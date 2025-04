Počítače bijú na poplach: ohrozujú nás temné predpovede o konci ľudstva

Už v roku 1973 vyvinula skupina renomovaných vedcov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) počítačový model, ktorý dostal názov World One. Jeho hlavnou úlohou bolo zhodnotiť a predvídať budúce trendy v globálnej udržateľnosti. Zaujímavosťou je, že tento model, pôvodne navrhnutý pre organizáciu Club of Rome, prišiel s naozaj znepokojivým výsledkom: do roku 2040 by podľa neho mohlo dôjsť k totálnemu kolapsu našej civilizácie. Analýzy, ktoré z tohto modelu vznikli, sa stali inšpiráciou pre známu knihu „Limits to Growth“. Táto publikácia následne detailne opísala, ako by mohli vyzerať posledné desaťročia života na Zemi, ak sa nezmenia súčasné vzorce spotreby a neprehodnotia sa environmentálne politiky, na ktoré sa momentálne spoliehame.

Analytický pohľad na znepokojivé prognózy

World One sa pri svojej práci neopieral len o jednoduché výpočty, ale komplexne skúmal širokú škálu faktorov. Patril medzi ne rast populácie, intenzita ťažby a spotreby prírodných zdrojov, miera produkcie odpadov či znečistenie životného prostredia. Hoci model vznikol pred desiatkami rokov, ponúka varovania, ktoré dnes pôsobia až prekvapivo aktuálne: naznačuje, že ak ľudia nezmenia svoj neudržateľný prístup k planéte, prehriaty hospodársky rast povedie nielen k ekologickej, ale aj k sociálnej kríze nevídaných rozmerov.

World One predpokladal, že prvé závažné varovné signály sa začnú prejavovať okolo roku 2020. A skutočne, postupné narastanie koncentrácie skleníkových plynov či neustále sa zrýchľujúca zmena klímy spôsobujú čoraz väčšie škody na ekosystémoch aj ľudskom zdraví. Model predpokladal, že práve tieto faktory by mohli viesť k vyššej úmrtnosti, a tým k postupnému znižovaniu počtu obyvateľov na Zemi. Vývoj, ktorý nastane medzi rokmi 2040 a 2050, by podľa týchto výpočtov mohol skončiť kolapsom ľudskej spoločnosti a znížením svetovej populácie na stav podobný tomu spred viac než storočia.

Reakcia sveta a kontroverzie

Keď sa štúdia World One a z nej vychádzajúca kniha „Limits to Growth“ dostali na verejnosť, vyvolali obrovskú diskusiu. Mnohí ekonómovia a politickí predstavitelia sa ostro ohradili proti tvrdeniu, že nekonečný rast je neudržateľný – tradičný kapitalistický systém ho totiž považuje za jeden z pilierov svojej stability. Zároveň však v posledných rokoch, keď sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny, stúpa podpora názorov, ktoré predtým zneli príliš radikálne. Vo vedeckej obci, ktorá kedysi na tieto varovania reagovala zväčša skepticky, sa čoraz častejšie objavujú hlasy uznávajúce, že mnohé z predpovedí sa, aspoň čiastočne, naozaj napĺňajú.

Priaznivci teórie opierajúcej sa o model World One tvrdia, že súčasné príznaky, ako napríklad rapídny úbytok biodiverzity alebo alarmujúce teplotné rekordy, sú dôkazom, že ľudská civilizácia smeruje k nebezpečnému zlomu. Nielen vedci, ale aj mnohé environmentálne organizácie a uvedomelí jednotlivci upozorňujú na nevyhnutnosť prehodnotiť hodnotové rebríčky, obmedziť plytvanie zdrojmi a posilniť udržateľné stratégie vo všetkých oblastiach života.

Pohľad do budúcnosti a nádej na zmenu

Presnú budúcnosť, samozrejme, nikto nedokáže predpovedať s absolútnou istotou. Isté však je, že nás čakajú rozsiahle výzvy, ktoré si budú vyžadovať spoluprácu, inováciu a najmä odhodlanie meniť zabehnuté spôsoby fungovania spoločnosti. Ak chceme predísť najhoršiemu scenáru, o akom hovoria výpočty z MIT a výsledky publikované v „Limits to Growth“, musíme začať konať hneď.

Aby sme nepriaznivý vývoj zvrátili, je nevyhnutné spomaliť neustálu exploatáciu prírodných zdrojov, urýchlene znižovať emisie skleníkových plynov a podporovať obehovú ekonomiku, ktorá zminimalizuje produkciu odpadov. Dôležitú úlohu tu majú nielen vlády a veľké korporácie, ale aj bežní ľudia. Spotrebitelia dokážu svojimi rozhodnutiami o nákupoch či voľbou politických predstaviteľov ovplyvniť smerovanie spoločnosti a vyslať jasný signál, že je načase preorientovať sa na udržateľnejšie životné princípy.

Nová kapitola ľudstva?

Aj keď zistenia modelu World One pôsobia desivo, nemali by nás pripraviť o nádej. Pokrokové technológie nám umožňujú rýchlo získať informácie, ktoré predchádzajúce generácie k dispozícii nemali. Spoločnosť sa tak môže efektívnejšie mobilizovať, aby na problémy reagovala včas. Jednotlivci, firmy aj vlády môžu vyvíjať tlak na prijímanie ekologických politík, ktoré zohľadnia dlhodobú prosperitu našej planéty.

Zostáva nám čas na to, aby sme prepísali ponurú kapitolu, ktorú pre nás model World One načrtol. Ak si dnešná generácia uvedomí, že bez prírody a fungujúcich ekosystémov sa spoločnosť z dlhodobého hľadiska neudrží, môže sa zmeniť smerovanie k trvalej udržateľnosti. Výsledkom by nemala byť len záchrana planéty pre budúce generácie, ale aj spravodlivejší, zdravší a dlhodobo stabilnejší svet.