Po 30 rokoch varenia pani Barbora konečne odhalila tajomstvo alobalu. Kľúčový detail si doteraz nevšímala

Mnohí z nás používajú alobal takmer denne, no často nevenujeme pozornosť tomu, na ktorú stranu ho kladieme. Myslíme si, že či je alobal otočený lesklou, alebo matnou stranou, je v podstate jedno, prípadne to riešime len z estetických dôvodov. Pritom však existuje zásadná odlišnosť – lesklá strana vedie teplo inak než matná. Pani Margit na to prišla až po tridsiatich rokoch pravidelného varenia a bola sama prekvapená, aký význam môže mať správne použitie každej strany.

Prečo alobal vyzerá z jednej strany inak?

Alobal (hliníková fólia) sa pri výrobe valcuje, pričom sa využíva viacvalcový proces, aby sa dosiahla jeho veľmi tenká vrstva. Počas tejto výroby sa jedna strana vyhladí a stane sa lesklejšou, zatiaľ čo druhá zostane o niečo matnejšia. Nejde teda len o náhodu, ale o výsledok samotnej technológie. Čo je však dôležitejšie, tieto dve strany sa líšia v odrážaní či prepúšťaní tepla.

Ako využiť matnú a lesklú stranu?

Uchovávanie tepla

Ak chcete, aby si jedlo udržalo teplo čo najdlhšie (napríklad keď ste práve dovarili alebo dopekali a plánujete pokrm preniesť na iné miesto), zabaľte ho tak, aby lesklá strana smerovala von. Lesklá strana totiž prepúšťa teplo pomalšie dovnútra obalu, čím pomáha jedlo udržiavať dlhšie teplé.

Naopak, ak potrebujete, aby sa jedlo rýchlejšie prehrialo alebo prepieklo (napríklad pri grilovaní), otočte alobal tak, aby matná strana smerovala von. Matná strana odráža teplo späť menej ako lesklá a môže prispieť k o niečo rýchlejšiemu procesu varenia.

Alobal môžete využiť aj namiesto papiera na pečenie

Nielenže dokáže alobal udržať teplotu, ale často sa používa i ako náhrada za papier na pečenie. Vnútro alobalu môžete potrieť malým množstvom oleja alebo masla, aby sa jedlo neprilepilo.

Grilovanie a spájanie chutí

Pri grilovaní stačí položiť mäso, zeleninu či iné suroviny do “alobalového balíčka” a všetky chute sa vzájomne dokonale prepoja. Jedlo je vďaka alobalu prepečené rovnomerne a súčasne zostáva šťavnaté.

Ak doma nemáte dostatok formičiek alebo ich práve neviete nájsť, môžete si z niekoľkých vrstiev alobalu vytvoriť jednoduché náhrady. Tvarovať sa dá pomerne ľahko, len musíte pracovať opatrne, aby sa vám fólia nepotrhala.

Alobal ako záhradný pomocník

Jedným z prekvapivých spôsobov použitia alobalu je jeho využitie na záhrade. Niektorí záhradkári tvrdia, že jemné kúsky alobalu primiešané do pôdy môžu pomôcť odradiť niektoré druhy hmyzu, najmä slimáky či vošky. Svetlo, ktoré sa od lesklej fólie odráža, dokáže hmyz zneistiť a zabrániť mu, aby sa usadil na vašich rastlinách. To síce nie je univerzálny recept na všetkých škodcov, no môže to byť užitočný doplnok k iným opatreniam.

Naostrenie nožníc či iného náradia

Z alobalu poskladajte silnejšiu vrstvu, ideálne niekoľkonásobne prehnutú, a niekoľkokrát cez ňu prestrihnite nožnicami, ktoré stratili ostrosť. Rovnako to funguje pri niektorom kutilskom náradí, hoci nie úplne pri každom type (napríklad sekery a píly si vyžadujú iné nástroje). Pri bežných nožniciach si však môžete takto pomerne efektívne obnoviť ich reznú schopnosť.

Vyleštenie šperkov a riadu

Alobal vám môže pomôcť aj pri čistení:

Šperky

Ak máte doma strieborné náramky, retiazky či iné šperky, ktoré postupne stratili svoj lesk, môžete si pripraviť jednoduchý kúpeľ so soľou a horúcou vodou. Na dno misky dajte alobal, do vody vsypte soľ a do tohto roztoku vložte šperky. Reakcia spôsobí, že škvrny a usadeniny sa od šperkov oddelia a zachytia sa na alobale.

Podobným spôsobom môžete vyčistiť aj niektoré hrnce a panvice – najmä tie, na ktorých zostali pripálené časti. Z alobalu zrolujte jemnú guľôčku a použite ju ako drôtenku. Dávajte však pozor, aby ste nepoškriabali citlivé povrchy, napríklad nepriľnavé panvice.

Alobal v kozmetických a kaderníckych procedúrach

V kaderníctvach je alobal bežnou pomôckou pri farbení a melírovaní vlasov. Slúži na oddelenie pramienkov, aby sa farba neprelínala alebo aby sa vlasové pramene dôkladnejšie presvetlili. Rovnako sa využíva aj pri niektorých zábalových procedúrach, kde udržiava teplo a pomáha vlasovým prípravkom efektívnejšie preniknúť do štruktúry vlasu.

Odlakovanie nechtov

Ďalší trik spočíva v rýchlejšom odlakovaní. Stačí naniesť odlakovač na vatový tampón, priložiť ho k nechtu a následne ho obaliť alobalom. Tým sa vytvorí “uzavretý priestor” okolo nechta, kde odlakovač pracuje intenzívnejšie. Vďaka tomu sa starý lak odstráni rýchlejšie a dôkladnejšie.

Alobal sa teda nevyužíva len v kuchyni, ale je skvelým pomocníkom aj v iných oblastiach domácnosti či pri kozmetických zákrokoch. Tak ako pani Margit, ktorá až po tridsiatich rokoch narazila na informácie o správnom používaní lesklej a matnej strany, môžeme sa i my všetci presvedčiť, že hoci alobal patrí k bežným veciam, stále nás môže naučiť niečo nové.

Ak ste doteraz tento kuchynský zázrak využívali len intuitívne, nebojte sa experimentovať. Presvedčíte sa, že drobné zmeny – napríklad voľba správnej strany alobalu – môžu priniesť očividne lepšie výsledky v kuchyni, na záhrade aj v rámci bežnej starostlivosti o domácnosť a krásu.