Platíte viac za elektrinu kvôli magnetkám na chladničke? Odborníci hovoria jasne: ide len o mýtus

Magnetky na chladničke patria k bežnej výbave mnohých domácností. Slúžia ako dekorácia, pripomienka dovoleniek či miesto, kam si pripíname odkazy. S magnetkami sa však občas spája tvrdenie, že môžu zvyšovať spotrebu elektriny. Ide o domnienku, ktorá sa v rôznych obmenách šíri roky. Pozrime sa preto na fakty.
Video: Ako znížiť spotrebu vašej chladničky
Tu je video, ktoré sa venuje praktickým tipom na efektívnejšiu prevádzku chladničky.
Môže poslúžiť ako užitočný doplnok, ak chcete spotrebu energie ďalej optimalizovať:
https://www.youtube.com/watch?v=WMap9zzeH54&t=
Magnetky spotrebu elektriny nezvyšujú
Podľa odborníkov z oblasti elektrotechniky aj podľa výrobcov spotrebičov je jednoznačné, že bežné magnetky nemajú žiadny vplyv na spotrebu energie chladničky.
Dôvod je jednoduchý:
- Magnetické pole dekoratívnych magnetiek je veľmi slabé.
- Pole pôsobí iba na povrchu dverí, kde je plech alebo iný kovový materiál.
- Nepreniká cez izoláciu dverí ani sa nedostane k elektronike, kompresoru či chladiacemu médiu.
- Neexistuje mechanizmus, ktorý by umožňoval, aby magnetka ovplyvnila výkon alebo energetickú náročnosť chladničky.
Toto tvrdenie potvrdzujú aj výrobcovia, ktorí uvádzajú, že magnetky sú pre dvere chladničiek úplne neškodné.
Jediná situácia, keď môže vzniknúť problém
Magnet ako taký nemá žiadny negatívny vplyv na chod spotrebiča. Môže však spôsobiť nepríjemnosť v jedinej situácii:
➤ Keď sa magnet alebo predmet s magnetom dostane do priestoru medzi dvere a tesnenie
Ak niečo bráni správnemu dovretiu dverí:
- dovnútra sa môže dostať teplý vzduch
- chlad uniká
- chladnička musí pracovať intenzívnejšie, aby udržala nastavenú teplotu
To však nie je chyba magnetizmu, ale mechanický problém spôsobený predmetom v nesprávnom mieste.
Pri bežnom používaní – keď magnetky visia zvonka – k tomu nedochádza.
Magnetky nepoškodzujú ani životnosť spotrebiča
Časť ľudí sa obáva aj toho, že magnety môžu narušiť elektroniku alebo senzory v chladničke. Ani to sa nezakladá na pravde.
- Moderné spotrebiče sú konštruované tak, aby boli odolné voči vonkajším magnetickým poľom.
- Magnetky používajú permanentný magnet so zanedbateľnou silou.
- Neexistuje dôkaz, že by magnetky akokoľvek skracovali životnosť kompresora, ventilátorov či elektronických komponentov.
Čo skutočne zvyšuje spotrebu chladničky
Ak vám ide o úsporu elektriny, oplatí sa zamerať na faktory, ktoré majú preukázateľný vplyv:
- časté a dlhé otváranie dverí
- nastavenie príliš nízkej teploty
- vkladanie teplého jedla
- poškodené alebo znečistené tesnenie
- hrubá vrstva námrazy v mrazničke
- nedostatočné odvetrávanie zo zadnej strany spotrebiča
Tieto faktory môžu spotrebu zvýšiť aj o desiatky percent. Magnetky – nič.
Záver: Magnetky sú úplne bezpečné
- Nezvyšujú spotrebu elektriny.
- Neovplyvňujú výkon ani funkčnosť spotrebiča.
- Neohrozujú elektroniku.
- Nezvyšujú vaše účty.
Magnetky môžete nechať na dverách chladničky bez akýchkoľvek obáv. Sú len neškodnou dekoráciou – nič viac, nič menej.