Plánujete si zadovážiť novú črepníkovú rastlinu? Tieto druhy bez problémov zvládnu aj poriadnu zimu

Začiatok roka je ideálny čas na osvieženie domácnosti novou rastlinou. Ak však v byte či dome vykurujete menej alebo máte miestnosti, v ktorých býva chladnejšie, oplatí sa vybrať druhy, ktoré takéto prostredie naozaj zvládnu. Nie všetky izbové rastliny dokážu tolerovať znížené teploty, no existuje niekoľko spoľahlivých výnimiek.
Pokojovky pritom neplnia iba dekoratívnu úlohu. Ich listy pomáhajú zvlhčovať vzduch, čiastočne ho prečisťujú a pôsobia upokojujúco. Aby sa im však darilo, je potrebné porozumieť ich skutočným nárokom – najmä v období zimného pokoja, keď rastliny prirodzene spomaľujú svoj rast a spotrebujú menej vody.
Nižšie nájdete druhy, ktoré sú známe tým, že tolerujú nižšie teploty, ak ich správne umiestnite a budete zalievať s mierou.
Ktoré črepníkové rastliny sú vhodné do chladnejších miestností?
Zamiokulkas – robustná rastlina, ktorá zvládne aj chladnejšie prostredie
Zamiokulkas patrí medzi najodolnejšie izbové rastliny. Hoci najlepšie prospieva v klasickej izbovej teplote 18–24 °C, krátkodobo zvládne aj chladnejšie miesto, približne okolo 15 °C.
Dôležité upozornenie:
- Teplota by nemala klesnúť pod 10 °C, inak môže dôjsť k poškodeniu pletív.
- Rastlina veľmi zle znáša prievan a premokrenie, preto ju umiestnite ďalej od okien, ktoré sa často otvárajú, a zalievajte až po úplnom preschnutí substrátu.
Zamiokulkas je vhodný pre začiatočníkov, pretože toleruje vynechanú zálievku aj slabšie svetlo.
Svokrin jazyk – druh, ktorý zvládne sucho aj nižšie teploty
Svokrin jazyk (Sansevieria) je jednou z najodolnejších izbových rastlín vôbec. Najlepšie sa cíti pri 18–27 °C, ale krátkodobo zvládne aj pokles teploty k hranici 12 °C.
Fakty, ktoré sú dôležité pre zimné obdobie:
- Svokrin jazyk prežije aj v tmavšom kúte, hoci pri nízkom množstve svetla rast spomaľuje.
- V zime potrebuje minimálnu zálievku – len raz za niekoľko týždňov, až keď substrát úplne preschne.
- Rovnako ako zamiokulkas neznáša prievan a nesmie byť vystavený mrazu.
Aspidistra – rastlina, ktorá znesie tienisté aj chladné miesto
Aspidistra patrí medzi najodolnejšie izbové rastliny na svete. V minulosti sa pestovala v tmavých chodbách a nevykurovaných priestoroch, čo hovorí samo za seba.
Overené fakty:
- Znesie teploty aj okolo 10 °C, pokiaľ nie je vystavená mrazu.
- Nemá rada vysoké teploty ani priame slnko – lepšie sa jej darí v polotieni či tieni.
- Zálievka musí byť veľmi mierna, pretože premokrenie rýchlo vedie k hnilobe koreňov.
- Krátkodobý prievan jej obyčajne neublíži.
Pre domácnosti s chladnejšími miestnosťami je aspidistra jednou z najspoľahlivejších volieb.
Cyklámen – zimná rastlina, ktorej nízka teplota prospieva
Cyklámen je výnimočný tým, že na rozdiel od väčšiny izbových rastlín miluje chlad. V skutočnosti pri vyšších teplotách rýchlo odkvitá.
Skutočne platí:
- Najlepšie kvitne pri teplote 10–15 °C.
- Neznáša teplé prúdenie vzduchu z radiátora.
- Zalievať ho treba opatrne, ideálne do misky, aby voda nestekala po hľuze – tá je veľmi náchylná na hnilobu.
- Vyhovuje mu vlhší vzduch, ale prievan nesie zle.
Cyklámen preto umiestnite na svetlé, ale chladné miesto bez prudkého slnka a bez silného prievanu.
Zhrnutie: čo je v článku 100% pravdivé?
- Žiadna z uvedených rastlín neznesie mráz – chlad áno, mráz nie.
- Zamiokulkas, tchynin jazyk a aspidistra patria medzi najodolnejšie izbové druhy vhodné do miestností s nižšou zimnou teplotou.
- Cyklámen naozaj vydrží a dokonca lepšie kvitne v chladnejších podmienkach ako väčšina izbových rastlín.
- Vo všetkých prípadoch je správne obmedziť zálievku, pretože rastliny sú v období zimného pokoja.