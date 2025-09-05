Plnená cuketa. Jedlo, ktoré spája ľahkosť, vôňu byliniek a bohatú chuť

Plnená cuketa patrí medzi tie jedlá, ktoré si v lete či na začiatku jesene nachádzajú miesto na mnohých stoloch. Na prvý pohľad ide o nenápadný recept, ale výsledok vždy prekvapí pestrou kombináciou chutí a farieb. Stačí si vybrať, či dáte prednosť odľahčenej zeleninovej verzii, alebo stavíte na sýtejšiu variantu s mäsom. V oboch prípadoch vznikne pokrm, ktorý pôsobí sviežo, chutí výborne a zároveň aj pekne vyzerá.
Cuketa – kráľovná letnej záhrady
Cuketa je jednou z najvďačnejších plodín, ktoré záhrada ponúka počas leta a začiatkom jesene. Rastie rýchlo, je mimoriadne univerzálna a jej jemná, neutrálnu chuť ľahko preberá vôňu byliniek či korenia. Aj preto sa z nej pripravuje množstvo rôznych jedál – od polievok a nátierok až po chutné zapekané pokrmy. Práve plnená cuketa patrí k tým najobľúbenejším. Je sýta, ale nezaťažuje žalúdok, vonia po čerstvých bylinkách a upečenej zelenine a hodí sa ako rodinný obed, rýchla večera či dokonca ako elegantný chod na slávnostný stôl.
Odborníci z Cleveland Clinic dokonca pripomínajú, že nahradiť jedlá s nízkym obsahom vlákniny (napríklad biele cestoviny, čipsy alebo slané krekry) cuketou je skvelý spôsob, ako zvýšiť jej príjem a prospieť tráveniu.
Video návod: plnené cuketové lodičky (talianska babička)
Pozrite si krátky postup krok za krokom od kanála Recepty na piatto – uvidíte prípravu „loďiek“, prácu s náplňou aj finálne zapekanie.
Recept na plnenú cuketu
Potrebujete:
- 3 stredne veľké cukety
- 2 lyžice olivového oleja
- 1 cibuľu
- 2 strúčiky cesnaku
- 1 červenú papriku
- 2 rajčiny
- 150 g uvarenej ryže alebo quinoy
- 100 g strúhaného syra (napr. parmezán, mozzarella či čedar)
- hrsť čerstvej petržlenovej vňate alebo bazalky
- soľ, čierne korenie a štipku sušeného oregana
Postup:
- Cukety rozkrojte pozdĺžne a lyžicou vydlabte vnútro tak, aby vznikli „loďky“. Dužinu si odložte – ešte ju využijete.
- Na panvici rozohrejte olivový olej, pridajte nasekanú cibuľu, cesnak a papriku a krátko orestujte.
- Pridajte nadrobno nakrájané rajčiny aj vydlabanú dužinu z cukety, osoľte, okoreňte a nechajte pár minút podusiť.
- Zmes premiešajte s ryžou alebo quinoou, pridajte nasekané bylinky a polovicu syra.
- Touto plnkou naplňte cuketové loďky, poukladajte ich do zapekacej misy, posypte zvyškom syra a zapekajte v rúre pri 180 °C približne 25 minút – kým cuketa nezmäkne a syr sa pekne neroztečie a nezíska zlatú farbu.
Jedlo s nekonečnými variáciami
Na plnenej cukete je krásne to, že sa dá pripraviť na množstvo spôsobov. Ak preferujete výdatnejšie jedlá, môžete do plnky pridať mleté mäso – kuracie, morčacie alebo hovädzie. Vegetariánska verzia zas výborne chutí s cícerom či šošovicou, ktoré jedlu dodajú bohatší obsah bielkovín. Pre tých, čo majú radi ostrejšie chute, je ideálne pridať štipku chilli, údenú papriku alebo trochu kozieho syra.
Takýto pokrm je navyše veľmi praktický – dá sa pripraviť vopred a potom len zapiecť, čo oceníte najmä vtedy, keď čakáte hostí alebo chystáte rodinnú oslavu. Na stole pôsobí plnená cuketa vždy atraktívne, šíri nádhernú vôňu a kombinuje ľahkosť so sýtosťou.
Prečo sa oplatí zaradiť cuketu do jedálnička?
Okrem toho, že plnená cuketa je skutočne chutná, prináša aj zdravotné benefity. Je bohatá na vodu, má nízky obsah kalórií a obsahuje vlákninu, ktorá podporuje trávenie. Vďaka obsahu vitamínov A, C a skupiny B prospieva aj imunite a celkovej vitalite. Je teda ideálnym jedlom nielen pre tých, ktorí sa chcú zdravo stravovať, ale aj pre ľudí, ktorí si radi doprajú ľahké, ale výživné jedlá.
Plnená cuketa je dôkazom toho, že jednoduché ingrediencie môžu vytvoriť pokrm, ktorý nadchne chuťou, vôňou aj vzhľadom. Nech už zvolíte zeleninovú alebo mäsovú variantu, vždy získate jedlo, ktoré ulahodí celej rodine a rado sa stane súčasťou vášho jedálnička.