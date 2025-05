Pestujete uhorky? Týmto rastlinám sa v ich blízkosti vyhnite, inak môžete prísť o celú úrodu

Uhorky patria k najobľúbenejším zeleninám slovenských záhradkárov. Aj keď sa zdá, že ich pestovanie je jednoduché a zvládne ho aj úplný začiatočník, nie vždy je všetko také ružové. Dôležité je vedieť nielen ako uhorky správne zasadiť a zavlažovať, ale aj to, ktoré rastliny rozhodne nepatria do ich susedstva. Niektoré druhy totiž môžu vaše uhorky pripraviť nielen o potrebné živiny, ale dokonca aj privolať škodcov a choroby. Aby ste sa tomu vyhli, poradíme vám, akým kombináciám sa radšej oblúkom vyhnúť

Prečo je výber správnych susedov pre uhorky taký dôležitý?

Uhorky potrebujú výživnú pôdu bohatú na živiny a zároveň dostatok vlahy. Ak vedľa nich rastú rastliny s podobnými požiadavkami, vzniká medzi nimi nežiaduca konkurencia o vodu, živiny a priestor. Ešte horšie však je, keď tieto susediace rastliny vylučujú do pôdy chemické látky, ktoré môžu výrazne brzdiť rast a vývoj uhoriek. Ak chcete mať bohatú úrodu, musíte sa naučiť rozpoznať rastliny, ktoré môžu vašim uhorkám skôr uškodiť.

Rajčiny – klamliví priatelia zo záhradky

Asi najčastejšou chybou slovenských záhradkárov je sadenie rajčín hneď vedľa uhoriek. Zdá sa to byť výborný nápad – oboje milujú slnko, potrebujú pravidelnú zálievku a vyzerajú dobre bok po boku. Avšak opak je pravdou. Rajčiny a uhorky medzi sebou intenzívne súperia o rovnaké živiny v pôde, najmä dusík a draslík. Navyše rajčiny uprednostňujú vzdušnejšie a suchšie prostredie, zatiaľ čo uhorky potrebujú zvýšenú vzdušnú vlhkosť. Táto nekompatibilita vedie k slabším rastlinám, menšej úrode a vyššiemu riziku ochorení, ako sú plesne či múčnatka.

Cukety, tekvice a melóny – príliš blízki príbuzní

Mnohí si myslia, že rastliny z rovnakej čeľade si navzájom prospievajú, pretože majú podobné nároky na pestovanie. Pri uhorkách a ich príbuzných, ako sú cukety, tekvice či melóny, to však vôbec neplatí. Všetky tieto plodiny z čeľade tekvicovitých majú obrovské požiadavky na živiny a priestor. Ich vzájomné pestovanie spôsobuje, že sa „bijú“ o každý centimeter pôdy a každú kvapku vlahy. Okrem toho, sú mimoriadne náchylné na rovnaké choroby, najmä plesňové ochorenia ako múčnatka alebo peronospóra. Akonáhle ochorie jedna rastlina, je otázkou času, kedy sa choroba prenesie aj na ostatné.

Reďkovky a reďkev – nenápadní škodcovia pod zemou

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že reďkovky či reďkev uhorkám neuškodia, veď ide o drobné koreňové rastliny. Lenže práve ony patria do čeľade kapustovitých, ktoré do pôdy vylučujú látky spôsobujúce únavu pôdy. To znamená, že pôda postupne stráca svoju úrodnosť a nové rastliny v nej rastú len veľmi pomaly alebo vôbec. Ak teda nechcete poškodiť záhony na niekoľko rokov dopredu, vysievajte reďkovky a reďkev radšej niekam ďalej, do samostatných záhonov.

Šalvia – voňavá bylinka, no nevhodná suseda pre uhorky

Šalvia patrí medzi populárne liečivé rastliny s množstvom pozitívnych účinkov, no v blízkosti uhoriek spôsobuje viac škody ako úžitku. Dôvodom sú esenciálne oleje, ktoré šalvia uvoľňuje cez koreňový systém do okolitej pôdy. Tieto látky majú silný inhibičný účinok, čím môžu výrazne obmedziť rast vašich uhoriek. Ak si šalviu chcete vypestovať, rozhodne jej nájdite vlastný kút v záhrade, ďaleko od zeleninových záhonov.

Ligurček – nenásytný gigant

Ligurček, známy aj ako „vegetová“ bylina, je síce užitočnou a aromatickou rastlinou, no na záhone s uhorkami narobí viac škody než osohu. Táto mohutná bylina dokáže pomocou svojich dlhých koreňov z pôdy doslova „vysať“ veľké množstvo živín a vody. Okrem toho vylučuje do pôdy látky, ktoré spomaľujú rast ostatných rastlín vo svojom okolí. Ak si želáte pestovať zdravé a silné uhorky, ligurčeku doprajte vlastný priestor, ideálne niekde na opačnom konci záhrady.

Čo teda pestovať vedľa uhoriek?

Ideálnymi partnermi pre uhorky sú tie rastliny, ktoré ich nielenže neokrádajú o živiny, ale dokonca ich dokážu ochrániť pred škodcami či chorobami. Skvelou voľbou je napríklad kôpor, ktorý odpudzuje mnohé škodlivé druhy hmyzu. Taktiež cesnak výborne odpudzuje škodcov a chráni záhon pred plesňovými chorobami. Výborné sú aj aksamietnice (afrikány), ktoré pôsobia ako prirodzená ochrana pred škodlivými háďatkami a niektorými ďalšími škodcami.

Správne naplánovaný záhon vám zabezpečí nielen bohatú úrodu, ale aj menej starostí počas celej záhradkárskej sezóny. Venujte preto dostatok času výberu správnych susedov a vaše uhorky sa vám odvďačia zdravými, chutnými a bohatými plodmi.