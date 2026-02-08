Po krájaní cibule vám smrdia ruky? Pomôže obyčajný nerezový drez. Funguje to lepšie než mydlo

krájanie cibule
krájanie cibule Foto: depositphotos.com

Po krájaní cibule zostáva na rukách výrazná aróma, ktorá dokáže pretrvať aj niekoľko hodín. Dôvodom sú sírne zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú z cibule pri krájaní a ľahko sa zachytávajú na pokožke. Bežné umytie rúk mydlom ich odstráni len čiastočne, a preto veľa ľudí hľadá spôsob, ako zápachu zabrániť alebo ho aspoň výrazne oslabiť.

Jednou z najznámejších metód je trenie rúk o nerezovú oceľ. Tento postup je populárny po celom svete a mnoho ľudí naň nedá dopustiť. Je však dôležité rozlišovať medzi overenými faktami a tým, čo sa traduje ako praktická skúsenosť.

Video s trikom, ktorý využíva nerezový povrch

Na internete existuje viacero videonávodov, v ktorých sa táto metóda ukazuje v praxi. Napríklad vo videu Howcast na YouTube si môžete pozrieť jednoduchú ukážku:

Čo o nerezovej oceli vieme s istotou

  • Zápach cibule spôsobujú prchavé sírne zlúčeniny, ktoré sa viažu na pokožku.
  • Vedecké vysvetlenie účinku nerezu sa často opisuje ako možná chemická reakcia medzi povrchom ocele a týmito látkami.
  • Doteraz neexistujú jednoznačné vedecké štúdie, ktoré by tento mechanizmus potvrdili ako preukázanú pravdu.
  • Napriek tomu veľké množstvo ľudí udáva, že im trenie rúk o nerez zápach naozaj znižuje. V praxi teda ide o účinný trik, aj keď vedecké dôkazy sú obmedzené.

Inými slovami: metóda nie je oficiálne dokázaná, ale mnohým funguje.

Ako postupovať, ak to chcete vyskúšať

  1. Ruky opláchnite studenou vodou. Studená voda pomáha spomaliť uvoľňovanie sírnych látok.
  2. Jemne trieďte ruky o nerezový povrch 20–30 sekúnd. Môže to byť drez, lyžica alebo iné nerezové kuchynské náradie.
  3. Znovu opláchnite ruky. Zápach by mal byť slabší, u niekoho zmizne úplne.

Tieto kroky sú bezpečné a nijako nezaťažujú pokožku.

Metódy, ktorých účinnosť je lepšie podložená

Niektoré spôsoby odstránenia zápachu majú lepšie zdôvodnenie a aj praktická skúsenosť s nimi býva veľmi dobrá:

• Citrónová šťava

Kyslé prostredie pomáha neutralizovať sírne zlúčeniny. Tento spôsob je dlhodobo overený.

• Ocot

Rovnako ako citrón pôsobí kyslo a pomáha zbaviť sa pretrvávajúceho zápachu.

• Soľ a studená voda

Jemný peeling so soľou mechanicky uvoľňuje molekuly z povrchu kože.
Niektorí kuchári naň nedajú dopustiť.

• Jedlá sóda

Alkalický charakter znižuje intenzitu pachov a pôsobí jemne exfoliačne.

Tieto metódy majú jedno spoločné: sú logicky vysvetliteľné a v praxi stabilne fungujú.

Ako to celé zhrnúť

  • Zápach cibule je prirodzený jav spôsobený sírnymi zlúčeninami.
  • Nerezový trik je populárny a mnohým ľuďom pomáha, avšak jeho účinok nie je vedecky potvrdený.
  • Ak chcete mať istotu, siahnite po citróne, octe, soli alebo sóde — tieto postupy majú spoľahlivejšie výsledky.
  • Všetky metódy sú bezpečné a môžete ich kombinovať.

Vďaka tomu si môžete vybrať spôsob, ktorý vám najlepšie vyhovuje, a pripraviť jedlo bez toho, aby ste sa museli trápiť s nepríjemným zápachom na rukách.

