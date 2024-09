Plynové krby - romantika aj bez komína, prachu a sadzí

Kto z nás by nezatúžil po naozajstnom krbe v obývacej izbe.

Už len samotný pohľad na neho v nás vzbudzuje dojem tepla a príjemného pocitu.

Čo keď už ale doma nie je priestor pre komín? Nemusíte sa ho vzdať ..

Existuje variant, ako si domov krb zaobstarať. Siahnite po krboch na plyn. Sú skvelou alternatívou a prekvapia vás novým dizajnom i možnosťami.

Možno drahšia prevádzka, ale veľa výhod

Parameter ceny samozrejme ovplyvňuje aj výkon vami zvoleného krbu. Ak by ste sa rozhodli napr. pre drevo, bude prevádzka síce trochu lacnejšia, ale ide tu aj o pohodlie. Moderné plynové krby sú oveľa lepšie regulovateľné. Stačí ich len zapáliť a nastaviť tak, ako vám to vyhovuje. Termostat sa postará o to, aby sa v miestnosti udržala teplota, ktorú požadujete.

S pomocou špeciálnych prieduchov tiež môžete jednoducho rozviesť teplo do ostatných miestností, čo je jedna z ďalších výhod tohto typu vykurovania. V praxi sa môžete stretnúť aj so špeciálnym režimom ECO. Čo vám umožní? Je inštalovaný pri vybraných krbov. V tomto režime dochádza k regulácii intenzity prívodu plynu, ktorá sa automaticky mení. Zaujímavé na tomto režime je fakt, že vám ušetrí až 35% nákladov na kúrenie.

Pohodlne vykúri

Ako už bolo povedané, nie je potrebné ani zháňať drevo, ani vynášať popol a čistiť krb. Keď si navyše vyberiete zodpovedajúci výkon, zvládne krb vykúriť rodinný dom o úžitkovej ploche až 200 metrov štvorcových. Čas, ktorý na to bude treba, je tiež lákavý. Jedna miestnosť môže byť vykúrená už do 15 minút. A to už za úvahu určite stojí. Odborníci sa však zhodujú na tom, že aj napriek tomu by mal zostať len alternatívou, a klasického kúrenie by ste sa vzdávať nemali.

Pokiaľ ide o dekoratívny parameter, tu je možnosťou celá kopa a záleží len na vašich finančných možnostiach. Možno sa domnievate, že drevo bude pôsobiť oveľa prirodzenejšie, ale aj tu sa mýlite. Plamene sú nastaviteľné tak, že si môžete vybrať, či chcete romantický ohník alebo veľký oheň. Nechýbajú ani dekoratívne žeravé uhlíky či dokonalé napodobeniny dreva, ktoré sotva od pravých rozoznáte.

Rovnomerné teplo

Netreba sa strachovať z veľkej horúčavy. Teda nie, ak si zaobstaráte krb opatrený ventilátormi, vďaka ktorým sa teplo rovnomerne rozprestrie po miestnosti. Nebude treba ani komín, čoho sa obávajú niektorí klienti. Zákon síce nariaďuje, že krby potrebujú komín, tie plynové dokonca dva – jeden na odvod a druhý na prívod vzduchu. Pre to však existuje elegantné riešenie v podobe prieduchov vyvedených na fasádu. V takom prípade nie je komín potrebný.

Výhody plynového krbu

Na prvý pohľad na nerozoznanie od krbov klasických.

Využitie plynu ako paliva poskytuje, na rozdiel od krbov na tuhé palivo, výhodu v podobe presnej regulácie teploty.

Nepotrebujete komín na jeho inštaláciu.

Nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

Nevýhody plynového krbu

Cena za vykurovanie je vyššia než napr. Pri dreve.

Drevo v ňom nepraská, polená sú len pre vizuálny efekt.

Je dobré nechať si ho ako doplnkové vykurovanie.