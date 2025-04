Po dôkladnej kontrole solárnych panelov po zime zistíte všetky riziká. Nepodceňujte ju, ide vám o výkon i o hodnotu majetku

Jar prináša nielen dlhšie dni a viac slnečného žiarenia, ale aj ideálnu príležitosť, kedy by ste mali venovať pozornosť svojej domácej solárnej elektrárni. Po zimných mesiacoch, ktoré môžu byť v našich podmienkach stále veľmi nevyspytateľné, je dôležité dôkladne skontrolovať stav fotovoltických panelov, ich uchytenie, prepojenie a všetky ostatné súvisiace komponenty. Hoci mnohí majitelia fotovoltických systémov na pravidelnú kontrolu zabúdajú, ide o zásadnú investíciu do bezpečnosti a dlhodobej efektívnosti celej elektrárne. Okrem toho môže včasné odhalenie drobných nedostatkov zabrániť výraznému zníženiu výkonu a zbytočným nákladom na opravy v budúcnosti.

Prečo je jar kľúčovým obdobím?

Zimné obdobie môže priniesť extrémne počasie – mráz, sneh, dážď so snehom, silný vietor či rýchle výkyvy teplôt. Vplyvom týchto faktorov môže na fotovoltických paneloch dôjsť k drobným prasklinám či poškodeniam, prípadne k vzniku škrabancov na povrchu. Na paneloch sa tiež počas zimy môžu usadzovať nečistoty a zvyšky organického materiálu, napríklad opadané lístie. Jar je preto najlepší čas na detailnú kontrolu a čistenie, keďže s pribúdajúcimi slnečnými dňami začne elektráreň opäť pracovať na plný výkon.

Strata výkonu v dôsledku nečistôt

Fotovoltické panely fungujú optimálne, keď ich povrch nie je znečistený. Čím väčšia vrstva prachu, lístia alebo iných nečistôt sa usadzuje na paneloch, tým nižšia je schopnosť systému premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Dôsledkom môže byť zníženie efektivity celej sústavy, a tým aj strata výnosov z vyrobenej energie. Majiteľ tak prichádza o peniaze, ktoré by inak mohol ušetriť na prevádzke domácnosti alebo dokonca získať pri výhodnom predaji prebytočnej energie do siete.

Dôležitá je aj bezpečnosť: Kontrola môže predísť požiaru či úrazu

Okrem samotného zníženia výkonu panelov je rovnako zásadná bezpečnostná stránka fotovoltického systému. Uvoľnené skrutky, poškodené káble alebo nesprávne uchytenie môžu spôsobiť elektrický skrat, čo zvyšuje riziko požiaru. Pravidelná kontrola je preto nielen súčasťou ochrany vášho majetku, ale aj prevencie pred možným úrazom. Dokonca môže byť kontrola explicitne vyžadovaná vo vašej zmluve o dodávke a montáži fotovoltiky, a to kvôli možnej budúcej reklamácii. Ak by ste túto povinnosť zanedbali, mohlo by sa stať, že si v prípade poruchy nebudete môcť uplatniť záruku.

Čo všetko by ste mali skontrolovať?

Vizuálny stav panelov:

Hľadajte praskliny, škrabance alebo iné poškodenia povrchu.

Skontrolujte, či sa na paneloch nenachádzajú usadeniny listov, prachu alebo vtáčieho trusu.

Mechanické uchytenie:

Overte, či sú všetky skrutky a úchyty pevne dotiahnuté.

V prípade voľných úchytov hrozí nestabilita panelov, prípadne ich poškodenie silným vetrom.

Elektrické prepojenia:

Preverte, či sú všetky káble neporušené, dobre zaizolované a nepoškodené.

Poškodené vedenie môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.

Zanesenie a čistenie:

Na čistenie použite mäkkú stierku, jemnú utierku (napr. z mikrovlákna) či teleskopickú kefu s mäkkými štetinami.

Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom, aby ste nepoškodili povrch panelov.

Ako často volať špecializovanú firmu?

Základnú vizuálnu kontrolu môžete zvládnuť aj sami, najmä ak máte bezpečný prístup na strechu či k panelom. Odporúča sa však najmenej raz za dva roky prizvať odborníkov zo špecializovanej firmy, ktorí disponujú potrebným vybavením a skúsenosťami. Tí vykonajú komplexnejšiu revíziu, ktorá zahŕňa napríklad:

Termovízne merania: Pomocou termokamery dokážu odhaliť miesta s nadmerným prehrievaním, ktoré môžu poukazovať na poškodené panely či chybné spoje.

Pomocou termokamery dokážu odhaliť miesta s nadmerným prehrievaním, ktoré môžu poukazovať na poškodené panely či chybné spoje. Kontrolu napätia a prúdu: Overia, či je napätie v jednotlivých stringoch (sériovo prepojených článkoch) v súlade s projektovou dokumentáciou.

