Po viac než šiestich rokoch uvidíme na Slovensku aj v Česku úplné zatmenie Mesiaca. Na oblohe sa odohrá 7. septembra veľkolepá šou

Nebeské divadlo, ktoré sa u nás objavuje len raz za niekoľko rokov, je opäť za dverami. V nedeľu 7. septembra 2025 budeme môcť sledovať úplné zatmenie Mesiaca, ktoré prinesie nezabudnuteľnú atmosféru. A nepôjde o krátky úkaz – naopak, astronómovia upozorňujú, že pôjde o jedno z najdlhších úplných zatmení v tomto desaťročí.
Fascinácia ľudí od nepamäti
Ľudia kedysi považovali zatmenia za niečo nadprirodzené a tajomné. Verili, že ide o znamenie bohov či predzvesť významných udalostí. Dnes už poznáme presnú príčinu tohto javu – Zem sa dostane medzi Slnko a Mesiac, a tým ho na istý čas pripraví o slnečné lúče. Vďaka zemskej atmosfére však Mesiac nezmizne úplne, ale sfarbí sa do oranžovo-červenej, čo mu prinieslo pomenovanie krvavý Mesiac.
Kedy a kde zatmenie pozorovať?
Celé divadlo začne 7. septembra už krátko po západe Slnka.
- 18:27 – Mesiac vstúpi do polotieňa Zeme a začne sa čiastočné zatmenie.
- 19:30 – 20:52 – nastane úplná fáza, ktorá prinesie najväčšiu podívanú.
- 20:11 – maximum zatmenia, kedy sa Mesiac ukáže v najintenzívnejšej červenej farbe.
- 22:55 – Mesiac sa úplne vynorí z tieňa a úkaz sa skončí.
Najlepšie podmienky na pozorovanie budú mať ľudia na východe Slovenska, kde bude Mesiac viditeľný nízko nad obzorom už počas nástupu zatmenia. Netreba žiadne špeciálne okuliare – úkaz je bezpečný pre zrak a stačí ho sledovať voľným okom. Kto si chce priblížiť detaily mesačného povrchu, môže použiť ďalekohľad.
Bonus navyše: planéty na oblohe
Tohtoročné zatmenie nebude jediným lákadlom. Východne od stmavnutého Mesiaca sa objavia aj planéty Saturn a Neptún. Saturn bude dobre viditeľný voľným okom, zatiaľ čo Neptún si vyžiada aspoň menší ďalekohľad. Pre nadšencov astronómie to bude jedinečná príležitosť vidieť viacero nebeských telies naraz.
Čo ak bude obloha zamračená?
Aj keď počasie nemusí priať, slabšia oblačnosť môže zážitok ešte zvýrazniť. Mraky totiž rozptyľujú svetlo a vytvárajú dramatické scenérie, ktoré môžu zatmenie spraviť ešte pôsobivejším.
Tip pre fotografov
Milovníci nočnej fotografie by si tento dátum mali poznačiť do kalendára. Ak si vyberiete miesto, kde bude Mesiac vychádzať za hradom, horským masívom alebo starým stromom, môžete získať snímky, ktoré budú ozdobou každého albumu.
Podobná udalosť sa u nás zopakuje až o tri roky – v decembri 2028. Ak teda chcete zažiť na vlastné oči červený Mesiac, vyberte sa 7. septembra do prírody alebo na najbližšiu hvezdáreň a nechajte sa očariť jedným z najkrajších nebeských úkazov.