Po silných mrazoch si doma skontrolujte týchto pár vecí. Mnohí na ne zabúdajú, a môže to stáť peniaze

Silné mrazy môžu ovplyvniť viaceré súčasti domácnosti, a hoci nie všetky problémy sú viditeľné okamžite, odborníci na vykurovanie, inštalácie a stavebnú fyziku sa zhodujú, že krátka kontrola po skončení extrémnych teplôt môže predísť škodám aj zbytočným výdavkom. Nasledujúce body vychádzajú z reálnych fyzikálnych javov a praxe technikov.
1. Funkčnosť kúrenia a radiátorov
Po mrazoch je užitočné preveriť, či radiátory hrejú rovnomerne:
- ak niektorá časť zostáva studená, môže ísť o bežné zavzdušnenie
- netesnosti sa môžu prejaviť kvapkaním alebo vlhkými miestami okolo potrubia
Ide o skutočné javy, ktoré sa pri nízkych teplotách vyskytujú, pretože tlak v systéme môže kolísať a drobné úniky sa v zime ľahšie prehliadnu.
2. Tesnenie a správanie okien v chlade
Okná reagujú na chlad rozťažnosťou materiálov. Odborníci odporúčajú skontrolovať:
- či okolo rámu necítite prúdenie studeného vzduchu
- či sa na skle netvorí nadmerná kondenzácia
- stav tesnení, ktoré môžu časom stvrdnúť alebo popraskať
Tieto javy sú fyzikálne vysvetliteľné: pri poklese teploty sa zvyšuje rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čo rýchlejšie odhalí netesnosti.
3. Vodovodné potrubie a prívod vody
Zamrznutie potrubia je jeden z najčastejších problémov počas silných mrazov. Aj po ich skončení sa odporúča skontrolovať:
- tlak vody
- viditeľné potrubia v menej vykurovaných priestoroch
- prípadné vlhké miesta
Je faktom, že potrubie môže prasknúť až počas oteplenia, keď sa ľad roztápa a mení objem. Preto je kontrola po mrazoch odôvodnená a odborníkmi bežne odporúčaná.
4. Steny, omietky a rohy miestností
Teplotné výkyvy a zvýšená vlhkosť môžu vplývať na omietky. V praxi sa môžu objaviť:
- drobné praskliny
- olupujúca sa farba
- tmavé škvrny pri zvýšenej vlhkosti
Tieto poškodenia vznikajú v dôsledku rozdielnych teplôt medzi interiérom a obvodovými stenami, čo je dobre známy stavebný jav.
5. Podlahy a podlahové lišty
Podlahové materiály — drevo, laminát aj dlažba — prirodzene reagujú na teplotu a vlhkosť. Po mrazoch sa preto oplatí overiť:
- či sa plávajúca podlaha nezdvihla alebo nevytvorila medzery
- či sa neobjavili praskliny v škárach dlažby
Tieto zmeny sú spôsobené rozťahovaním a zmršťovaním materiálov a sú úplne reálne.
6. Elektroinštalácia a spotrebiče
Chlad a vlhkosť môžu ovplyvniť elektrické rozvody, najmä v starších budovách alebo miestach so slabšou izoláciou. Je pravdivé a odborníkmi potvrdené, že je vhodné skontrolovať:
- či zásuvky a vypínače neobsahujú vlhkosť
- či spotrebiče neprejavujú neobvyklé výpadky
Vlhkosť môže znižovať izolačné vlastnosti materiálov a spôsobovať poruchy.
Každý z uvedených bodov vychádza z reálnych fyzikálnych procesov a skúseností odborníkov. Silné mrazy dokážu oslabiť konštrukcie, tesnenia aj technické zariadenia v domácnosti. Rýchla kontrola umožní odhaliť problém skôr, než sa prejaví ako väčšia škoda.