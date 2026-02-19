Plánujete kúpu notebooku či auta? Nečakajte príliš dlho, pamäťová kríza a nástup AI tento rok výrazne zdvihnú ceny

Trh s elektronikou vstupuje do ďalšieho náročného obdobia. Výrobcovia počítačov, mobilov aj automobiliek čelia rastúcim nákladom na pamäťové čipy, ktoré sú dôležitým komponentom modernej elektroniky. Narastajúci záujem o umelú inteligenciu a prudký rast dátových centier spôsobujú tlak na výrobcov, ktorí nestíhajú pokryť všetky segmenty trhu tak rýchlo ako predtým.
Pre spotrebiteľov to znamená jediné – niektoré typy elektroniky môžu v nasledujúcich mesiacoch zdražieť alebo už zdraželi. Situácia sa netýka len notebookov a smartfónov, ale aj automobilového priemyslu, ktorý je dnes závislý od veľkého množstva elektroniky.
Prečo sa ceny pamätí zvyšujú?
Na trhu s pamäťovými čipmi (najmä DRAM a HBM) sa už dlhšie prejavuje kombinácia dvoch trendov:
1. Prudký nárast dopytu po pamätiach pre umelú inteligenciu
Najväčší technologickí hráči – ako napríklad Samsung, Micron Technology, Amazon či Microsoft – investujú miliardy do rozširovania cloudových a AI dátových centier.
AI modely potrebujú pamäte s extrémne vysokou priepustnosťou (HBM), ktorých výroba je technologicky náročná a ich kapacita je obmedzená. Výrobcovia preto časť produkcie, ktorú v minulosti venovali bežným pamätiam pre notebooky či mobily, presúvajú práve na tieto špecializované čipy.
2. Výroba pamätí patrí medzi najzložitejšie a najpomalšie rozšíriteľné oblasti čipového priemyslu
Výrobná kapacita sa nedá zvýšiť zo dňa na deň – budovanie novej továrne trvá roky. Preto ak dopyt stúpne rýchlejšie, než výrobcovia očakávali, vzniká napätie, ktoré sa premietne do cien.
Tieto dva faktory sú dlhodobo potvrdeným javom v polovodičovom priemysle a sú aj dôvodom súčasnej situácie.
Ako sa to môže prejaviť na cenách elektroniky?
Zdražovanie pamätí sa nemusí automaticky premietnuť do cien všetkých zariadení. Ovplyvňuje to niekoľko faktorov:
- výrobcovia často nakupujú komponenty dlhodobo vopred, takže zmeny sa prejavujú postupne
- niektorí výrobcovia absorbujú časť zvýšených nákladov, aby si udržali konkurencieschopnosť
- najväčší nárast cien môže postihnúť zariadenia s vyššími kapacitami pamäte
- výrobcovia môžu obmedziť výrobu lacnejších modelov, ak sú pre nich ekonomicky menej výhodné
Reálne sa teda nedá garantovať, že každé zariadenie zdražie. No odborníci sa zhodujú, že trh s pamäťami je napätý a rast cien je v niektorých segmentoch pravdepodobný.
Dopad na automobilový priemysel
Moderné autá obsahujú množstvo riadiacich jednotiek a senzorov, ktoré využívajú pamäťové čipy. Automobilky opakovane informovali, že výkyvy vo výrobe polovodičov (vrátane pamätí) môžu:
- spomaliť výrobu niektorých modelov
- zvýšiť ceny elektronických komponentov
- predĺžiť dodacie lehoty
Nie je potvrdené, že ceny áut už výrazne stúpli kvôli pamäťovej kríze, ale tlak na rast cien komponentov existuje a automobilky ho sledujú veľmi pozorne.
Zadlžovanie technologických gigantov je realitou, nie signálom krízy
Firmy ako Alphabet investujú do infraštruktúry pre AI rekordné sumy. Je pravdou, že vydávajú nové dlhopisy, vrátane dlhodobých, aby financovali rozvoj dátových centier.
Samotné zadlžovanie však nie je automaticky známkou ohrozenia trhu – skôr ide o reakciu na obrovský dopyt po AI a snahu udržať krok s konkurenciou.
Kedy sa môže situácia stabilizovať?
Podľa analytikov môže trvať ešte niekoľko rokov, kým výrobcovia pamätí výrazne zvýšia kapacitu. Najčastejšie sa spomína obdobie 2027 a neskôr, keď by mali byť dokončené nové továrne na výrobu pamäťových čipov.
Do tej doby sa očakáva, že:
- ceny pamätí môžu kolísať podľa dopytu
- AI bude aj naďalej spotrebúvať veľkú časť produkcie
- výrobcovia elektroniky budú musieť reagovať úpravou cien alebo portfólia produktov
Má zmysel nákup odkladať?
Ak vaše zariadenie funguje dobre, NIE JE dôvod panikáriť.
Ak však zvažujete kúpu notebooku, mobilu či iného zariadenia s vyššou kapacitou pamäte, je pravdepodobné, že v najbližších mesiacoch nebude cena výrazne nižšia. Trh sa v roku 2026 pohybuje skôr smerom k stabilne vyšším cenám, nie k zlacňovaniu.