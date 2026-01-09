Plávajúca podlaha v zime nepríjemne vŕzga? Pomôže jednoduchý trik s detským púdrom

Zimné obdobie so sebou neprináša len kratšie dni a vyššie účty za kúrenie, ale aj zmeny v našich domácnostiach, ktoré si niekedy uvedomíme až pri chôdzi po podlahe. Pod nohami sa zrazu ozve vŕzganie, praskanie alebo jemné lupnutie – zvuky, ktoré v lete vôbec nepoznáme. Tento jav je bežný, najmä pri drevených a laminátových podlahách, a má úplne logické vysvetlenie.
Prečo podlaha v zime začína vŕzgať
1. Suchý vzduch spôsobuje zmršťovanie materiálu
Počas vykurovacej sezóny klesá vlhkosť v miestnostiach často až pod 30 %. Takéto prostredie spôsobuje, že drevo a materiály s drevnou zložkou strácajú vlhkosť a prirodzene sa zmršťujú.
To vedie k:
- vzniku malých medzier medzi lamelami
- uvoľneniu zámkových spojov
- drobným pohybom pri chôdzi
Aj minimálny posun môže vytvoriť zvuk, ktorý vnímame ako vŕzganie.
2. Pracovanie dreva je prirodzené
Hoci sa plávajúce podlahy pokladajú tak, aby mali dilatačnú medzeru pri stenách, samotné lamely stále reagujú na zmeny prostredia. Drevo je „živý“ materiál – pri vlhku sa rozťahuje, pri suchu zmršťuje.
Preto sa tento jav objavuje opakovane každú zimu.
Je vŕzganie znak chyby? Zvyčajne nie
Vo väčšine prípadov nejde o chybu pokládky ani o poškodenie materiálu. Ide o prirodzený fyzikálny proces, ktorý sa objavuje najmä:
- v novostavbách
- v bytoch s intenzívnym kúrením
- v priestoroch so suchým vzduchom
- pri podlahách položených na menej stabilnom podklade
Ak sa však objavia veľké medzery, viditeľné nadvihovanie podlahy alebo prasknuté lamely, vtedy je vhodné privolať odborníka.
Ako bezpečne zmierniť vŕzganie
1. Zvlhčite vzduch v miestnosti
Najdôležitejším riešením je stabilizovať vlhkosť.
Ideálna relatívna vlhkosť v zime je 40 – 60 %.
Pomôže:
- zvlhčovač vzduchu
- odparovač vody na radiátoroch
- pravidelné krátke vetranie
- črepníkové rastliny
Keď sa vlhkosť zvýši na zdravú úroveň, drevo sa prirodzene mierne „vráti do pôvodného stavu“ a vŕzganie sa často zmierni alebo zmizne.
2. Skontrolujte podlahu na problémových miestach
Zvuky sa najčastejšie objavujú tam, kde sa lamely viac hýbu – napríklad v zaťažených zónach ako sú priechody alebo miesta pri nábytku. Ak je niektorá lamela voľnejšia, môže byť potrebné ju odborným spôsobom dotlačiť alebo prilepiť.
3. Opatrne s nábytkom
Pri presúvaní ťažkého nábytku môžu zámky lamiel dostať mikroposuny. Ak podlaha po presťahovaní vecí začne vŕzgať, oplatí sa skontrolovať rovnosť podkladu a rozloženie záťaže.
A čo detský púder? Pravda verzus prax
Používanie detského púdru na zmiernenie vŕzgania je ľudová domáca metóda, ktorá funguje iba v niektorých prípadoch. Púder (mastenec) dokáže znížiť trenie, ak sa dostane medzi lamely.
Fakticky presné informácie sú však tieto:
- Výrobcovia podláh túto metódu neodporúčajú, pretože púder môže preniknúť do zámkových spojov alebo do podkladových vrstiev, kde nemá čo robiť.
- Ide len o dočasné riešenie, ktoré nerieši skutočnú príčinu – nízku vlhkosť alebo nesprávny podklad.
- Pre dlhodobú údržbu podlahy je dôležitejšie riešiť prostredie v miestnosti.
Z profesionálneho hľadiska je bezpečnejšie použiť púder len v prípade, že majiteľ vie, čo robí, a problém je spôsobený len trením v povrchovej škáre – nie v samotnom zámku.
Najlepšia stratégia: kombinácia prevencie a kontroly
Ak chcete, aby vaša plávajúca podlaha počas zimy pracovala čo najmenej, osvedčené kroky sú:
- udržiavať správnu vlhkosť
- nevykurovať miestnosť nadmerne
- dbať na pravidelné vetranie
- zaťaženie nábytkom rovnomerne rozložiť
- voliť kvalitnú podložku pod podlahu
Tieto opatrenia sú odborne odporúčané a bezpečné pre všetky typy plávajúcich podláh.
To, že podlaha v zime vŕzga, je väčšinou úplne normálne a súvisí so zmenou klímy v domácnosti. Najspoľahlivejším riešením je upraviť vlhkosť vzduchu a skontrolovať stav lamiel. Domáce „babské rady“ môžu niekedy pomôcť, no najdôležitejšie je riešiť príčinu – nadmerné vysychanie materiálu.