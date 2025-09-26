Pleseň v rohoch už nikdy viac! Obyčajná soľ či ryža urobia zázraky

Prílišná vlhkosť v domácnosti je nepríjemná nielen kvôli zatuchnutému vzduchu, ale aj preto, že vytvára ideálne podmienky na vznik plesní. Tie môžu poškodiť steny, nábytok a negatívne ovplyvniť zdravie – najmä u alergikov, astmatikov či malých detí. Dobrou správou je, že mnohé problémy sa dajú zmierniť jednoduchými opatreniami. Treba si však uvedomiť, že domáce triky pomôžu len pri mierne zvýšenej vlhkosti, nie pri vážnych stavebných nedostatkoch.
Ako spoznáte príliš vlhký byt?
- zarosené okná, hlavne ráno
- zatuchnutý pach v miestnostiach
- tmavé škvrny v kútoch alebo pri rámoch okien
Ak sa tieto príznaky objavujú opakovane, ide o jasný signál, že vlhkosť je vyššia, než by mala byť.
Lacné a jednoduché spôsoby, ktoré naozaj fungujú
1. Soľ a ryža ako pomoc v malých priestoroch
Bežná kuchynská soľ aj ryža majú schopnosť absorbovať časť vlhkosti. Stačí ich nasypať do plátenného vrecúška alebo misky a položiť do botníka, šatníka či komory. Ich účinok je obmedzený – hodia sa skôr na malé, uzavreté priestory, nie na veľké miestnosti.
2. Jedlá sóda a káva proti zatuchnutému vzduchu
Sóda bikarbóna aj mletá káva pôsobia podobne ako soľ – absorbujú vlhkosť a zároveň neutralizujú pachy. Najlepšie ich využiť v kúpeľni bez okna, v špajzi alebo v skrini. Keď stvrdnú, je čas ich vymeniť.
3. Vetranie je základ prevencie
Najúčinnejším a zároveň úplne bezplatným riešením je pravidelné a intenzívne vetranie. Oplatí sa otvárať okná dokorán na pár minút, ideálne tak, aby vznikol prievan. Takto sa rýchlo vymení vlhký vzduch za čerstvý a steny ani nábytok nestihnú vychladnúť. V zime je tento spôsob kľúčový – bráni roseniu okien aj tvorbe plesní.
4. Kúrenie a správne prúdenie vzduchu
Ak kúrite, radiátory by nemali byť zakryté závesmi ani nábytkom. Teplý vzduch sa tak lepšie šíri po miestnosti a pomáha vysušiť vzduch. Účinok môžete podporiť aj malým ventilátorom, ktorý rozptýli teplo rovnomerne.
5. Rastliny ako prirodzená pomoc
Niektoré izbové rastliny, ako papradiny či břečťan, dokážu do istej miery regulovať vlhkosť a zároveň zlepšujú kvalitu vzduchu. Treba ich však brať len ako doplnok, nie ako hlavné riešenie.
6. Sušenie prádla vonku namiesto vnútri
Sušenie bielizne v byte je jeden z najväčších zdrojov vlhkosti. Ak máte možnosť, vešajte prádlo na balkón alebo do záhrady. V prípade, že to nejde, zvážte kúpu sušičky – pomôže výrazne obmedziť vlhkosť v domácnosti.
Kedy domáce triky nestačia?
Ak sa pleseň v domácnosti objavuje opakovane alebo máte stále vysokú vlhkosť aj napriek vetraniu a prevencii, ide o vážnejší problém. V takom prípade je nutné:
- skontrolovať izoláciu domu alebo bytu
- preveriť tesnenie okien a dverí
- uvažovať nad odvlhčovačom vzduchu, ktorý vlhkosť účinne stiahne
Soľ, ryža či sóda môžu pomôcť v malých priestoroch, no na väčšie problémy s vlhkosťou nestačia. Najspoľahlivejším riešením je pravidelné vetranie, správne kúrenie a obmedzenie zdrojov vlhkosti, ako je sušenie prádla v byte. Ak sa pleseň vracia, je potrebné hľadať hlbšiu príčinu a riešiť ju stavebne alebo pomocou odvlhčovača.