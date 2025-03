Plastové dózy nemajú večnú životnosť. Zistite, kedy je bezpečné ich vyhodiť a uchrániť tak svoje zdravie

Plastové nádoby v domácnosti riešime často len vtedy, keď hľadáme správne viečko. Zvykneme však zabúdať na to, aké dôležité je priebežne kontrolovať ich stav, prípadné poškodenie či mieru opotrebovania. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? Je to jednoduché – ak sa do jedla uvoľňujú škodlivé látky z poškodeného plastu, môže to mať negatívny dopad na naše zdravie.

Prečo sú plastové krabičky také obľúbené

Plastové boxy patria medzi najpraktickejších pomocníkov v kuchyni. Výborne sa hodia na skladovanie čerstvých potravín, rôznych omáčok či na uchovávanie hotových pokrmov, ktoré plánujeme skonzumovať neskôr. Sú ľahké, cenovo dostupné a môžu ušetriť veľa miesta v chladničke, pretože ich možno jednoducho naukladať na seba. V porovnaní so sklenenými alebo nerezovými nádobami sú vo väčšine prípadov aj lacnejšie.

Pokiaľ však plastové nádoby používame dennodenne, je dobré myslieť na kvalitu materiálu. Nie každý plast je rovnako odolný a spoľahlivý. Nezávadnosť, dlhá životnosť a možnosť bezpečného ohrevu v mikrovlnke či umývania v umývačke sú faktory, ktoré si treba vopred overiť.

Nie je plast ako plast

Na začiatku je kľúčové zamerať sa na správny výber. Nie všetky plastové nádoby sú vhodné na styk s akýmikoľvek potravinami. To isté platí aj pre ohrievanie v mikrovlnnej rúre či umývanie v umývačke riadu. Pozor by sme si mali dať nielen na uzatvárateľné krabičky, ale aj na rôzne misky, tanieriky, tégliky alebo poháriky, ktoré sa v domácnosti používajú.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ak je výrobok určený na manipuláciu s jedlom, mal by byť aj zdravotne bezpečný. Žiaľ, nie vždy je to pravidlo. Kyslé potraviny, horúce jedlá či opakované umývanie v umývačke môžu narušiť povrch plastu. V dôsledku toho sa do pokrmu môžu uvoľňovať nechcené chemikálie, ktoré v niektorých prípadoch môžu predstavovať značné riziko pre zdravie.

Prečo môže byť ohrev jedla v plastových krabičkách rizikový

Pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre vystavujeme plastové nádoby vyšším teplotám, čo zvyšuje šancu, že sa z nich uvoľnia nevhodné látky. Najmä vtedy, ak nádoba nie je určená na takýto typ ohrevu. Preto je nevyhnutné sledovať symboly, ktoré výrobca uvádza (zvyčajne na spodnej strane alebo na obale produktu).

Krabičky od zmrzliny a iné obaly na jednorazové použitie

V snahe ušetriť a obmedziť tvorbu odpadu si mnohí ľudia nechávajú v domácnosti plastové obaly od zmrzliny, margarínov či jogurtov a využívajú ich ako náhradu potravinových krabičiek. Na prvý pohľad sa to zdá ako praktické riešenie. Pravda je však taká, že tieto druhy obalov sú vyrobené s dôrazom na jednorazové použitie. Po spotrebovaní obsahu by mali putovať do triedeného odpadu, a nie slúžiť ďalej dlhé mesiace či roky.

Hlavný rozdiel tkvie v tom, že oproti bežným potravinovým nádobám sú tieto obaly mäkšie a ľahšie sa deformujú. Pri ich výrobe sa často používajú rôzne chemické prísady, ktoré zabezpečujú napríklad väčšiu pružnosť alebo umožňujú jednoduchšiu potlač. No práve tieto prísady môžu pri dlhodobom a opakovanom používaní predstavovať zdravotné riziko, pretože sa rýchlejšie začnú uvoľňovať do potravín, pričom niektoré látky môžu byť dokonca karcinogénne.

Dôležité symboly, ktoré si všímať

Ak chceme naozaj mať istotu, že plastové nádoby, ktoré používame, sú pre naše potraviny vhodné, je potrebné naučiť sa rozlišovať základné symboly. Tie sa zväčša nachádzajú na spodnej časti nádoby alebo na obale, v ktorom je predávaná.

