia, cieľ je stále rovnaký – presvedčiť človeka, aby podpísal novú zmluvu, často bez toho, aby si uvedomil, čo vlastne podpisuje.
1) Navštevujú domácnosti bez ohlásenia
Podvodníci sa najčastejšie vydávajú za:
- zamestnancov energetickej spoločnosti
- pracovníkov distribútora
- „nezávislých“ poradcov
Mnoho ľudí im uverí už len preto, že prídu osobne a pôsobia oficiálne.
2) Tvrdia nepravdivé informácie o výmene elektromera
Tento trik je na Slovensku mimoriadne rozšírený. Podvodník tvrdí, že:
- „prišli vymeniť elektromer“
- „je potrebné niečo podpísať, inak môže byť odber prerušený“
- „ide len o formalitu“
Fakt je však úplne jasný:
Elektromery na Slovensku vymieňa iba distribučná spoločnosť (ZSE Distribúcia, SSE-D alebo VSD) a nikdy na to nepotrebuje podpis žiadnej zmluvy na dodávku energií. Ak vám niekto tvrdí opak, snaží sa vás oklamať.
3) Vytvárajú časový tlak
Typický je aj nátlak:
- „táto ponuka platí len teraz“
- „ak to nepodpíšete dnes, prídete o zľavu“
- „zajtra už bude neskoro“
Legitímny obchodník vás nikdy nebude nútiť rozhodovať sa v priebehu pár minút.
4) Zneužívajú meno veľkých firiem
Energošmejdi často tvrdia, že prichádzajú „v mene vášho dodávateľa“.
V skutočnosti však dodávatelia energií na Slovensku neposielajú svojich zástupcov do domácností bez predchádzajúcej dohody.
Nové triky: predstieranie energetického poradenstva
Na Slovensku sa čoraz viac stretávame aj so situáciami, keď podvodník tvrdí, že prichádza len na energetický audit domácnosti alebo ponúka možnosť „optimalizácie spotreby“.
Hoci to znie nevinne, cieľ ostáva rovnaký – počas návštevy človeka presvedčiť, aby podpísal dokumenty, ktoré majú viesť k zmene dodávateľa.
Podľa slovenských združení na ochranu spotrebiteľa ide o postup, ktorý sa v posledných rokoch výrazne rozšíril, najmä po zdražovaní energií, keď ľudia viac hľadajú spôsoby, ako ušetriť.
Prečo ľudia na Slovensku podpisujú nevýhodné zmluvy?
Najčastejšie dôvody podľa spotrebiteľských poradcov:
- nedostatok informácií o tom, ako funguje trh s energiami
- dôvera voči ľuďom, ktorí pôsobia „oficiálne“
- strach, že prídu o výhodnú cenu
- obava, že ignorovaním návštevy môžu mať technický problém či prerušenú dodávku
Podvodníci tieto psychologické momenty veľmi dobre poznajú a cielene ich využívajú.
Oficiálne odporúčania ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dlhodobo upozorňuje na niekoľko zásad, ktorými sa možno bezpečne riadiť:
1) Nič nepodpisujte ihneď
Každý má právo vziať si dokument domov, prečítať si ho v pokoji a až potom sa rozhodnúť.
2) Overujte si totožnosť človeka pri dverách
Seriózny pracovník:
- má služobný preukaz
- vie sa preukázať aj poverovacím listom
- nevadí mu, ak si informácie overíte telefonicky
3) Overte si informácie priamo u svojho dodávateľa alebo distribútora
Oficiálne infolinky sú najbezpečnejší spôsob, ako zistiť pravdu.
4) Distribútor nikdy nežiada podpis zmluvy
Ak niekto tvrdí, že podpis je podmienkou technickej úpravy (výmene elektromera či ističa), stále ide o podvod.
Ako sa jednoducho brániť?
- Nepúšťajte do bytu nikoho, koho nepoznáte a kto prišiel bez ohlásenia.
- Pýtajte si všetko písomne – podvodník vám spravidla nič písomne nedá.
- Ak niekto používa nátlak alebo vyhrážky, okamžite ukončite komunikáciu.
- Ak už ste niečo podpísali, vo väčšine prípadov máte 14 dní na odstúpenie od zmluvy, ak bola uzatvorená mimo prevádzkových priestorov.
- V prípade pochybností kontaktujte priamo dodávateľa alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu.