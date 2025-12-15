Podmorský robot v hlbinách Tichého oceánu zaznamenal niečo výnimočné. Vedci zverejnili fascinujúce video

Výskumný podmorský robot počas vedeckej expedície v Tichom oceáne zaznamenal nezvyčajného morského živočícha, ktorého vzhľad okamžite upútal pozornosť odborníkov. V hlbokomorskej oblasti známej ako Chile Margin sa pred kamerou objavil mnohoštetinavec (polychaete) s výrazne dúhovým, iridescentným efektom na štetinách. Záznam pochádza z expedície organizovanej Schmidt Ocean Institute, ktorá sa zameriava na mapovanie málo preskúmaných oblastí oceánskeho dna.
Unikátne zábery
Objav v geologicky aktívnej oblasti
Chile Margin je časť oceánskeho dna pri pobreží Južnej Ameriky, kde sa Nazca doska podsúva pod Juhoamerickú dosku. Ide o geologicky veľmi aktívnu oblasť so strmými svahmi, veľkými hĺbkami a výrazným tlakom. Práve tieto podmienky vytvárajú špecifické prostredie, v ktorom sa vyvinuli organizmy prispôsobené životu bez slnečného svetla.
Robotické vozidlo sa počas expedície pohybovalo v hĺbkach, kam sa človek nedokáže dostať. Je vybavené vysokokvalitnými kamerami a osvetlením, ktoré umožňujú pozorovať morské dno bez fyzického zásahu do prostredia.
Nejde o svietenie, ale o fyzikálny jav
Zaznamenaný mnohoštetinavec nevyžaruje vlastné svetlo. Nejde o bioluminiscenciu, akú poznáme napríklad u niektorých druhov planktónu. Farebný efekt vzniká vďaka mikroskopickým štruktúram v štetinách, ktoré lámu dopadajúce svetlo.
Vedci tento jav označujú ako iridescenciu – optický efekt známy aj z peria niektorých vtákov, motýlích krídel alebo minerálov, ako je opál. Farby nevznikajú pigmentom, ale fyzikálnym rozkladom svetla na jemných bielkovinových štruktúrach.
Známy typ organizmu, no málo pozorovaný v tejto hĺbke
Mnohoštetinatce patria medzi dobre známe skupiny morských bezstavovcov. Vyskytujú sa v rôznych hĺbkach a prostrediach, no iridescentné druhy z veľkých hĺbok sú zriedkavo pozorované, najmä preto, že bez umelého osvetlenia by ich vizuálne vlastnosti zostali skryté.
Vedci zatiaľ neoznámili, že by išlo o nový druh. Záznam však poskytuje cenné informácie o rozšírení a vzhľade hlbokomorských polychaetov a potvrdzuje, že aj dobre známe skupiny živočíchov môžu v extrémnych podmienkach vykazovať prekvapivé vlastnosti.
Význam robotického výskumu oceánov
Podmorské roboty dnes zohrávajú kľúčovú úlohu pri výskume oceánov. Umožňujú:
- mapovať morské dno vo veľkých hĺbkach
- dokumentovať život bez jeho narušenia
- objavovať nové alebo málo známe javy
- získavať údaje o geológii aj biológii hlbokomorských oblastí
Záznam z Chile Margin je ďalším dôkazom, že oceánske hlbiny zostávajú jednou z najmenej preskúmaných častí planéty, hoci zohrávajú zásadnú úlohu v globálnych geologických a biologických procesoch.
Pripomienka rozmanitosti života v extrémnych podmienkach
Aj keď nejde o „zázračný“ alebo nadprirodzený objav, iridescentný mnohoštetinavec je ukážkou toho, aké rozmanité formy môže mať život prispôsobený extrémnym podmienkam. V prostredí bez svetla, pod vysokým tlakom a v chladných vodách sa vyvinuli organizmy, ktorých vlastnosti sú pre ľudské oko viditeľné až vďaka modernej technológii.
Záznam z expedície sa dnes využíva nielen na popularizáciu vedy, ale aj ako dokumentačný materiál pri štúdiu hlbokomorských ekosystémov.