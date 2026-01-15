Platíte za mobil a internet viac, než je nutné? Tu zistíte, kde vám peniaze unikajú najčastejšie

Poplatky za mobilné služby a domáci internet patria medzi pravidelné položky rozpočtu, ktoré ľudia často dlhodobo neprehodnocujú. Práve v tejto oblasti však môžu vzniknúť zbytočné výdavky – najmä ak využívate služby, ktoré už nepotrebujete, alebo ak váš súčasný paušál neodráža vaše skutočné nároky.
Úspory sa dajú dosiahnuť bez zhoršenia kvality používania. Stačí prejsť si jednotlivé služby, zistiť ich reálnu hodnotu a upraviť ich podľa aktuálnych potrieb. Výsledkom môže byť citeľne nižšia mesačná platba.
Video: Rozhovor o cenách mobilných služieb a možnostiach úspor
K téme mobilných taríf existuje rozhovor s technologickým novinárom Janom Láskom, v ktorom sa venuje otázke cien mobilných služieb a možnostiam, ako získať výhodnejšiu ponuku. Vo videu zaznievajú informácie o tom, prečo môžu byť tarify drahšie a aké typy zliav operátori poskytujú. Video je dostupné na YouTube:
Skontrolujte vyúčtovanie a identifikujte služby, ktoré nevyužívate
Najjednoduchší spôsob, ako odhaliť zbytočné výdavky, je podrobne si prezrieť mesačné vyúčtovanie. Mnoho používateľov má aktivované doplnkové balíčky alebo služby, ktoré si kedysi objednali, no v súčasnosti ich nevyužívajú. Ide napríklad o:
- dodatočné dáta
- balíčky SMS alebo MMS
- prémiové služby
- TV programy či aplikácie, ktoré dlhodobo nepoužívajú
Ak ste niektorú zo služieb nepoužili niekoľko mesiacov, vo väčšine prípadov ju môžete bez problémov zrušiť a tým okamžite znížiť svoje mesačné náklady.
MMS správy a volania cez aplikácie: čo je skutočne výhodnejšie
MMS správy sú spoplatnené takmer u všetkých operátorov. Preto sa v praxi oplatí používať aplikácie na internetovej komunikácii, ktoré umožňujú odosielanie fotografií, videí a textu bez príplatkov – pokiaľ máte aktívne dáta alebo Wi-Fi.
Je však pravda aj to, že niektoré smartfóny môžu v prípade výpadku dát automaticky odoslať správu ako MMS alebo SMS. Prejdenie nastavení zariadenia môže predísť týmto neplánovaným poplatkom.
Pozor na spoplatnené čísla – obzvlášť na čísla začínajúce 9
Čísla, ktoré začínajú číslicou 9, sú v mnohých prípadoch prémiové linky so zvýšenou cenou za minútu hovoru. Cena za volanie na takéto čísla nie je zahrnutá v neobmedzených volaniach štandardných paušálov.
Pred uskutočnením hovoru na neznáme alebo prémiové číslo je preto vhodné vopred si overiť jeho tarifikáciu, aby ste predišli neočakávaným poplatkom.
Rýchlosť internetu by mala zodpovedať reálnym potrebám domácnosti
Poskytovatelia ponúkajú rôzne úrovne rýchlostí internetu. Vyššie rýchlosti sú drahšie, no nie vždy sú nevyhnutné. Pri posudzovaní potrieb sa oplatí zohľadniť:
- počet zariadení pripojených k sieti
- či domácnosť pravidelne streamuje videá vo vysokom rozlíšení
- či niekto hrá online hry
- či pracujete z domu a prenášate veľké súbory
Ak využívate internet iba na bežné surfovanie, e-maily a sociálne siete, môže byť súčasný balík zbytočne rýchly a drahší, než by bolo potrebné. Naopak, pre náročné aktivity je vyššia rýchlosť opodstatnená.
Prečo býva vyúčtovanie vysoké: častým dôvodom je dlhodobá neaktualizácia služieb
Mnohí používatelia majú nastavené tarify, ktoré nezmenili niekoľko rokov. Za ten čas sa ich potreby mohli zmeniť, no paušál zostal rovnaký – často vrátane doplnkov, ktoré už nevyužívajú.
Výsledkom je vyššia cena, než by bolo nutné platiť pri aktuálne dostupných ponukách.
Balíčky služieb môžu znížiť cenu, ale len vtedy, ak ich naozaj potrebujete
Operátori často poskytujú zľavy, ak si zvolíte viac služieb od jedného poskytovateľa – napríklad mobilný paušál, televíziu a pevný internet. V mnohých prípadoch môže byť kombinácia skutočne finančne výhodnejšia.
Zmysel to však dáva iba vtedy, ak dané služby reálne využívate. Ak by ste ich brali „len pre zľavu“, výsledná cena môže byť naopak vyššia.
Zmena operátora alebo tarifu je jednoduchý spôsob, ako znížiť výdavky
Prechod k inému operátorovi je bežný a technicky jednoduchý proces. Vo väčšine prípadov:
- si môžete ponechať svoje telefónne číslo
- zmena prebehne v priebehu niekoľkých dní
- nie je potrebné meniť zariadenie
- často môžete získať výhodnejšiu cenu než pri starom paušáli
Mnoho ľudí ostáva pri pôvodnom operátorovi len zo zvyku, nie preto, že by to bolo najvýhodnejšie riešenie.
Mobilné a internetové služby by mali byť nastavené tak, aby odrážali vaše aktuálne potreby. Pravidelná kontrola vyúčtovania, úprava doplnkových balíkov a porovnanie dostupných ponúk na trhu môže priniesť výrazné úspory bez toho, aby ste znížili komfort používania.