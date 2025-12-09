Po rokoch som zistila, že škrabku používam úplne nesprávne. Túto skrytú funkciu mi nikto nikdy nevysvetlil

Šúpanie zemiakov patrí medzi tie domáce práce, pri ktorých má veľa ľudí chuť radšej odísť z kuchyne. Je to monotónna a často zdĺhavá činnosť, ktorú robíme len preto, že musíme – zemiaky jednoducho k slovenským jedlám patria. Bez nich si nevieme predstaviť nedeľný obed ani obyčajné rýchle večere. A hoci by sme ich radi občas nahradili ryžou či cestovinami, dlhodobo sa to jednoducho nedá.
Niektoré recepty síce umožňujú šúpanie preskočiť, najmä ak pripravujete zemiaky „na americký spôsob“. Stačí ich dobre umyť, nakrájať na kúsky, pokvapkať olejom, posoliť a dať piecť do rúry. V tomto prípade šupku naozaj netreba odstraňovať, pretože počas pečenia zmäkne a dodá jedlu chuť. No pri zemiakovej kaši, tradičnom šaláte alebo francúzskych zemiakoch sa šúpanie nevyhnete.
A práve tu prichádza na scénu jeden nenápadný, no prekvapivo užitočný trik, o ktorom väčšina ľudí netuší.
„Spätný chod“ škrabky: funkcia, o ktorej mnohí nevedia
Väčšina domácností už dávno nepoužíva klasický malý nôž, pretože škrabka je rýchlejšia, presnejšia a zbytočne neprerezáva zeleninu. Lenže mnohí ju stále používajú len jedným smerom – zhora nadol.
Ak sa však na svoju škrabku pozorne pozriete, možno si všimnete, že jej ostrie je obojstranné. A práve to umožňuje využiť techniku, ktorú niektorí nazývajú „spätný chod“.
Ako to funguje?
- Začnite klasicky – pohybom zhora nadol.
- Potom však nespúšťajte ruku späť do východiskovej polohy.
- Jednoducho otočte zápästie a druhou stranou ostria pokračujte pohybom opačným smerom – zdola nahor.
Týmto spôsobom škrabete dvojnásobnou rýchlosťou, pretože čepeľ pracuje pri oboch pohyboch. Mnohí ľudia zostanú prekvapení, ako veľmi sa im práca zrýchli, keď to prvýkrát vyskúšajú. Navyše je to pohodlné a menej namáhavé na ruku.
Táto metóda je ideálna na zemiaky, mrkvu, petržlen či cuketu. Jednoducho na všetku zeleninu s pevnejším povrchom.
Ak však vaša škrabka nemá ostrie z oboch strán, ale len z jednej a na opačnom konci má špic určený na vyberanie očiek, tento trik na nej nefunguje. Na druhej strane – práve špic je na zemiaky nepostrádateľný, najmä ak potrebujete odstrániť drobné poškodenia.
Škrabka nie je iba na lúpanie. Dokáže toho oveľa viac
Možno ju máte v zásuvke už roky, no vôbec netušíte, že tento jednoduchý nástroj dokáže pomôcť aj pri iných prácach v kuchyni.
Tvrdé maslo
Ak máte maslo priamo z chladničky a potrebujete ho rýchlo rozotrieť, škrabka je váš najlepší priateľ. Stačí niekoľkokrát prejsť ostrím po masle – vytvoríte tenké hoblinky, ktoré sa takmer okamžite roztopia.
Čokoláda na dezerty
Chystáte tortu alebo koláč a chcete ho ozdobiť čokoládovými hoblinkami? Škrabka to zvládne ľahko a výsledok vyzerá ako z cukrárne.
Syr
Najmä tvrdé syry sa škrabú výborne. Vytvoríte jemné pásiky, ktoré sa krásne topia na cestovinách alebo zapekaných jedlách.
Ako naostriť tupú škrabku, aby opäť fungovala ako nová?
Možno ste si všimli, že škrabka už neberie šupku tak ľahko ako kedysi. Nie je to tým, že by bola pokazená – pravdepodobne je len tupá. Ostrie sa časom opotrebuje, najmä ak ju často umývate v umývačke riadu.
Našťastie existuje jednoduchý trik, ktorý jej život výrazne predĺži.
- Vezmite si obyčajný kuchynský nôž.
- Špičkou niekoľkokrát prejdite po ostrí škrabky.
- Niekoľko rýchlych pohybov stačí, aby sa ostrie „prebudilo“ a bolo opäť funkčné.
Výsledok pocítite okamžite – zelenina sa bude šúpať hladko a bez námahy.
Záver
Škrabka je jedným z tých kuchynských nástrojov, ktoré berieme ako samozrejmosť, no ak jej porozumieme, dokáže nám ušetriť množstvo času a práce. Obojstranné ostrie, alternatívne využitie pri masle či čokoláde aj jednoduché „naostrenie“ sú praktické triky, ktoré prekvapia každého, kto ich ešte nepoznal.