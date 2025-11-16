Piškótová roláda podľa babičky: jednoduchý postup, ktorý zvládne každý!

Piškótové rolády vyzerajú komplikovane, no v skutočnosti sú prekvapivo rýchle a nenáročné.
Cesto je upečené behom pár minút, stačí si osvojiť správny trik, ako ho zarolovať tak, aby zostal pekne tvarovaný a nepraskal.
Vďaka správnemu zatočeniu, jemnej náplni a čokoládovej poleve vznikne dezert, ktorý pôsobí elegantne a chutí ešte lepšie, než vyzerá.
Nebojte sa rolád – pani Jana ukáže, ako na to
Vyskúšajte tradičný recept po babičke od pani Jany, ktorá sa oň podelila na svojom pečiacom kanáli. Ako náplň používa šľahačku s ovocím.
Výborne sa hodia lesné plody, ale rovnako dobre môžete siahnuť po exotickom ovocí – mango, kivi, banány či ananás nikdy nesklamú. A keď príde sezóna, nič neprekoná roládu s čerstvými jahodami.
Tu si môžete pozrieť video s jej postupom:
Tajomstvo úspechu: vlhká utierka
Na prípravu budete potrebovať:
- 5 lyžíc hrubej múky
- 4 lyžice kryštálového cukru
- 4 vajcia
- kôru z jedného bio citróna
- smotanu na šľahanie
- balíček stužovača
- ovocie podľa chuti
Piškót je tenký a pečie sa veľmi rýchlo, preto pri rúre radšej zostávajte – suchý alebo pripálený plát by sa zle roloval.
Najdôležitejší krok prichádza hneď po vytiahnutí z rúry: ešte horúce cesto treba zatočiť do čistej, vlhkej a dobre vyžmýkanej utierky. Práve vďaka tomu si cesto uchová tvar rolády a nebude neskôr praskať.
Začnite tým, že vysteliete plech papierom na pečenie a rúru predhrejete na 180 °C.
Ako upiecť piškótový plát
Vajcia, cukor a citrónovú kôru vyšľahajte do svetlej, nadýchanej peny – trvá to dlhšie, takže ak máte stojanový mixér, určite ho využite.
Zvyčajne treba šľahať 10 až 15 minút, kým hmota zbledne. Potom postupne po lyžiciach pridávajte múku a jemne ju zapracujte na nižších otáčkach.
Hotové cesto rozotrite rovnomerne na plech a pečte približne 10 minút. Hneď po upečení plech vytiahnite, prikryte povrch vlhkou utierkou a plát preklopte na utierku.
Papier zatiaľ neodstraňujte. Z kratšej strany začnite rolovať aj s papierom a utierkou vo vnútri. Roládu nechajte chvíľu odpočívať, zatiaľ si pripravte náplň.
Vyšľahajte šľahačku a pripravte ovocie
Smotanu so stužovačom vyšľahajte do pevnej konzistencie. Ovocie nakrájajte na malé kúsky. Roládu opatrne rozviňte, odstráňte utierku a plát natrite vrstvou šľahačky.
Rovnomerne rozložte ovocie a začnite rolovať znova – tentokrát už pritom opatrne sťahujte papier na pečenie.
Dokončenie: čokoládová poleva
Na záver príde poleva. Môžete siahnuť po hotovej čokoládovej poleve z obchodu – pani Jana používa dve farby, čo vytvorí krásny, luxusný efekt.
Roláda je potom jemná, chrumkavá na povrchu a môžete ju obmieňať podľa sezóny a dostupného ovocia.