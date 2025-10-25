Plastové fľaše čaká veľká zmena. Po neoddeliteľných viečkach prichádza ďalšia povinnosť

Zmeny v oblasti plastových obalov nekončia. Po povinnosti používať neoddeliteľné viečka na nápojových fľašiach prichádza od roku 2025 ďalšia novinka. Európska únia nariaďuje, že plastové fľaše na nápoje vyrobené z materiálu PET musia obsahovať minimálne 25 % recyklovaného plastu (rPET).
Cieľom týchto opatrení je znížiť závislosť od nových fosílnych surovín, obmedziť množstvo odpadu a posilniť recyklačný systém v rámci obehového hospodárstva.
Európska smernica mení výrobu plastových fliaš
Po tom, čo EÚ zaviedla povinné neoddeliteľné uzávery (tzv. tethered caps), prichádza ďalší krok. Od 1. januára 2025 sa každá členská krajina musí riadiť pravidlom, že výrobcovia nápojových PET fliaš musia v priemere používať najmenej 25 % recyklovaného plastu.
Nejde teda o každú fľašu osobitne, ale o priemerný podiel všetkých fliaš, ktoré výrobca uvedie na trh počas roka.
Do roku 2030 sa tento podiel zvýši na 30 %. Tieto ciele sú stanovené v smernici (EU) 2019/904 o jednorazových plastoch (SUPD) a dopĺňa ich pripravované nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR).
Dizajn obalov sa musí prispôsobiť recyklácii
Európska únia dlhodobo presadzuje tzv. ekodizajn – teda takú konštrukciu obalov, ktorá uľahčí ich opätovné spracovanie.
Fľaše by mali byť:
- vyrobené z jednoduchších a ľahšie recyklovateľných materiálov
- mať menej výrazné farby a potlače, ktoré znižujú kvalitu recyklátu
- a obsahovať pevne pripevnené viečka, ktoré sa pri pití neodtrhnú
Tieto úpravy pomáhajú znižovať množstvo plastového odpadu, ktorý končí v prírode, a zároveň zlepšujú efektivitu triedenia a recyklácie.
Ambiciózne ciele v zbere plastových fliaš
Okrem povinného podielu recyklátu smernica stanovuje aj cieľ v oblasti zberu plastových fliaš.
Do roku 2025 musí byť oddeleným zberom zachytených aspoň 77 % všetkých plastových nápojových fliaš uvedených na trh,
a do roku 2029 sa má tento podiel zvýšiť až na 90 %.
Tieto ciele majú členské štáty dosiahnuť najmä prostredníctvom zálohových systémov. Slovensko takýto systém spustilo už v roku 2022 a podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR sa jeho efektivita každoročne zvyšuje.
Čo to znamená pre spotrebiteľov
Pre bežných ľudí sa na prvý pohľad veľa nemení – fľaše budú vyzerať podobne ako doteraz.
Rozdiel je v tom, že materiál, z ktorého sú vyrobené, bude mať časť z recyklovaného plastu, a viečka zostanú pevne prichytené.
Spotrebiteľ však zohráva kľúčovú úlohu:
- vrátením fľaše do automatu pomáha splniť cieľ zberu
- správnym triedením odpadu znižuje množstvo plastu, ktoré končí na skládkach
- a podporou značiek, ktoré investujú do ekologickej výroby, prispieva k udržateľnejšej budúcnosti
Výzva pre výrobcov a firmy
Pre výrobcov ide o finančne aj technologicky náročnú zmenu. Recyklovaný PET (rPET) je zatiaľ drahší a jeho výroba vyžaduje pokročilé technológie, aby si materiál zachoval kvalitu vhodnú na kontakt s potravinami.
Mnohé európske aj slovenské firmy už do tohto procesu investujú, keďže udržateľnosť sa stáva kľúčovým faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľov. Tí čoraz častejšie uprednostňujú značky, ktoré majú ekologický prístup a transparentne komunikujú svoj podiel recyklovaných materiálov.
Každá fľaša má hodnotu
Európska únia zdôrazňuje, že plasty nie sú len odpad, ale cenná surovina, ktorú možno spracovať opakovane.
Každá vrátená a zrecyklovaná fľaša predstavuje menej odpadu v prírode a menej emisií pri výrobe nových materiálov.
Hoci sa zmeny začínajú na úrovni výrobcov, ich úspech závisí od spolupráce všetkých – priemyslu, obchodov aj spotrebiteľov.
Cieľ je jasný: vytvoriť uzavretý kolobeh plastov, v ktorom sa suroviny využívajú znova a znova – bez zbytočného znečisťovania planéty.
Zhrnutie
- Od 2025 musia výrobcovia PET fliaš používať v priemere 25 % recyklovaného plastu.
- Do 2030 sa tento podiel zvýši na 30 %.
- Cieľ pre zber fliaš: 77 % do roku 2025 a 90 % do roku 2029.
- Povinné sú neoddeliteľné viečka a dôraz na recyklovateľný dizajn.
Európska únia týmto krokom smeruje k ambicióznemu cieľu – obmedziť plastový odpad a podporiť cirkulárnu ekonomiku, v ktorej sa každý obal stane novým zdrojom, nie problémom.