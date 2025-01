Podchladený pes: Kedy treba navštíviť veterinára a čo môžete urobiť sami

Zimné mesiace a mrazivé počasie dokážu výrazne potrápiť nielen ľudský organizmus, ale rovnako ohrozujú aj našich štvornohých miláčikov. Pokiaľ si všimnete, že váš pes sa po dlhšom pobyte vonku trasie, mal by to byť pre vás signál, že môže byť podchladený. V takom prípade je dôležité konať rýchlo a zároveň správne, aby ste psovi pomohli zvládnuť nepríjemný stav a predišli vážnejším komplikáciám. Ako teda vyzerá podchladenie u psa, aké sú jeho typické prejavy a čo by mala zahŕňať prvá pomoc?