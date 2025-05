Pestovatelia jahôd, pozor! Práve teraz by ste mali odstrániť kvety jahôd. Poznáme dôvod

Ak patríte medzi nadšených pestovateľov jahôd, určite viete, že dosiahnutie bohatej úrody si vyžaduje viac, než len pravidelné zavlažovanie a prihnojovanie. Jednou z menej známych, no veľmi účinných metód, ako podporiť jahodníky v raste, je práve odstraňovanie ich prvých kvetov. Zdá sa vám to zvláštne? Skutočne to však funguje.

Jahody – chutné, zdravé a plné vitamínov

Jahody patria medzi najobľúbenejšie druhy ovocia v slovenských záhradkách. Ich pestovanie nie je náročné a navyše sa výrazne oplatí. V obchodoch alebo na trhoch zaplatíte za kilogram čerstvých jahôd pokojne aj niekoľko eur, a pritom doma ich môžete vypestovať takmer bez väčších nákladov. Jahody sú nielen lahodné, ale aj mimoriadne zdravé. Obsahujú množstvo vitamínu C, vlákniny, antioxidantov a ďalších prospešných látok, ktoré chránia telo pred chorobami a posilňujú imunitu. Navyše ich môžete veľmi ľahko spracovať do chutných džemov, kompótov či zamraziť na zimu, pokiaľ nezvládnete zjesť celú čerstvú úrodu.

Jahody môžete pestovať aj na balkóne

Dobrou správou je, že jahody nemusíte pestovať výlučne na záhrade. Výborne sa im darí aj v priestranných kvetináčoch či závesných truhlíkoch na balkónoch a terasách. Stačí si vybrať špeciálne vyšľachtené odrody určené práve na tento typ pestovania a dbať na dostatok živín a vlahy.

Starostlivosť o jahody na jar – čo je súplodie?

Keď sa na jar začne otepľovať, jahodníky vykvitnú drobnými bielymi kvietkami s piatimi lupienkami. Možno ste však nevedeli, že jahoda, ktorú bežne jeme, nie je jeden jediný plod, ale súplodie. Každá jahoda je tvorená množstvom malých plodov – nažiek, ktoré sú usporiadané na dužinatom kvetnom lôžku. Práve toto lôžko dodáva jahode sladkosť, šťavnatosť a typickú chuť.

Prečo je dôležité odstraňovať prvé kvety?

Možno ste už počuli, že kvety jahôd by ste mali zaštipovať, najmä v prvom roku po vysadení. Ide o jednoduchý, no veľmi efektívny trik. Rastlina, ktorá sa práve uchytila, by mala prioritne rozvíjať svoj koreňový systém a vytvárať silné listy. Ak jahodník príliš skoro kvitne a nasadzuje plody, väčšinu svojej energie minie na produkciu ovocia namiesto dôležitého zakorenenia a rastu.

Ak v prvom roku jahodníkom kvety zaštipnete, rastliny sa posilnia, získajú robustnejšiu stavbu a v nasledujúcich rokoch vám poskytnú bohatšiu úrodu. Práve druhý a tretí rok sú tie, keď získavate najkrajšie, najväčšie a najšťavnatejšie plody.

Z dlhodobého hľadiska silnejšie rastliny

Táto metóda má ešte jeden významný benefit. Silné a dobre zakorenené jahodníky sú omnoho odolnejšie voči chorobám a škodcom. Rastliny, ktoré sú zdravé a vitálne, ľahšie odolávajú plesniam, škodcom a rôznym ochoreniam, ktoré sú pre oslabené jahodníky často fatálne.

Ako správne odstraňovať kvety?

Dôležité je vedieť, ktoré kvety odstraňovať a ako to robiť správne. Zaštipovať by ste mali iba prvé kvety, nie všetky. Ideálne je jemne uchopiť kvietok medzi prsty a odtrhnúť ho tesne pod kalichom. Týmto spôsobom zabezpečíte, že rastlina energiu presunie tam, kde ju skutočne potrebuje.

Nezabudnite na ďalšiu starostlivosť po zbere

Po zbere jahôd pokračujte v starostlivosti. Odstráňte staré, poškodené alebo plesnivé listy, aby ste predišli riziku plesní či škodcov. Pravidelne odstraňujte aj tzv. „poplazy“ alebo šľahúne, pretože tie rastlinu oslabujú a odoberajú jej živiny potrebné na tvorbu kvalitných plodov v nasledujúcom období.

Pozor na škodcov – najmä na kvetovku jahodovú

Ak si všimnete, že kvety jahôd na jar usychajú, sčernajú alebo odumierajú, je potrebné byť opatrný. Takéto poškodenie totiž často spôsobuje nebezpečný škodca – kvetovka jahodová. Tento malý chrobáčik dokáže zničiť celú rastlinu, ak nezasiahnete včas. Včasné odstraňovanie postihnutých a poškodených kvetov môže výrazne pomôcť ochrániť rastliny pred šírením škodcu.

Podpora rozmnožovania jahôd odstraňovaním kvetov

Ak rozmnožujete jahody pomocou šľahúňov, odstránením kvetov pomôžete rastlinám sústrediť sa na tvorbu silných a zdravých dcérskych rastlín. Kvety totiž výrazne odčerpávajú energiu potrebnú na tvorbu a zakoreňovanie nových rastlín. Odstránenie kvetov je preto výborný spôsob, ako efektívne podporiť rozmnožovanie jahodníkov.

Vďaka týmto tipom zabezpečíte svojim jahodníkom dokonalé podmienky pre zdravý rast a úrodu, ktorá vás každoročne poteší bohatou a sladkou odmenou.