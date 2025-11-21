Poctivý karlovarský knedlík podľa starých mám. Takto sa robí ten pravý

Ak patríte medzi milovníkov omáčok, duseného mäsa či pečenej klasiky, určite uznáte, že správny knedlík dokáže celé jedlo povýšiť o level vyššie. Niet divu, že česká kuchyňa si na knedlíkoch tak zakladá – a medzi tými najobľúbenejšími jednoznačne kraľuje karlovarský. Napriek tomu sa mu mnoho domácich kuchárov dlhé roky vyhýba, akoby išlo o náročnú kulinársku skúšku. Pravdou však je, že strach z jeho prípravy je úplne zbytočný. Keď si postup človek zopakuje jeden-dva razy, zistí, že na ňom nie je vôbec nič strašidelné.
Prečo sú karlovarské knedlíky také výnimočné?
Kým klasický žemľový knedlík je skôr hutnejší a jednoduchší, jeho karlovarská verzia pôsobí oveľa jemnejšie a vzdušnejšie. Za svoju nadýchanejšiu štruktúru vďačí najmä snehu z bielkov a tiež tomu, že sa tradične pripravuje zo starších rožkov. Bylinky v ceste mu navyše dodajú nielen príjemnú arómu, ale aj pestrejší vzhľad – a to je jeden z dôvodov, prečo ho mnohí kuchári považujú za slávnostnejší a elegantnejší typ knedlíka. Na tanieri jednoducho vyzerá lepšie a pôsobí upravenejšie, čo ocenia aj tí, ktorí jedia prvou šancou očami.
Často sa o ňom hovorí, že jeho príprava je náročná. Pravda je však iná – chce to len trochu cviku. Keď si raz osvojíte správny postup, pôjde to rýchlo a bez stresu. Ak ste ho doma ešte nikdy neskúšali, teraz je ideálny čas prelomiť ľady.
Čo budeme potrebovať na karlovarský knedlík:
- 5 až 6 starších rožkov
- 100 g hrubej múky
- 200 ml mlieka
- 2 vajcia
- hrsť hladkolistej petržlenovej vňate
- muškátový oriešok
- soľ a čierne korenie
Ako pripraviť poctivý karlovarský knedlík krok za krokom
Najskôr si oddelíme bielky od žĺtkov. Žĺtky rozmiešame s mliekom a prisypeme múku. Do tejto základnej zmesi pridáme korenie – soľ, čerstvo mleté čierne korenie a štipku muškátového orieška, ktorý dáva knedlíku typickú chuť.
Rožky nakrájame na malé kocky a primiešame ich do cesta. Následne pridáme nasekanú petržlenovú vňať, ktorá jedlu dodá sviežu bylinkovú vôňu aj farbu. V ďalšom kroku si z bielkov vyšľaháme pevný sneh a ten opatrne zapracujeme do zmesi. Práve vďaka nemu bude knedlík jemný a nadýchaný.
Ak sa vám bude zdať, že cesto je redšie, je to úplne v poriadku – pri karlovarských knedlíkoch je to normálne. Aby sme z neho vytvarovali guľatý knedlík, použijeme potravinársku fóliu. Na jej stred nanesieme časť cesta, pevne zabalíme a formujeme do podlhovastého tvaru. Dôležité je fóliu poriadne utiahnuť, aby knedlík počas varenia držal tvar.
Potom si už len vyberieme spôsob tepelnej úpravy. Niekto nedá dopustiť na varenie vo vode, iní preferujú prípravu na pare – oba spôsoby sú správne. Záleží len na tom, čo ste doma zvyknutí a čo vám viac vyhovuje.