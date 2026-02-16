Pestujete ju doma? Nevyhadzujte ju – tento „zelený poklad“ sa oplatí rozmnožiť

Možno ju máte na parapete už roky a beriete ju len ako nenáročnú izbovú dekoráciu. Pravda je však taká, že ide o rastlinu s bohatou symbolikou aj praktickým využitím. Ak ju pestujete doma, určite sa jej nezbavujte. Naopak – stojí za to dopriať jej viac pozornosti a pokojne si ju aj rozmnožiť.
Reč je o rastline známej ako „strom peňazí“ či „rastlina šťastia“. Jej pevné, lesklé a mäsité listy pripomínajú malé mince, a práve preto sa spája s predstavou hojnosti, prosperity a finančného úspechu. Okrem symboliky však ponúka aj zaujímavé účinky, ktoré môžete využiť v bežnom živote – bez drahých prípravkov či zložitých procedúr.
Crassula ovata – viac než len ozdoba na parapete
Odborne sa táto rastlina nazýva Crassula ovata a pochádza z južnej Afriky. Patrí medzi sukulenty, teda rastliny schopné zadržiavať vodu vo svojich listoch. Aj preto je taká odolná a obľúbená – zvládne suchší vzduch, občasné zabudnutie na zálievku a nevyžaduje špeciálne podmienky.
V tradičných bylinkárskych knihách sa však nespomína len ako dekoratívna rastlina. Obsahuje látky, ktoré sa využívali pri rôznych drobných zdravotných ťažkostiach. Treba však zdôrazniť, že rastlina obsahuje aj malé množstvo arzénu. Pri vnútornom užívaní je preto nevyhnutné dodržiavať presné dávkovanie a postupovať opatrne. Vonkajšie použitie sa považuje za bezpečné a v praxi sa využíva najčastejšie.
Ako môžete „strom peňazí“ využiť doma
1. Opary a drobné kožné vyrážky
Z čerstvého listu vytlačte šťavu a nanášajte ju na postihnuté miesto približne každú polhodinu. Ak máte viac času, môžete si pripraviť aj jednoduchý obklad – list rozpučte, priložte na pokožku, zafixujte náplasťou a nechajte pôsobiť počas noci.
2. Bolesť hrdla alebo rekonvalescencia po angíne
Šťavu z približne desiatich listov rozmiešajte v pohári vody a používajte na kloktanie trikrát denne. Roztok pôsobí dezinfekčne, upokojuje podráždené sliznice a podporuje ich regeneráciu.
3. Artritída a bolesti kĺbov
Pred spaním si potrite bolestivé miesto šťavou z 10 až 15 listov. Pri pravidelnej aplikácii môže dôjsť k zmierneniu opuchu aj nepríjemnej bolesti.
4. Hemoroidy
List prerežte pozdĺžne a vnútornú dužinatú časť priložte priamo na postihnuté miesto. Rastlina má protizápalové a upokojujúce účinky.
5. Hojenie rán, drobných popálenín či strií
Rozdrvené listy rozmiešajte na hustú pastu a naneste na postihnuté miesto. Prekryte obväzom a meňte ho každé dve až tri hodiny. Takýto zábal môže pomôcť zmierniť bolesť, podporiť obnovu pokožky a obmedziť tvorbu jaziev.
6. Uštipnutie hmyzom
Šťavu aplikujte 4 až 6-krát denne. Pomáha zmierniť svrbenie, opuch aj začervenanie.
7. Podpora obličiek a očista organizmu
Päť listov zalejte horúcou vodou a nechajte približne hodinu lúhovať. Následne užívajte jednu polievkovú lyžicu výluhu trikrát denne. Aj tu však platí zásada opatrnosti a rozumného dávkovania.
Feng shui a staré povery: symbol hojnosti
Podľa učenia Feng shui je táto rastlina silným symbolom prosperity. Verí sa, že dokáže pritiahnuť finančné príležitosti, úspech v podnikaní aj celkovú stabilitu v domácnosti.
Aby jej „energia“ pôsobila naplno, odporúča sa umiestniť ju do pravého rohu pri vstupe do bytu alebo domu, ideálne na severnú stranu. Zaujímavosťou je aj presvedčenie, že ak rastlina rozkvitne, naznačuje to blížiace sa obdobie hojnosti a zlepšenie finančnej situácie.
Rozmnožovanie zvládne každý
Jednou z najväčších výhod tejto rastliny je jej jednoduché rozmnožovanie. Často sa dokonca rozmnoží sama – stačí, aby list odpadol na pôdu, zapustil korienky a postupne z neho vyrastie nová rastlina.
Ak chcete mať proces pod kontrolou, postupujte takto:
- Odrežte zdravý list alebo menší odrezok zo stonky.
- Nechajte ho 1 až 2 dni preschnúť, aby sa rez zahojil.
- Potom ho zasaďte do ľahkého a priepustného substrátu.
Alternatívne môžete stonku vložiť do pohára s vodou a počkať, kým sa vytvoria korienky.
Rastlina miluje svetlé miesto, no nemá rada ostré priame slnko. Zálievku potrebuje až vtedy, keď je substrát úplne suchý. Nadmerné polievanie jej škodí viac než krátkodobé sucho.
Malý zázrak, ktorý má veľký význam
„Strom peňazí“ nie je len módnym doplnkom interiéru. Spája v sebe dekoratívnu hodnotu, symboliku prosperity aj praktické využitie v domácnosti. Je nenáročný, dlhoveký a pri správnej starostlivosti vám môže robiť radosť celé roky.
Ak ho už doma máte, možno je čas pozrieť sa naň novými očami. A ak ešte nie, jeho pestovanie môže byť jednoduchým krokom k tomu, aby ste do svojho domova priniesli kúsok zelene, tradície a možno aj symbolickej hojnosti.