Pestujte chrumkavé uhorky vo vaku na balkóne. S úrodou sa ani nezastavíte

Vypestujte si skvelé uhorky priamo na balkóne v obyčajnom vreci. Úroda vás môže milo prekvapiť, aj keď sa záhradná sezóna pomaly chýli ku koncu. Tento nápad je navyše ideálny pre každého, kto nemá k dispozícii veľkú plochu alebo klasické záhony na pestovanie. Vyskúšajte jednoduchú metódu pestovania, ktorá spočíva v použití tmavých vriec a kvalitnej zeminy. Oceníte ju najmä vtedy, keď si chcete predĺžiť sezónu čerstvých uhoriek a nemáte možnosť dopriať im podmienky priamo na záhrade.

Vrece namiesto záhonu

Jedným z najdôležitejších bodov pri pestovaní uhoriek na balkóne je vyriešiť priestor. Možno sa zdá, že uhorky v porovnaní s inou zeleninou nepotrebujú až tak veľa miesta, dôležitá je však hĺbka nádoby. Korene uhoriek potrebujú dostatočné teplo, zároveň však nesmú byť vystavené vysychaniu. Vysychaniu pôdy napomáha plytká nádoba, ktorá nedokáže udržať vlhkosť. Tmavé odpadkové vrecia alebo vrecia od substrátu výborne udržujú teplo, no zároveň poskytujú priestor, ktorý korene potrebujú. Pri správnej starostlivosti dokážu uhorky vo vreciach rásť veľmi efektívne, čo ocení najmä každý pestovateľ, ktorý nemá veľkú balkónovú alebo terasovú plochu.

Kvalitný substrát je základ

Druhým kľúčovým prvkom pri pestovaní uhoriek je výber vhodnej pôdy. Uhorky, podobne ako mnoho inej plodovej zeleniny, vyžadujú pravidelnú zálievku, no prebytok vody im škodí a môže viesť k hnilobe koreňov či vzniku plesní. Z toho dôvodu je ideálne voliť priepustný, ľahký a vzdušný substrát, ktorý dobre hospodári s vodou. Odporúča sa pridanie kompostu alebo organického hnojiva, ktoré zásobuje pôdu živinami a prispieva k zdravému rastu rastlín. Pomocou vhodných vriec a zvolenej zeminy budete môcť kontrolovať vlhkosť a teplotu koreňového systému uhoriek. Ak chcete mať istotu, že je všetko v poriadku, môžete použiť jednoduchý pôdny teplomer alebo vlhkomer, ktorý vás včas upozorní na nedostatky.

Zálievka: nájdite rovnováhu

Uhorky sú tvorené z veľkej časti vodou, preto ich treba polievať častejšie. Aj tu však platí, že všetkého veľa škodí. Zemina nesmie byť premočená do takej miery, aby v nej stála voda, pretože nadmerná vlhkosť je priamou pozvánkou pre choroby a plesne. Ak plánujete odcestovať na niekoľko dní, radšej poproste suseda o dohľad, alebo použite jednoduchý samozavlažovací trik s otočenou plastovou fľašou. Stačí zobrať čistú PET fľašu, naplniť ju vodou, otočiť hore dnom a zapichnúť do pôdy vo vreci, aby voda mohla pomaly a rovnomerne presakovať ku koreňom. Tým si zabezpečíte, že rastlina nebude trpieť suchom a zároveň ju neprelejete.

Ako riešiť výskyt plesne

Uhorky, žiaľ, patria medzi rastliny veľmi náchylné na rôzne plesňové ochorenia. Ak si všimnete, že sa na listoch vytvára biely povlak, netreba hneď hádzať flintu do žita. Existuje jednoduchý domáci postrek, ktorý môže rastlinu zachrániť. Na jeho prípravu stačí zmiešať vodu a mlieko v pomere 6:4. Túto zmes použite ako okamžitú pomoc. Môžete ju používať aj preventívne v pomere 3:7 (viac vody, menej mlieka), a to pravidelne raz týždenne. Pomôže to obmedziť vznik plesní a udrží vaše uhorky v dobrej kondícii.

Zhrnutie a tip na záver

Pestovanie uhoriek vo vreciach je praktický a pritom veľmi efektívny spôsob, ako si zabezpečiť čerstvé plody aj v období, keď vonkajšie podmienky už nie sú ideálne. Táto technika spočíva v kombinácii hlbokého tmavého vreca s priepustným substrátom. Zaistíte si tak dostatok tepla a optimálnu vlhkosť, pričom rastlinám poskytnete aj dostatočnú hĺbku pre rozvoj koreňov. Nezabudnite na vhodné hnojenie, pravidelnú, no primeranú zálievku a pri prvých príznakoch plesní použite overený domáci postrek. Ak sa o svoje uhorky budete starať dôsledne, môžete sa tešiť na bohatú úrodu až do neskorej jesene.