Symbol pohára a vidličky

Pokiaľ je na výrobku tento symbol, znamená to, že nádoba je oficiálne určená na styk s potravinami. Ak by takto označená nebola, jej zdravotná neškodnosť nie je garantovaná a výrobca ju môže označiť za „dekoráciu“. Symbol mikrovlnky

Indikuje, že plastovú nádobu možno bezpečne používať pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre. Ak tento symbol chýba, jedlo by sme v takejto krabičke ohrievať nemali. Symbol myčky riadu

Tento obrázok poukazuje na to, že nádobu je možné dať do umývačky bez rizika deformácie alebo uvoľnenia nežiaducich látok, hoci aj tu platí, že pri častých umývacích cykloch môže prísť k postupnému opotrebovaniu. Symbol vločky alebo stupňov pod nulou

Náznak, že nádoba je vhodná na skladovanie v mrazničke. Mnohé druhy plastových nádob môžu v mraze popraskať a znehodnotiť sa, preto tento údaj rozhodne netreba ignorovať.

Keď tieto značky na obale chýbajú, je lepšie daný produkt radšej nepoužívať na dlhodobé či opakované skladovanie jedla.

Prečo škrabance, praskliny a fľaky znamenajú koniec

Plastové krabičky môžu vydržať naozaj dlhé roky, pokiaľ sa s nimi zaobchádza opatrne. Časom sa však na nich objavia škrabance, viditeľné praskliny či fľaky, ktoré už nie je možné odstrániť ani dôkladným umytím. Práve tieto poškodenia signalizujú, že prišiel čas krabičku vyradiť z používania a odniesť ju do príslušnej nádoby na triedený odpad.

Škrabance a drobné praskliny

V jemných ryhách sa môže usadzovať veľké množstvo baktérií, ktoré neodstráni ani horúca voda či bežné čistiace prostriedky. Navyše, z takto narušeného plastu sa môžu do potravín uvoľňovať mikročastice. Fľaky a zmena farby

Pri dlhodobom používaní sa v plastovej krabičke môže usadiť farba z potravín, napríklad z paradajkových omáčok či korenín. Okrem estetického hľadiska to môže byť indikátor, že plast má svoje zlaté časy za sebou a začína degradovať. Nedoliehajúce viečko

Praskliny a poškodené tesnenie vo viečku môžu spôsobiť, že jedlo nebude dobre chránené pred vonkajšími vplyvmi. V takomto prípade sa do pokrmu môže dostať vzduch a výrazne urýchliť jeho skazenie.

Ako predĺžiť životnosť plastových krabičiek

Dodržiavanie odporúčaní výrobcu

Ak je na nádobe uvedený údaj o maximálnej teplote pri umývaní alebo ohreve, vždy sa ho snažte dodržať.

Pokiaľ sa dá, plast umývajte manuálne hubkou a šetrným saponátom. Horúca voda v umývačke a ostré prúdy môžu plast rýchlejšie narušiť.

Nedávajte do plastovej krabičky príliš horúce jedlo. Počkajte, kým mierne nevychladne, aby ste predišli prehnanému namáhaniu povrchu.

Aby sa zabránilo rastu plesní, krabičky ukladajte na dobre vetrané a suché miesto.

Záver: Dbajte na bezpečnosť a pravidelne obnovujte zásoby

Plastové krabičky sú pre mnohých z nás nenahraditeľným pomocníkom v kuchyni, no netreba zabúdať, že aj ony majú obmedzenú životnosť. Pravidelné kontroly stavu, výmena pri prvých náznakoch poškodenia a dôsledné sledovanie symbolov výrobcu sú kľúčovými krokmi, aby sme si zabezpečili dlhé a bezpečné používanie. Ak teda pri najbližšom hľadaní správneho viečka zistíte, že vaša krabička je už poškriabaná, popraskaná alebo má nepekné fľaky, neváhajte ju vyradiť a investovať do novej.

V konečnom dôsledku ide predovšetkým o naše zdravie a o kvalitu jedla, ktoré si v krabičkách uchovávame. Preto sa oplatí venovať tomuto aspektu zvýšenú pozornosť – a keď príde čas na výmenu, siahnite radšej po kvalitnejšej variante, pri ktorej budete mať istotu, že vám bude slúžiť nielen prakticky, ale aj zdravotne nezávadne.