Piškótová roláda podľa babičky: jednoduchý postup, ktorý zvládne každý!

Piškotová roláda
Piškotová roláda Foto: depositphotos.com

Piškótové rolády vyzerajú komplikovane, no v skutočnosti sú prekvapivo rýchle a nenáročné.

Cesto je upečené behom pár minút, stačí si osvojiť správny trik, ako ho zarolovať tak, aby zostal pekne tvarovaný a nepraskal.

Vďaka správnemu zatočeniu, jemnej náplni a čokoládovej poleve vznikne dezert, ktorý pôsobí elegantne a chutí ešte lepšie, než vyzerá.

Nebojte sa rolád – pani Jana ukáže, ako na to

Vyskúšajte tradičný recept po babičke od pani Jany, ktorá sa oň podelila na svojom pečiacom kanáli. Ako náplň používa šľahačku s ovocím.

Výborne sa hodia lesné plody, ale rovnako dobre môžete siahnuť po exotickom ovocí – mango, kivi, banány či ananás nikdy nesklamú. A keď príde sezóna, nič neprekoná roládu s čerstvými jahodami.

Tu si môžete pozrieť video s jej postupom:

Tajomstvo úspechu: vlhká utierka

Na prípravu budete potrebovať:

  • 5 lyžíc hrubej múky
  • 4 lyžice kryštálového cukru
  • 4 vajcia
  • kôru z jedného bio citróna
  • smotanu na šľahanie
  • balíček stužovača
  • ovocie podľa chuti

Piškót je tenký a pečie sa veľmi rýchlo, preto pri rúre radšej zostávajte – suchý alebo pripálený plát by sa zle roloval.

Najdôležitejší krok prichádza hneď po vytiahnutí z rúry: ešte horúce cesto treba zatočiť do čistej, vlhkej a dobre vyžmýkanej utierky. Práve vďaka tomu si cesto uchová tvar rolády a nebude neskôr praskať.

Začnite tým, že vysteliete plech papierom na pečenie a rúru predhrejete na 180 °C.

Ako upiecť piškótový plát

Vajcia, cukor a citrónovú kôru vyšľahajte do svetlej, nadýchanej peny – trvá to dlhšie, takže ak máte stojanový mixér, určite ho využite.

Zvyčajne treba šľahať 10 až 15 minút, kým hmota zbledne. Potom postupne po lyžiciach pridávajte múku a jemne ju zapracujte na nižších otáčkach.

Hotové cesto rozotrite rovnomerne na plech a pečte približne 10 minút. Hneď po upečení plech vytiahnite, prikryte povrch vlhkou utierkou a plát preklopte na utierku.

Papier zatiaľ neodstraňujte. Z kratšej strany začnite rolovať aj s papierom a utierkou vo vnútri. Roládu nechajte chvíľu odpočívať, zatiaľ si pripravte náplň.

Vyšľahajte šľahačku a pripravte ovocie

Smotanu so stužovačom vyšľahajte do pevnej konzistencie. Ovocie nakrájajte na malé kúsky. Roládu opatrne rozviňte, odstráňte utierku a plát natrite vrstvou šľahačky.

Rovnomerne rozložte ovocie a začnite rolovať znova – tentokrát už pritom opatrne sťahujte papier na pečenie.

Dokončenie: čokoládová poleva

Na záver príde poleva. Môžete siahnuť po hotovej čokoládovej poleve z obchodu – pani Jana používa dve farby, čo vytvorí krásny, luxusný efekt.

Roláda je potom jemná, chrumkavá na povrchu a môžete ju obmieňať podľa sezóny a dostupného ovocia.