Overia, či je napätie v jednotlivých stringoch (sériovo prepojených článkoch) v súlade s projektovou dokumentáciou. Elektrickú revíziu systému: Vrátane testu izolácie medzi vodičmi a zemou, aby sa overila celková bezpečnosť zapojenia.

Väčšia, komplexnejšia kontrola by sa mala vykonávať raz za päť rokov. Počas tejto kontroly sa navyše detailne sleduje aj stav nosných konštrukcií a integrity celého systému.

Drony a moderné technológie pri kontrole

Špecializované firmy si dnes čoraz častejšie pomáhajú dronmi, vďaka ktorým môžu získať detailné letecké zábery a zachytiť nedostupné časti vašej strechy. Drony dokážu nielen identifikovať prípadné poškodenia, ale v niektorých prípadoch môžu panely aj čistiť. Kombinácia dronov a termokamier tak šetrí čas, zvyšuje presnosť meraní a minimalizuje riziko chýb. Navyše tieto technológie umožňujú rýchlo porovnať reálny stav systému s projektovou dokumentáciou a odhaliť skryté nedostatky.

Nezabúdajte na kontrolu striedača a batérií

Pri fotovoltickom systéme netreba zabúdať ani na ďalšie kľúčové komponenty:

Striedač (invertor): Počas kontroly sa vykonáva záťažový test, ktorý odhalí, či je spínač schopný správnej regulácie. Technik zároveň skontroluje, či je softvér v striedači aktualizovaný na najnovšiu verziu, aby systém pracoval čo najefektívnejšie.

Počas kontroly sa vykonáva záťažový test, ktorý odhalí, či je spínač schopný správnej regulácie. Technik zároveň skontroluje, či je softvér v striedači aktualizovaný na najnovšiu verziu, aby systém pracoval čo najefektívnejšie. Batérie: Počas zimy býva výroba elektriny nižšia, a tak je aj iný režim nabíjania a vybíjania batérií. Ich kapacita sa môže rokmi zmeniť, a preto je dôležité pravidelne kontrolovať ich reálny stav. V rámci kontroly sa zistí, aká je aktuálna kapacita, a či je nastavený vhodný spôsob nabíjania a vybíjania.

Vďaka týmto úkonom môžete nielen zvýšiť bezpečnosť svojho systému, ale aj maximalizovať jeho výkon. Batéria, ktorá je v zlom stave, môže totiž výrazne znížiť efektivitu celej elektrárne.

Online aplikácie a monitoring

Mnohé moderné fotovoltické systémy sa ovládajú cez online aplikácie. Prostredníctvom nich sa dajú získať dôležité informácie o výkone systému, stave nabitia batérií či aktuálnej spotrebe. Počas odbornej kontroly sa preto skontroluje aj softvérová časť:

Aktualizácia systému: Technik overí, či má striedač a prípadné ďalšie riadiace komponenty nainštalované najnovšie aktualizácie.

Technik overí, či má striedač a prípadné ďalšie riadiace komponenty nainštalované najnovšie aktualizácie. Historické dáta: Z online aplikácie sa môžu vytiahnuť grafy vývoja výkonu a spotreby. Tie dokážu pomôcť pri odhaľovaní dlhodobých anomálií či postupného poklesu výkonu.

Tieto údaje často prezradia viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Pokiaľ napríklad dôjde k náhlemu prepadu výkonu, môže to signalizovať problém s jednou sekciou panelov alebo s jednotlivým komponentom. Včasná diagnostika tak predíde finančne nákladným opravám v budúcnosti.

Zhrnutie: Prečo kontrolu určite nepodceňovať

Maximálny výkon a ekonomická návratnosť: Jar je obdobím, kedy fotovoltika začína pracovať naplno. Ak je systém pravidelne udržiavaný, dosiahnete optimálne výsledky a vyššiu návratnosť investície. Bezpečnosť: Drobné poškodenia sa môžu rýchlo zmeniť na vážne poruchy. V najhoršom prípade môžu spôsobiť skrat či dokonca požiar. Predĺženie životnosti: Čím skôr zachytíte anomálie a opravíte poškodené súčiastky, tým dlhšie vám bude systém spoľahlivo slúžiť. Povinnosť vyplývajúca zo zmluvy: Niektoré zmluvy o dodávke a montáži fotovoltiky zahŕňajú povinnosť pravidelných kontrol. Ignorovanie tejto povinnosti môže viesť k zamietnutiu reklamácie či strate záruky.

Práve teraz, keď zima ustúpila a slnečné lúče naberajú na sile, je vhodná chvíľa objednať si profesionálnu revíziu, prípadne aspoň vykonať základnú vizuálnu kontrolu. Nezabúdajte pritom na bezpečnosť a pri práci na streche dodržiavajte všetky potrebné opatrenia. Vďaka dôkladnej údržbe budete môcť svoju elektráreň opäť využiť naplno a bez zbytočných rizík.