Pitná voda pred spaním. Kedy je ideálny čas na posledný pohár?

Dostatočný príjem tekutín je nevyhnutný pre správne fungovanie ľudského organizmu. Voda sa podieľa na regulácii telesnej teploty, transporte živín, činnosti obličiek aj mozgu. Otázka pitia vody večer a tesne pred spaním však nemá jedno univerzálne pravidlo. Odborné odporúčania sa zhodujú v tom, že rozhodujúca je rovnováha medzi hydratáciou a kvalitou spánku.
Koľko tekutín potrebuje telo počas dňa?
Vo všeobecnosti sa uvádza, že denný príjem tekutín by mal zodpovedať približne 30–40 ml na kilogram telesnej hmotnosti. Ide však len o orientačné rozpätie. Skutočná potreba závisí od viacerých faktorov – veku, fyzickej aktivity, zdravotného stavu, teploty prostredia či zloženia stravy.
Do denného príjmu sa nezapočítava iba čistá voda, ale aj tekutiny z čajov, polievok a potravín s vysokým obsahom vody, ako je ovocie a zelenina.
Pitný režim vo večerných hodinách
Neexistuje vedecky stanovený presný čas ani množstvo vody, ktoré by bolo „zakázané“ pred spaním. Odborníci sa však zhodujú, že nadmerné pitie tekutín krátko pred uložením sa do postele môže viesť k častejšiemu nočnému močeniu.
Lekári a spánkoví špecialisti preto často odporúčajú:
- piť dostatočné množstvo tekutín počas celého dňa
- a 1–2 hodiny pred spaním už tekutiny prijímať striedmejšie, najmä u ľudí, ktorí sa v noci pravidelne budia na toaletu
Na tento prístup upozorňujú aj odborníci z Cleveland Clinic, ktorí zdôrazňujú, že cieľom nie je dehydratácia, ale minimalizovanie narušenia spánku.
Dôležité je tiež vedieť, že sa to netýka len vody. Rovnaký efekt môžu mať:
- bylinné a ovocné čaje
- minerálne vody
- alkoholické nápoje, ktoré majú navyše močopudný účinok
Nočné močenie a spánok
Prerušovaný spánok spôsobený nutkaním na močenie môže znížiť jeho kvalitu. Ak sa to deje sporadicky, nejde o zdravotný problém. Opakované nočné budenie však môže viesť k chronickému nevyspatiu.
Dlhodobo nekvalitný spánok sa spája so zvýšeným rizikom viacerých zdravotných problémov, napríklad porúch metabolizmu, zhoršenej koncentrácie či vyššej únavy počas dňa. Samotné pitie vody večer však nie je priamou príčinou ochorení – ide len o jeden z faktorov, ktorý môže ovplyvniť spánok.
U ľudí trpiacich nyktúriou (opakované nočné močenie) sa večerné obmedzenie tekutín bežne odporúča ako súčasť režimových opatrení.
Dehydratácia počas noci – mýtus a realita
Častým dôvodom, prečo ľudia pijú veľa vody večer, je obava, že telo bude počas spánku „bez tekutín“. Počas noci však organizmus funguje v úspornom režime a mierna ranná dehydratácia je fyziologicky normálna.
Nie je potrebné ju preventívne riešiť nadmerným pitím pred spaním.
Ranná hydratácia je bezpečnejšia voľba
Odborníci sa zhodujú, že dopĺňanie tekutín po prebudení je prirodzený a účinný spôsob hydratácie. Bežne sa odporúča vypiť ráno približne 250–500 ml vody, podľa individuálnej potreby.
Pitná voda po prebudení:
- pomáha obnoviť tekutinovú rovnováhu
- môže podporiť činnosť tráviaceho traktu
- prispieva k lepšej bdelosti a sústredeniu, keďže aj mierna dehydratácia môže znižovať mentálnu výkonnosť
Účinky teplej vody či vody s citrónom nie sú jednoznačne vedecky potvrdené ako liečebné, no hydratácia sama o sebe má pre organizmus pozitívny význam.
Záver: čo je isté a vedecky podložené
- Hydratácia je dôležitá, no čas a množstvo tekutín treba prispôsobiť vlastnému telu.
- Nadmerné pitie tekutín tesne pred spaním môže, ale nemusí, viesť k prerušovanému spánku.
- Neexistuje univerzálne pravidlo pre všetkých – rozhodujú individuálne reakcie organizmu.
- Ak vás trápi nočné budenie, zmysluplnejšie je presunúť väčšinu pitného režimu do prvej polovice dňa a hydratovať sa viac ráno než večer.