Podržte na kľúčoch od auta toto tlačidlo. Funkcia, ktorú výrobcovia šikovne ukryli

Len málokto si sadne k návodu na auto a prečíta si ho celý. Väčšina vodičov ho otvorí len vtedy, keď hľadá niečo konkrétne. Aj preto mnohé praktické funkcie ostávajú roky nepovšimnuté. Jednou z nich je možnosť ovládať všetky okná na aute pomocou diaľkového ovládača.
O rovnakom triku informuje aj tento príspevok
Funkcia, ktorá pomôže najmä v lete – ale nemusí ju mať každé auto
Elektronické kľúče mnohých moderných áut dokážu omnoho viac než len zamknúť a odomknúť dvere. Výrobcovia do nich pridali tzv. komfortné ovládanie okien – funkciu, ktorá umožňuje okná na diaľku spustiť alebo zatvoriť.
Je však dôležité zdôrazniť tri veci:
- Nie všetky autá túto funkciu podporujú.
- Postup sa líši podľa značky a modelu.
- V niektorých vozidlách môže byť funkcia z výroby vypnutá a treba ju aktivovať v nastaveniach.
Ako to funguje, ak to vaše auto podporuje?
Pri veľkom množstve značiek funguje princíp rovnako:
- Dlhé podržanie tlačidla odomknúť → okná sa začnú spúšťať.
- Dlhé podržanie tlačidla zamknúť → okná sa začnú zatvárať.
Funguje to len vtedy, keď je vozidlo vybavené elektrickými ovládačmi okien s funkciou komfortného doťahovania.
Prečo je to užitočné?
Predstavte si, že sa vraciate k autu, ktoré stálo na letnom slnku. V interiéri je neznesiteľne horúco a priame nastúpenie do kabíny je utrpenie. Ak vaše auto patrí medzi tie, ktoré to umožňujú, stačí dlhšie podržať tlačidlo odomknutia a okná sa začnú spúšťať. V horúcom vzduchu sa tak môže kabína rýchlejšie vyvetrať ešte predtým, než otvoríte dvere.
A funguje to aj opačne — okná môžete na diaľku aj zatvoriť
Mnohí vodiči zažili situáciu, keď po odchode domov zrazu začnú rozmýšľať, či náhodou nezabudli zatvoriť okno spolujazdca. Ak vaše auto túto funkciu podporuje, nemusíte sa vracať. Dlhé podržanie tlačidla uzamknutia spustí automatické zatváranie okien.
Niektoré modely vedia pri podržaní tlačidla uzavrieť aj strešné okno, pokiaľ je vybavené elektrickým ovládaním.
Prečo to nemusí fungovať u vás?
Existujú tri hlavné dôvody:
1. Vaše auto túto funkciu neobsahuje
Najmä lacnejšie alebo staršie modely ju nemusia mať vôbec.
2. Funkcia je vypnutá v nastaveniach
Niektoré moderné autá majú komfortné ovládanie okien z bezpečnostných dôvodov predvolene deaktivované.
V takom prípade ju treba zapnúť v menu palubného systému, zvyčajne v sekcii nastavení komfortu alebo okien.
3. Staršie autá to robia mechanicky
Pri niektorých starších modeloch funguje táto funkcia iba vtedy, keď je kľúč vložený priamo v dverách.
Otočením kľúča do polohy odomykania a jeho podržaním sa okná spúšťajú, opačným smerom sa zatvárajú.
Záver: pravdivá funkcia, ale nie univerzálna
Komfortné ovládanie okien diaľkovým ovládačom je reálna a praktická funkcia, ktorú podporuje mnoho moderných áut. Nejde však o univerzálny štandard – jej dostupnosť, spôsob aktivácie aj presný postup závisia od konkrétnej značky a modelu.
Ak si nie ste istí, či ju vaše auto má, najjednoduchší spôsob je:
- vyskúšať dlhšie podržať tlačidlá zamknúť alebo odomknúť
- prípadne skontrolovať nastavenia komfortných funkcií v palubnom menu