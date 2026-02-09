Platíte za kúrenie priveľa? Jeden pohľad na radiátor prezradí, či vám „neuteká teplo k susedom“

Vykurovanie patrí medzi najväčšie výdavky v domácnosti, preto má zmysel venovať pozornosť tomu, či systém pracuje efektívne. Mnohí majitelia domov aj bytov si všimnú zvláštny jav: niektoré miestnosti sú príliš teplé, iné zostávajú chladnejšie, hoci kotol pracuje správne. Tento stav nie je nič výnimočné a má veľmi jednoduché vysvetlenie.
Chcete vidieť, ako odvzdušniť radiátor v praxi?
Ak si nie ste istí, či odvzdušnenie zvládnete sami, pomôže vám aj jednoduchá názorná ukážka. Vo videách na YouTube nájdete množstvo odborných postupov, ktoré krok po kroku ukazujú, ako správne otvoriť ventil a vypustiť vzduch zo systému.
Prečo môžu byť niektoré radiátory príliš teplé a iné chladné?
Najčastejšou príčinou nerovnomernej teploty v miestnostiach je hydraulicky nevyvážený vykurovací systém.
V praxi to znamená, že:
- radiátory bližšie ku kotlu dostávajú väčší prietok teplej vody
- radiátory vzdialenejšie od kotla majú menší prietok a ohrievajú sa pomalšie
Toto je bežná vlastnosť systémov bez správneho nastavenia ventilov. Nejde o poruchu kotla.
Odvzdušnenie radiátorov – prvý krok, ktorý naozaj pomáha
Skôr než sa pustíte do úprav ventilov, je potrebné vylúčiť najčastejšiu príčinu slabého vykurovania: prítomnosť vzduchu v radiátore.
Vzduchové bubliny bránia cirkulácii a spôsobujú:
- čiastočne studené radiátory
- šum a bublanie v potrubí
- zníženú účinnosť vykurovania
Ako správne odvzdušniť radiátor:
- Vypnite kotol a nechajte ho vychladnúť.
- Otvorte termostatické hlavice na maximum.
- Pripravte si odvzdušňovací kľúč, handru a nádobku na vodu.
- Na hornej strane radiátora otvorte ventil o malý kúsok.
- Nechajte uniknúť vzduch, kým nezačne tiecť súvislá voda.
- Ventil opäť uzavrite.
Tento postup je jednoduchý a úplne bezpečný. V rôznych domácnostiach môže výrazne zlepšiť výkon kúrenia.
Po odvzdušnení treba skontrolovať tlak v kotle
Odvzdušňovaním sa môže uvoľniť malé množstvo vody, čo prirodzene zníži tlak v systéme.
Pri väčšine domácich kotlov platí:
- optimálny tlak pri studenom systéme je približne 1,0 – 1,5 baru
- po ohriatí vody môže tlak vystúpiť na 1,8 – 2 bary – to je normálne
Ak tlak klesne pod odporúčanú hodnotu, kotol sa nemusí správne spustiť.
Ako dopustiť vodu do systému:
- Pripojte napúšťaciu hadicu alebo otvorte napúšťací ventil podľa návodu ku kotlu.
- Pomalým otváraním ventilu doplňte vodu tak, aby tlak stúpol na odporúčanú úroveň.
- Ventil uzavrite.
Presný postup sa môže líšiť podľa typu kotla, preto sa vždy riaďte návodom výrobcu.
Hydraulické vyváženie radiátorov: spôsob, ako dosiahnuť rovnakú teplotu v celom byte
Ak je systém odvzdušnený a stále máte miestnosti, kde je zima, pravdepodobne treba nastaviť ventily tak, aby cez jednotlivé radiátory pretekalo primerané množstvo vody.
Čo je hydraulické vyváženie?
Je to proces, ktorý upraví prietok vody v jednotlivých okruhoch tak, aby:
- radiátory blízko kotla nebrali všetko teplo
- vzdialenejšie dostali rovnakú šancu sa prehriať
- celý systém fungoval efektívnejšie
Zjednodušený postup:
- Nastavte kotol na bežnú prevádzkovú teplotu (napr. 50–60 °C).
- Otvorte všetky hlavice na maximum.
- Začnite pri najvzdialenejšom radiátore – ten nechajte otvorený naplno.
- Pri radiátoroch, ktoré sú najbližšie ku kotlu, mierne priškrťte prietok pomocou regulačného ventilu.
- Nechajte systém niekoľko minút stabilizovať a skontrolujte, či sa radiátory zohrievajú rovnomerne.
Tento postup je účinný najmä v menších domácnostiach. Pri zložitejších systémoch (napr. viacpodlažné domy alebo veľké bytovky) je vhodné zavolať odborníka, ktorý používa presné meracie prístroje.
Koľko môžete skutočne ušetriť?
Úspora vždy závisí od pôvodného stavu systému. Úplne presné číslo nemožno garantovať, ale odborníci sa zhodujú na týchto faktoch:
- Odvzdušnenie a správny tlak dokážu zvýšiť účinnosť kúrenia.
- Hydraulické vyváženie znižuje zbytočný výkon kotla a tepelné straty.
- Pri nevyvážených systémoch môže byť úspora citeľná, najmä ak doteraz radiátory vykurovali nerovnomerne.
Namiesto presného percenta je správne povedať: vyvážený vykurovací systém pracuje efektívnejšie a spotrebuje menej energie ako nevyvážený.
Má zmysel zavolať odborníka?
Áno, najmä ak:
- máte veľký dom alebo komplikovaný systém
- ventily na radiátoroch nie sú jasne označené
- kotol často hlási chybu alebo kolíše tlak
- odvzdušnenie nepomohlo
Odborník vie zmerať prietok vody a nastaviť celý okruh presne – čo je pre ideálny výkon najspoľahlivejšie.
Radiátory, ktoré hrejú nerovnomerne, neznamenajú, že máte pokazený kotol. Vo väčšine prípadov ide o vzduch v systéme alebo nesprávne rozložený prietok vody. Tieto problémy sa dajú riešiť pomerne jednoducho a môžu zlepšiť tepelný komfort aj spotrebu energie.