Plníte umývačku riadu správne? Nádoby sa dávajú na rôzne miesta a veľa ľudí v tom robí chyby

Umývačka riadu patrí medzi najpraktickejšie vynálezy v modernej domácnosti. Ušetrí nám nielen čas, ale aj energiu, ktorú by sme inak venovali ručnému umývaniu. Napriek tomu, že ju používajú milióny ľudí, stále sa opakuje jedna zásadná chyba – nesprávne rozloženie riadu. A to môže mať za následok nielen nedokonale umyté taniere, ale aj poškodenie samotnej umývačky.
Prečo je správne uloženie riadu také dôležité?
Ručné umývanie po večeri, rodinnej oslave či po návšteve priateľov vie byť poriadne únavné. Práve preto väčšina z nás oceňuje, že umývačka všetko zvládne za nás. Aby však výsledok stál za to, treba vedieť, kam ktoré kusy riadu patria. Vnútro umývačky je rozdelené na rôzne časti – dolný kôš, horný kôš a zásuvku na príbory. Každý priestor má svoj účel a keď ho použijeme nesprávne, efektívnosť umývania rapídne klesá.
Ako správne naplniť dolný kôš
Dolná časť umývačky je najpriestrannejšia, preto je určená na väčšie a odolnejšie kusy riadu – hrnce, panvice, misy či hlboké taniere. Predtým, než začnete nakladať riad, presvedčte sa, že je umývačka čistá a filtre nie sú zanesené.
Hrnce a panvice ukladajte vždy dnom nadol, aby sa v nich nedržala voda. To isté platí aj pre misky a iné duté nádoby – ak ich umiestnite príliš šikmo alebo do rohu, môže sa stať, že ostanú špinavé. Taniere ukladajte vedľa seba, nikdy nie jeden na druhý. Ak sa dotýkajú, voda sa k nim nemusí dostať a vy budete musieť riad umývať ručne.
Dôležitá je aj bezpečnosť. Väčšie kusy nesmú prečnievať z koša, pretože môžu zablokovať ostrekovacie rameno a tým zastaviť správny chod celého cyklu.
Horný kôš je určený na jemnejší riad
Horná časť umývačky je ideálna na menší a krehkejší riad – poháre, šálky, hrnčeky či menšie plastové nádoby, ktoré sú vhodné do umývačky. Pri pohároch si dajte pozor, aby boli pevne uložené a počas umývania sa nezrazili. Ak máte nastaviteľnú výšku horného koša, prispôsobte ju podľa toho, aký veľký riad dávate dolu.
Všetky duté nádoby ukladajte tak, aby sa v nich nehromadila voda. Inak vás po skončení cyklu čaká nepríjemné prekvapenie v podobe kvapiek a škvŕn.
Kde majú svoje miesto príbory?
Na príbory slúži buď samostatný kôš, alebo špeciálna zásuvka v hornej časti. Nože, vidličky a iné ostré predmety vkladajte vždy špičkou nadol, aby ste sa pri vyberaní nezranili. Lyžice a naberačky je lepšie uložiť našikmo, aby sa voda dostala na všetky strany.
Dôležité je, aby ste príbor neukladali na seba. Ak sa jednotlivé kusy zlepia, výsledok nebude dokonalý. Každý by mal mať svoj priestor, len tak sa všetko umyje rovnomerne.
Čo hrozí pri zlom naložení?
Možno si poviete, že na spôsobe uloženia nezáleží. Opak je pravdou. Nesprávne naložený riad môže spôsobiť:
- nedokonale umyté taniere a poháre
- poškodenie krehkého skla či porcelánu
- poškriabanie teflónového povrchu na panviciach
- popraskanie drevených rúčok na príboroch
- upchatie filtrov a zníženie životnosti umývačky
V konečnom dôsledku vás to stojí viac času, nervov aj peňazí – buď budete musieť riadu omývať ručne, alebo zapínať nový cyklus.
Rada na záver: Pred každým spustením umývačky si rýchlo skontrolujte, či nič neblokuje ostrekovacie ramená a či je každý kus riadu uložený stabilne. Tento jednoduchý zvyk vám ušetrí množstvo starostí a zabezpečí, že riad bude vždy čistý a umývačka vám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky.