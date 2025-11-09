Pes žerie trávu a sliepky sa schovávajú? Takto naši predkovia predpovedali počasie!

Ešte dávno predtým, než sme sa mohli spoľahnúť na meteorológov, satelity a moderné aplikácie, sa ľudia riadili prírodou.
Sledovali správanie zvierat, zmeny na rastlinách či úkazy na oblohe – a podľa toho odhadovali, aké počasie sa blíži. Viete, ako sa v minulosti predpovedalo, či bude pršať alebo svietiť slnko?
Keď lastovičky lietajú nízko
Poznáte tú pranostiku: „Jedna lastovička hovorí druhej – pozri, ľudia na nás pozerajú, bude pršať!“
Nie je to však samotná lastovička, kto predpovedá dážď. Ide o hmyz, ktorého let ovplyvňuje zmena tlaku vzduchu.
Keď sa tlak zníži, hmyz lieta nižšie pri zemi – a lastovičky, ktoré ho lovia, samozrejme klesnú s ním.
Ako sa kedysi poznalo, že sa blíži dážď
Naši predkovia si všímali, že keď sa v prírode začnú diať určité veci, prichádzajú zrážky.
Ak sa zatvárajú kvety púpav, nechtíka, slezu či sedmokrásky a ich hlávky sa skláňajú k zemi, dážď je na ceste. Rovnako aj listy ostružiny sa stáčajú nahor, akoby sa chceli chrániť.
Svoje tajné signály majú aj zvieratá. Ranné kvákanie žiab, včely vracajúce sa príliš skoro do úľa, husy a kačice hrabúce v zemi či popoliace sa sliepky – to všetko predpovedá zhoršenie počasia.
Ak sa vtáky skrývajú do korún stromov alebo pod prístrešky, pripravte si dáždnik.
Signály z prostredia
Prichádzajúci dážď sa dá vycítiť aj z prostredia okolo vás. Ranné hmly, slabý ťah komína, modrastý nízky plameň v krbe alebo „potenie“ kameňov – to všetko sú prejavy zmeny tlaku.
Často sa na oblohe objavia červánky, jasné hviezdy či svetelný kruh okolo mesiaca, tzv. malé halo.
Ako spoznali búrku
Blížiacu sa búrku bolo možné rozpoznať ešte výraznejšie. Včely sa vtedy hromadne vracali do úľa a bývali podráždené.
Kravy a býky ťažko dýchali a funeli, psy žrali trávu, husy hlasno kejhali a hľadali vodu. Nad tým všetkým ešte neúnavne kikiríkal kohút – a bolo jasné, že sa schyľuje k výdatnej búrke.
Keď sa príroda teší na slnko
Príroda však vie ohlásiť aj prichádzajúce pekné počasie. Ak včely lietajú ďaleko od úľa, ryby sa držia tesne pod hladinou a lastovičky opäť stúpajú vysoko do výšky, znamená to, že sa obloha vyjasní.
Púpavy sa znovu otvárajú a listy ostružiny sa stáčajú späť nadol – a deň s modrou oblohou je na dosah.
Staré múdrosti, ktoré stále fungujú
Hoci dnes máme predpovede počasia z družíc a radarov, ľudové pozorovania často prekvapia svojou presnosťou.
Stačí sa len pozorne dívať okolo seba – príroda nám totiž už celé stáročia naznačuje, čo sa chystá.