Podvodné SMS správy útočia na seniorov čoraz častejšie. Čo v nich býva napísané a prečo sú nebezpečné?

Nežiadané SMS s podvodným obsahom už pravdepodobne dorazili takmer každému. Mnohé sú napísané tak nešikovne, že človek ihneď pochopí, že ide o pokus o okradnutie. No existuje aj opačná kategória – správy, ktoré pôsobia nesmierne presvedčivo a ľahko zmätú aj skúseného používateľa.
Kyberzločinci si dávajú skutočne záležať. Neustále skúšajú nové triky, ako z ľudí vylákať peniaze, a využívajú pritom všetky dostupné kanály: e-maily, sociálne siete aj klasické SMS. Mimoriadne často si ako cieľ vyberajú seniorov, ktorí bývajú dôverčivejší, nevedia o aktuálnych formách internetových podvodov a pri krátkej SMS si nemusia hneď uvedomiť, že niečo nesedí. Aj preto sa mnohí nechtiac chytia do pasce.
Ako vyzerajú falošné správy?
Podvodné SMS môžu mať rôzne podoby. Zvyčajne sa tvária, že pochádzajú od nejakej štátnej inštitúcie alebo veľkej organizácie – napríklad od Slovenskej pošty, Sociálnej poisťovne či dokonca vašej banky.
Obsah je koncipovaný tak, aby vo vás vyvolal rýchlu reakciu:
- informácia o balíku, ktorý vám údajne bol odoslaný
- prosba o zaplatenie cla za zásielku
- alebo výzva na sledovanie pohybu balíka cez priložený odkaz – hoci ste si nič neobjednali
Najmä na začiatku roka či v období podávania daňových priznaní sa objavujú aj správy, ktoré sa vydávajú za Sociálnu poisťovňu. Podvodníci tvrdia, že máte preplatok, ktorý si môžete nechať vyplatiť cez odkaz v SMS. Ten však smeruje na podvodný web, kde ide len o jediné – získať vaše osobné a bankové údaje.
Čo sa stane, keď na odkaz kliknete?
Po kliknutí sa vo väčšine prípadov otvorí stránka, ktorá pôsobí úplne dôveryhodne. Podvodníci vedia veľmi presne napodobniť dizajn oficiálneho webu banky či štátnej inštitúcie.
Na stránke vás následne vyzvú, aby ste zadali:
- prihlasovacie údaje do internet bankingu
- alebo dokonca číslo a bezpečnostné údaje z platobnej karty
V tejto chvíli je extrémne dôležité nič nevyplňovať. Ak tak urobíte, kyberzločinci môžu vo veľmi krátkom čase vyprázdniť váš účet.
Nové triky podvodníkov: atmosféra strachu
V posledných rokoch pribúdajú aj SMS, ktoré sa vydávajú za Policajný zbor. Oznámia vám napríklad, že voči vám bolo podané trestné oznámenie. Cieľ je jednoduchý – vystrašiť vás, aby ste klikli na odkaz bez premýšľania.
Polícia by však nikdy neposielala tak závažné informácie cez SMS. Rovnako to neplatí pre banky či štátne úrady – cez textovú správu vám nebudú posielať citlivé výzvy ani odkazy na formuláre, kde by ste mali zadávať svoje osobné údaje.
Ako sa brániť?
Najdôležitejšie je uvedomiť si niekoľko zásad:
- Oficiálne inštitúcie neposielajú cez SMS podobné žiadosti. Ak by vás Sociálna poisťovňa či iný úrad potreboval kontaktovať, spraví tak listom, cez elektronickú schránku alebo iným overeným spôsobom.
- Nikdy nikam nezadávajte údaje z internet bankingu ani číslo platobnej karty, ak ste si nie istí pôvodom odkazu.
- Polícia neposiela trestné oznámenia formou SMS. Takéto správy môžete okamžite ignorovať a zmazať.
- Ak vám správa aj napriek všetkému pripadá presvedčivá, urobte to najjednoduchšie, čo môžete –
zavolajte na oficiálne číslo danej inštitúcie a overte si, či je text autentický.
Práve telefonát na správne číslo často zachráni ľudí pred tým, aby nevedomky poskytli svoje citlivé údaje podvodníkom.