Pestovanie lopatkovca. Praktické rady pre zdravé listy a bohaté kvitnutie

Dostatok svetla, ale nie priame slnko Lopatkovcu sa bude dariť na svetlom mieste, kde ho neohrozujú priame slnečné lúče. Ak ho umiestnite do úplného tieňa, pravdepodobne nebude kvitnúť, pretože mu chýba dostatočná intenzita nepriamo dopadajúceho svetla.

Hnojenie pre lepšie kvitnutie V období rastu, teda zhruba od jari do jesene, pridávajte každé dva týždne tekuté hnojivo pre izbové rastliny. Tým podporíte nielen tvorbu kvetov, ale aj rast nových listov.

Čistenie listov Prach, ktorý sa usádza na listoch, môže obmedziť fotosyntézu. Preto listy jemne utierajte vlhkou handričkou. Raz za čas môžete celý lopatkovec osprchovať vlažnou vodou, pokiaľ to priestor v kúpeľni či sprche umožňuje.

Pozor na toxicitu

Listy a kvety lopatkovca sú mierne jedovaté. Pri náhodnom prehltnutí môžu spôsobiť podráždenie ústnej dutiny, opuch jazyka či dokonca zvracanie. Najmä deti a domáci miláčikovia by sa k listom nemali dostať, pretože by to mohlo spôsobiť zdravotné problémy.