Pod hladinou talianskeho jazera objavili pozostatky pravekej osady z doby bronzovej

V tichých vodách jazera Mezzano v talianskom regióne Lazio sa skrýva archeologický poklad, ktorý sa po tisícročiach dostáva späť na svetlo sveta. Tím talianskych podvodných archeológov objavil pozostatky osady z doby bronzovej, ukryté v bahnitom dne jazera. Nález je datovaný približne do obdobia 1700 až 1150 pred Kristom, teda starý približne tri až tri a pol tisícročia.
Video z prieskumu dna jazera
Pozri si krátke zábery z podvodného prieskumu jazera Mezzano, kde vidno zachované koly, konštrukcie a vrstvy sedimentu:
Osada na dne jazera sopečného pôvodu
Jazero Mezzano leží v kráteri vyhasnutého sopky neďaleko mesta Valentano. Po poslednej erupcii sa kráter postupne zaplnil vodou, čím vzniklo menšie, ale hlboké jazero obklopené zeleňou. Dno je pokryté nepriepustnými vrstvami ílu a sedimentov, ktoré po tisíce rokov chránili všetko, čo sa do nich uložilo, pred pôsobením kyslíka a rozkladu.
Práve vďaka týmto podmienkam sa na dne jazera zachovali drevo, bronz aj organické materiály v mimoriadne dobrom stave. Podľa archeológov ide o jednu z najlepšie zachovaných vodných osád v celom Taliansku.
Objav viac ako 600 drevených kolov
Výskumy v jazere Mezzano prebiehajú už od druhej polovice 20. storočia, no až v posledných rokoch sa vedcom s pomocou moderných sonarov a podvodných kamier podarilo získať ucelenejší obraz o rozsahu náleziska.
Z dna jazera sa podarilo identifikovať viac ako 600 drevených pilotov, ktoré pravdepodobne tvorili základy domov alebo plošín. Niektoré sú uložené v hĺbke od 2,5 do 10 metrov, čo naznačuje, že ich stavitelia reagovali na zmeny vodnej hladiny.
Archeológovia sa domnievajú, že išlo o osadu postavenú priamo na vode alebo tesne pri jej brehu – podobný typ sídliska, aké poznáme aj z iných miest Európy (napr. Švajčiarsko, Rakúsko či Slovinsko). Tieto tzv. „pilotové sídliská“ boli v dobe bronzovej bežné a poskytovali obyvateľom ochranu, prístup k vode i rybolovu.
Život v dobe bronzovej pri jazere Mezzano
Z dna jazera sa okrem drevených konštrukcií podarilo vyloviť aj množstvo predmetov každodennej potreby – napríklad sekery, hroty oštepov, prstene či kúsky bronzových ingotov, z ktorých sa odlievali nástroje a ozdoby.
Tieto nálezy dokazujú, že obyvatelia ovládali základy spracovania kovov, teda metalurgiu, a že šlo o rozvinutú komunitu s vlastnou výrobou a remeselnými zručnosťami. V okolí sa našli aj stopy po ohniskách a spálenom dreve, čo naznačuje, že niektoré časti sídliska postihol požiar.
Významná archeologická lokalita
Vďaka priaznivým podmienkam na dne jazera zostali mnohé artefakty takmer nedotknuté časom. Podľa odborníkov ide o mimoriadne hodnotné miesto, ktoré môže poskytnúť nové poznatky o živote ľudí v strednej Itálii v dobe bronzovej.
Talianski vedci teraz analyzujú drevo, bronz i organické zvyšky, aby určili presnejšie vek a charakter osady. Výskum prebieha pod vedením archeológov z Univerzity v Tuskane a regionálneho úradu pre pamiatkovú starostlivosť vo Viterbe.
Záhadný koniec osady
Presná príčina zániku tejto pravekej komunity zatiaľ nie je známa. Archeológovia pracujú s viacerými hypotézami: mohlo ísť o požiar, zmenu klímy, postupné zvyšovanie hladiny jazera, ktoré by obyvateľov prinútilo odísť, alebo o prírodnú katastrofu.
V rovnakom období, okolo roku 1200 pred n. l., sa naprieč Stredomorím odohrával kolaps viacerých civilizácií, známy ako „kolaps doby bronzovej“. Niektorí odborníci pripúšťajú, že aj Mezzano mohlo byť ovplyvnené širšími spoločenskými a environmentálnymi zmenami tej doby.
Mesto ukryté v tichu vody
Dnes pôsobí jazero Mezzano ako pokojná oáza uprostred zelene. No pod jeho hladinou sa nachádza časová kapsula, ktorá nám umožňuje nazrieť do sveta spred troch a pol tisícročia.
Osada v Mezzane je vzácnym svedectvom vynaliezavosti a prispôsobivosti pravekých ľudí, ktorí dokázali žiť v harmónii s vodou a využívať jej výhody vo svoj prospech.
Archeológovia dúfajú, že ďalšie výskumy odhalia ešte viac detailov o tom, ako vyzeral život v tejto vodnej komunite, ktorá dnes spí pod hladinou sopkového jazera.