Pestovanie petržlenu. Tieto overené rady vám zaručia bohatú úrodu

Chcete si doma dopestovať vlastný čerstvý petržlen? Vďaka nasledujúcim tipom a trikom to zvládnete hravo aj bez záhradníckych skúseností. Poradíme vám, ako petržlen správne zasiať, ako sa oň starať, kedy zbierať úrodu a ako ju čo najlepšie skladovať.

Pôvod a vlastnosti petržlenu

Hoci petržlen pochádza pôvodne z oblasti Stredomoria, dnes je neodmysliteľnou súčasťou jedál prakticky po celom svete. Táto dvojročná rastlina sa síce pestuje väčšinou len ako jednoročná, no je dobré vedieť, že v prvom roku života rastie do listov, v druhom roku potom zakvitne a vytvorí semená. Záhradkári ju však spravidla pestujú kvôli listom a koreniam, preto sa do druhého roka pestovania dostane málokedy.

Petržlen je mimoriadne obľúbený najmä vďaka svojej špecifickej chuti a vysokému obsahu vitamínu C. Okrem toho podporuje detoxikáciu organizmu a má pozitívne účinky na krvný obeh. Naše babičky dokonca hovorievali, že pár listov petržlenu spoľahlivo odstráni zápach z úst.

Dva základné druhy petržlenu – aký si vybrať?

Ak plánujete pestovať petržlen doma alebo na záhradke, narazíte spravidla na dva druhy – kučeravý a hladkolistý. Rozdiel je nielen vo vzhľade, ale najmä v chuti. Kým kučeravý petržlen má jemnejšiu, decentnú chuť, hladkolistý petržlen má výraznejšiu a aromatickejšiu chuť. Voľba medzi týmito dvoma druhmi závisí najmä na vašich preferenciách.

Aké podmienky potrebuje petržlen na úspešné pestovanie?

Výhodou petržlenu je, že nie je veľmi náročný a zvládne ho pestovať aj začiatočník. Hoci mu najviac vyhovuje slnečné miesto, bez problémov porastie aj v polotieni. Najdôležitejšou vecou, ktorú potrebuje, je vlhká, no zároveň dobre priepustná pôda. Nikdy by nemal stáť v premokrenej, močaristej zemi, pretože by mohol začať zahnívať.

Ako správne zasiať petržlenové semienka?

Postup je jednoduchý, no vyžaduje trochu trpezlivosti. Semienka petržlenu sejte priamo do pripravenej pôdy do riadkov vzdialených od seba približne 30 centimetrov. Hĺbka výsevu by mala byť približne jeden centimeter. Po výseve jemne zasypte semienka tenkou vrstvou zeminy a dôkladne zalejte.

Ak sa vám však aj po niekoľkých týždňoch zdá, že sa nič nedeje, neprepadajte panike. Petržlen je rastlina s pomalším klíčením a môže trvať až 5 či dokonca 6 týždňov, kým sa objavia prvé výhonky. Keď rastlinky vyrastú a budú dostatočne veľké, je potrebné ich preriediť tak, aby mali medzi sebou aspoň 15 centimetrov odstup. Ideálne je, ak výsev zopakujete každé 3 až 4 týždne. Takto si zabezpečíte kontinuálnu úrodu počas celej sezóny.

Starostlivosť počas rastu – zalievanie a hnojenie

Petržlen miluje pravidelnú zálievku, najmä počas horúcich dní a obdobia sucha. Pôda by nikdy nemala úplne vyschnúť, ale zároveň si dajte pozor, aby ste rastlinu neprelievali.

Ak chcete rast rastlinky podporiť hnojením, pokojne môžete využiť univerzálne tekuté hnojivo, ktoré pridáte do vody pri zalievaní približne raz za dva týždne. Ak na rastline objavíte žlté alebo zvädnuté listy, pravidelne ich odstraňujte – podporíte tým ďalší zdravý rast.

Ako a kedy zbierať petržlen?

Najlepší spôsob zberu petržlenu je odrezávanie stoniek priamo pri zemi, vďaka čomu rastlina znovu a rýchlejšie vyraší. Vyhnete sa tak otrhávaniu jednotlivých lístkov, ktoré môže byť zdĺhavé a menej efektívne. Zberajte listy pravidelne od leta až do jesene, vďaka čomu budete mať stále čerstvú petržlenovú vňať.

Najlepšie spôsoby, ako skladovať petržlen

Ak chcete, aby vám petržlen vydržal aj cez zimu, môžete listy jednoducho usušiť a následne uložiť do sklenených uzatvárateľných nádob. Takto uskladnená vňať vám vydrží v perfektnom stave po celý rok. Treba však rátať s tým, že sušená petržlenová vňať stráca časť svojej výraznej chuti.

Ak vám ide o zachovanie maximálnej čerstvosti a chute, odporúčame petržlen nasekať, vložiť do formičiek na ľad, zaliať trochou vody alebo olivového oleja a zamraziť. Takto budete mať vždy poruke čerstvú a chutnú bylinku.

Vďaka týmto tipom už určite zvládnete pestovanie petržlenu aj vy – či už v malom črepníku na parapete, alebo na záhonoch vo vašej záhradke. Stačí trochu trpezlivosti a pravidelnej starostlivosti a vaše kulinárske výtvory sa budú môcť pýšiť čerstvou a voňavou petržlenovou vňaťou počas celej sezóny!