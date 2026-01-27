Po silných mrazoch si doma skontrolujte týchto pár vecí. Mnohí na ne zabúdajú, a môže to stáť peniaze

radiátor
radiátor Foto: www.shutterstock.com

Silné mrazy môžu ovplyvniť viaceré súčasti domácnosti, a hoci nie všetky problémy sú viditeľné okamžite, odborníci na vykurovanie, inštalácie a stavebnú fyziku sa zhodujú, že krátka kontrola po skončení extrémnych teplôt môže predísť škodám aj zbytočným výdavkom. Nasledujúce body vychádzajú z reálnych fyzikálnych javov a praxe technikov.

1. Funkčnosť kúrenia a radiátorov

Po mrazoch je užitočné preveriť, či radiátory hrejú rovnomerne:

  • ak niektorá časť zostáva studená, môže ísť o bežné zavzdušnenie
  • netesnosti sa môžu prejaviť kvapkaním alebo vlhkými miestami okolo potrubia

Ide o skutočné javy, ktoré sa pri nízkych teplotách vyskytujú, pretože tlak v systéme môže kolísať a drobné úniky sa v zime ľahšie prehliadnu.

2. Tesnenie a správanie okien v chlade

Okná reagujú na chlad rozťažnosťou materiálov. Odborníci odporúčajú skontrolovať:

  • či okolo rámu necítite prúdenie studeného vzduchu
  • či sa na skle netvorí nadmerná kondenzácia
  • stav tesnení, ktoré môžu časom stvrdnúť alebo popraskať

Tieto javy sú fyzikálne vysvetliteľné: pri poklese teploty sa zvyšuje rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čo rýchlejšie odhalí netesnosti.

3. Vodovodné potrubie a prívod vody

Zamrznutie potrubia je jeden z najčastejších problémov počas silných mrazov. Aj po ich skončení sa odporúča skontrolovať:

  • tlak vody
  • viditeľné potrubia v menej vykurovaných priestoroch
  • prípadné vlhké miesta

Je faktom, že potrubie môže prasknúť až počas oteplenia, keď sa ľad roztápa a mení objem. Preto je kontrola po mrazoch odôvodnená a odborníkmi bežne odporúčaná.

4. Steny, omietky a rohy miestností

Teplotné výkyvy a zvýšená vlhkosť môžu vplývať na omietky. V praxi sa môžu objaviť:

  • drobné praskliny
  • olupujúca sa farba
  • tmavé škvrny pri zvýšenej vlhkosti

Tieto poškodenia vznikajú v dôsledku rozdielnych teplôt medzi interiérom a obvodovými stenami, čo je dobre známy stavebný jav.

5. Podlahy a podlahové lišty

Podlahové materiály — drevo, laminát aj dlažba — prirodzene reagujú na teplotu a vlhkosť. Po mrazoch sa preto oplatí overiť:

  • či sa plávajúca podlaha nezdvihla alebo nevytvorila medzery
  • či sa neobjavili praskliny v škárach dlažby

Tieto zmeny sú spôsobené rozťahovaním a zmršťovaním materiálov a sú úplne reálne.

6. Elektroinštalácia a spotrebiče

Chlad a vlhkosť môžu ovplyvniť elektrické rozvody, najmä v starších budovách alebo miestach so slabšou izoláciou. Je pravdivé a odborníkmi potvrdené, že je vhodné skontrolovať:

  • či zásuvky a vypínače neobsahujú vlhkosť
  • či spotrebiče neprejavujú neobvyklé výpadky

Vlhkosť môže znižovať izolačné vlastnosti materiálov a spôsobovať poruchy.

Každý z uvedených bodov vychádza z reálnych fyzikálnych procesov a skúseností odborníkov. Silné mrazy dokážu oslabiť konštrukcie, tesnenia aj technické zariadenia v domácnosti. Rýchla kontrola umožní odhaliť problém skôr, než sa prejaví ako väčšia škoda.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať