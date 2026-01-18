Pleseň a zápach v byte: Naše staré mamy ich odstraňovali obyčajnou čiernou tabletou!

V domácej lekárničke má väčšina z nás živočíšne (aktívne) uhlie, po ktorom siahneme najmä pri hnačke alebo nafukovaní. Len málokto však tuší, že jeho využitie siaha oveľa ďalej.
Táto nenápadná čierna tabletka dokáže pomôcť nielen telu, ale aj pri starostlivosti o pleť či pri upratovaní domácnosti. Dokonca si poradí aj s plesňou v byte. Ako je to možné?
Možno vás to prekvapí, ale aktívne uhlie neslúži len ako rýchla pomoc pri tráviacich ťažkostiach. Má množstvo ďalších vlastností, ktoré oceníte v bežnom živote – od podpory zdravia až po praktické využitie v domácnosti.
Čierne tablety, ľudovo nazývané živočíšne alebo čierne uhlie, patria k základnej výbave takmer každej lekárničky. Najčastejšie sa používajú pri hnačke či nadúvaní ako prvá pomoc. Ich účinky sa však týmto rozhodne nekončia.
Aktívne uhlie podporuje zdravé trávenie, pomáha pri detoxikácii organizmu a dokáže uľaviť aj pri pálení záhy. Dostupné je vo forme tabliet alebo prášku, ktorý sa rozmiešava vo vode.
V malom množstve ho možno užívať aj denne, maximálne však pol kávovej lyžičky. Pri pravidelnom užívaní pomáha z tela odstraňovať toxíny z potravy, najmä zvyšky hnojív a postrekov z ovocia a zeleniny.
Trápi vás pleseň v byte? Aktívne uhlie je riešením
Aktívne uhlie sa bežne používa vo filtroch vzduchotechniky či pri úprave vody, čo len potvrdzuje jeho silné absorpčné schopnosti. Práve vďaka nim má svoje miesto aj v kozmetike a v domácnosti.
Táto „zázračná“ čierna látka sa využíva ako prírodný kozmetický prostriedok na čistenie ústnej dutiny a môžete si z nej pripraviť aj pleťovú masku.
Ak si chcete doma vyrobiť šetrnú pastu na bielenie zubov, stačí zmiešať lyžicu kokosového oleja a lyžičku práškového aktívneho uhlia. Touto zmesou si vyčistíte zuby – nielenže pomôže k belšiemu úsmevu, ale zároveň odstraňuje usadeniny zo zubov.
Na pleťovú masku proti čiernym bodkám zmiešajte polievkovú lyžicu dužiny z aloe vera, lyžičku kokosového oleja a päť lyžičiek aktívneho uhlia.
Ak nemáte prášok, môžete rozdrviť aj tablety. Aktívne uhlie pleť odmastňuje a pomáha sťahovať póry.
Uhlie pohlcuje zápach v domácnosti
Aktívne uhlie je zároveň výborným pomocníkom pri upratovaní. Skvelo neutralizuje nepríjemné pachy v byte. Stačí ho nasypať do skrine, špajze alebo na iné miesto, kde sa drží zápach, a postupne ho pohltí.
Ako sa zbaviť plesní na stenách
Živočíšne uhlie dokáže zneškodniť aj pleseň na stenách. Zmiešajte práškové aktívne uhlie s vodou v pomere jedna ku dvom a vzniknutú pastu naneste na plesnivé miesta.
Nechajte pôsobiť približne dvadsať minút a potom povrch zotrite navlhčenou kuchynskou hubkou. V prípade potreby môžete postup po niekoľkých dňoch zopakovať.
Ide o prírodnú metódu, ktorá nezaťažuje dýchacie cesty. Ak po aplikácii zostane stena sivá, bude potrebné ju vymaľovať alebo dôkladne vyčistiť.
Uhlie ako bezpečné farbivo v kuchyni
Ak chcete byť originálni, aktívne uhlie môžete využiť aj pri varení. Výborne sa hodí napríklad na zafarbenie žemlí na burgre.
Dodá im netradičný vzhľad, pričom chuť zostane nezmenená. Navyše budú ľahšie stráviteľné a o niečo šetrnejšie k vášmu telu – a to je príjemný bonus navyše.