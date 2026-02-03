Pestujete si svoje vlastné paradajky zo semien? Práve teraz je ten najlepší čas začať

Ak každý rok predpestúvaš paradajky doma zo semien, určite máš zásobu kelímkov či malých kvetináčov, v ktorých budú mladé rastlinky tráviť svoje prvé týždne. Skôr než do nich uložíš semienka, je dobré venovať pozornosť príprave nádob. Aj keď ide o nenápadný krok, má veľký vplyv na to, či budú sadenice zdravé a budú dobre rásť.
Zmysel celého procesu pekne vystihuje aj krátke video od Flera TV, ktoré ukazuje, ako si pripraviť nielen nádoby, ale neskôr aj samotný skleník:
Práve zimné obdobie, keď sa vonku ešte držia nízke teploty, ale už začíname myslieť na jarné práce v záhrade, je ideálne na starostlivosť o pestovateľské nádoby. Mnohí záhradkári túto časť procesu stále preskakujú, hoci práve tu môže vzniknúť problém, ktorý neskôr ovplyvní celú úrodu.
Prečo sa nádoby pred výsevom dezinfikujú?
Ak chceš znovu použiť plastové alebo hlinené kvetináče, výsevné misky či iné nádoby z minulého roka, je dôležité ich dôkladne vyčistiť. Zvyšky pôdy a jemné usadeniny, ktoré voľným okom ani nevidno, môžu obsahovať spóry plesní, baktérie či iných pôvodcov chorôb. Tieto mikroorganizmy môžu prežívať dlhé obdobie aj v suchom prostredí.
Mladé semenáčiky paradajok sú veľmi citlivé a ak prídu do kontaktu s patogénmi už v prvých dňoch, často hynú ešte predtým, než stihnú zosilnieť.
Opláchnutie vodou nestačí – treba mechanické čistenie aj dezinfekciu
Bežné opláchnutie nádob vodou odstráni len viditeľné nečistoty, ale nie mikroorganizmy. Tie sa môžu ukrývať v zaschnutých časticiach pôdy alebo v malých ryhách na povrchu nádoby.
Preto sa odporúča:
1. Mechanické čistenie
Pomocou kefky odstráň zvyšky pôdy, korienkov aj hnojív.
Tento krok zabezpečí, že dezinfekčný prostriedok bude mať šancu pôsobiť na celý povrch.
2. Dezinfekcia
Nádoby sa môžu na 10–15 minút namočiť do:
- Roztoku bielidla (chlórového prípravku) – najčastejšie sa používa pomer 1 : 9 (bielidlo : voda). Tento spôsob je overený, účinný a bežne odporúčaný v pestovateľskej praxi.
- Roztoku octu – vhodný, ak nechceš pracovať s chlórom. Ocot má dezinfekčné účinky, aj keď v niektorých prípadoch nie je taký účinný ako chlórové roztoky.
Dôležité je, aby sa dezinfekčný roztok dostal na celý povrch nádoby – zvnútra aj zvonka.
Špeciálne pravidlá pre terakotové kvetináče
Terakota je porézny materiál, ktorý dokáže nasať vodu aj nečistoty. To znamená, že po dezinfekcii je mimoriadne dôležité dôkladné prepláchnutie čistou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky roztoku.
Ak by v póroch zostali zvyšky chlóru či octu, mohli by poškodiť jemné korienky sadeníc.
Po vyčistení nechaj kvetináče úplne vyschnúť. Suché prostredie tiež znižuje schopnosť prežitia mnohých mikroorganizmov.
Čistota nádob = zdravší štart pre rastliny
Zhruba hodina, ktorú venuješ čisteniu nádob a náradia, sa ti v sezóne mnohonásobne vráti. Paradajky predpestované v čistom a hygienickom prostredí:
- lepšie klíčia
- rastú rýchlejšie
- sú odolnejšie voči chorobám
- lepšie zvládajú presádzanie do väčších črepníkov či skleníka
Keď v auguste zbieraš prvé sladké paradajky, málokto si uvedomí, že ich úspech sa začal už v zime pri obyčajnom čistení kelímkov.