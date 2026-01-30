Pestovanie v ľadovom kúpeli. Semienka šalátu pred výsevom potrebujú „prechladiť“. Prečo je to dôležité?

Záhradkári sa na konci zimy zväčša už nevedia dočkať prvých výsevov. Niekedy však prichádza nepríjemné prekvapenie – semienka nevyklíčia, aj keď boli zasiate správne. V takých chvíľach môže pomôcť metóda, ktorú využíva príroda už milióny rokov: prechladenie semien, odborne stratifikácia. Pri niektorých rastlinách je nevyhnutná, pri iných môže výrazne zlepšiť klíčivosť. Platí to aj pre niektoré odrody šalátu.
Video: Ako stratifikáciu urobiť krok za krokom
Ak si chcete celý postup pozrieť vizuálne, veľmi užitočný návod nájdete v tomto videu na kanáli Honzův les. Video prakticky ukazuje, ako zvlhčiť substrát, ako uložiť semienka do vrecka a aké chyby sa neoplatí robiť.
Čo vlastne znamená stratifikácia?
Stratifikácia je proces, pri ktorom sa semená vystavia nižšej teplote a vlhkosti, aby sa „prebudili“ z prirodzeného stavu pokoja. V prírode sa to deje automaticky – semená na jeseň spadnú do pôdy, kde prečkajú celé zimné obdobie. Mráz, chlad a striedanie teploty narušia ich tvrdý alebo neaktívny obal a umožnia im začať klíčiť na jar.
Túto procedúru potrebujú najmä:
- trvalky
- dreviny
- niektoré byliny
- a niektoré šalátové odrody, ktoré horšie klíčia pri vyššej teplote
Nie všetka zelenina stratifikáciu potrebuje. Väčšine druhov (paradajky, paprika, uhorky, reďkovka…) neprechladenie nijako nepomôže. Pri šaláte však môže byť užitočné, najmä keď semená klíčia slabo alebo nerovnomerne.
Prečo práve šalát niekedy neklíči
Šalát má jednu zvláštnosť – k líčeniu mu najlepšie vyhovujú chladné podmienky. Ak sú semená vystavené teplu, môžu klíčenie potlačiť. Preto sa pri niektorých šalátových odrodách odporúča krátkodobé prechladenie pred výsevom alebo samotný výsev pri nižších teplotách.
Takzvaná „ľadová kúpeľová technika“ nie je oficiálny vedecký postup, ale jej podstata je rovnaká ako pri skutočnej stratifikácii: semená dostanú signál, že nastal čas klíčiť.
Ako semienka správne prechladzovať: bezpečný postup
Stratifikácia v domácich podmienkach je veľmi jednoduchá. Dôležité je len dodržať základné pravidlá:
1. Príprava semien
Semená sa premiešajú s jemne vlhkým materiálom – pieskom, vermikulitom alebo papierovou utierkou. Materiál má byť vlhký, nie mokrý. Nadbytočná voda môže spôsobiť plesne.
2. Uzatvorenie nádoby
Zmes sa vloží do plastového uzatvárateľného vrecka alebo malej krabičky.
3. Uloženie do chladničky
Ideálna teplota je 1–5 °C, teda teplota bežnej chladničky. Semená by mali byť v chlade:
- pri šaláte: 1–3 týždne
- pri trvalkách alebo drevinách sa doba môže predĺžiť na 1–3 mesiace podľa druhu
4. Kontrola vlhkosti
Raz za pár dní skontrolujte materiál. Semienka nesmú vyschnúť, ale ani plávať vo vode.
Ako pokračovať po prechladení
Keď uplynie potrebná doba, semená sa môžu vysiať:
- do črepníkov
- do sadbovačov
- alebo do pôdy v skleníku, ak je už dostatočne chladno
Vďaka stratifikácii majú ideálne podmienky na klíčenie. U druhov, ktoré ju skutočne potrebujú alebo na ňu dobre reagujú, môže miera úspechu výrazne stúpnuť.
Dá sa pestovať aj bez stratifikácie?
Áno — a väčšina bežnej zeleniny ju ani nepotrebuje. Je však pravda, že šalát klíči najlepšie v chladnejšej pôde, takže prechladenie môže byť jednoduchý spôsob, ako podporiť rovnomerné klíčenie.
Ak semienka neklíčia aj napriek dobrým podmienkam, veľmi často je na vine práve teplota, kvalita semien alebo ich prirodzená dormancia.
Zhrnutie
- Stratifikácia je reálny, vedecky uznávaný postup.
- Nie všetky semená ju potrebujú — šalát niekedy áno, niekedy nie, závisí od odrody a podmienok.
- Proces zvyšuje šancu na klíčenie, ak je vykonaný správne.
- Kľúčom je mierne vlhký substrát, nízka teplota a pravidelná kontrola.
- Chladenie semien šalátu je praktický trik, ktorý vychádza z jeho prirodzenej preferencie nižších teplôt.