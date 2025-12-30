Pes vás neustále olizuje? Nemusí ísť len o „psí bozk“, skutočný dôvod vás možno prekvapí

Psie olizovanie patrí medzi úplne typické prejavy správania – kto má psa, ten to pozná. Prídete domov, otvoríte dvere a zrazu máte pri nohách chlpatý vír radosti, ktorý vám nadšene oblizuje ruky, tvár, nohavice… Niekedy to vnímame ako roztomilý „bozk“, inokedy je to skôr otravné alebo zvláštne a človek premýšľa, prečo to vlastne pes robí.
Dôležité je vedieť, že olizovanie je pre psa úplne prirodzený spôsob komunikácie. Môže za ním stáť láska, zvedavosť, zlozvyk, ale aj stres či zdravotný problém. Ak porozumieme tomu, čo nám chce pes týmto gestom povedať, vieme s ním lepšie vychádzať – a zároveň odhaliť chvíľu, keď už olizovanie „nie je normálne“.
Video: vysvetlenie od veterinára
Ak máš radšej vysvetlenie vo video forme, tému veľmi pekne rozoberá veterinár na YouTube kanáli Veterinary Secrets. V krátkom videu vysvetľuje najčastejšie dôvody, prečo psy olizujú svojich majiteľov, a na čo by si mal spozornieť:
Článok nižšie ti to všetko zhrnie po slovensky a doplní príklady z bežného života so psom.
Prečo vás pes olizuje: najčastejšie (a odborníkmi potvrdené) dôvody
1. Prejav lásky, radosti a bezpečia
Jeden z najbežnejších dôvodov je úplne jednoduchý – pes vás má rád. Olizovanie si nesie v sebe už od šteňacieho veku:
- matka olizuje šteniatka, aby ich očistila,
- zároveň ich tým upokojuje,
- a buduje si s nimi silnú citovú väzbu.
Pre psa je teda olizovanie niečo ako „dotyk, ktorý spája“.
Keď sa vrátite domov z práce a on vám nadšene olizuje ruky či tvár, často tým hovorí:
„Som šťastný, že si späť, pri tebe sa cítim dobre.“
V takýchto situáciách je olizovanie úplne prirodzené a zvyčajne krátke – trvá len chvíľu, kým sa pes upokojí a potom sa ide hrať alebo si ľahne.
2. Túžba po pozornosti a kontakte
Psy veľmi rýchlo pochopia, čo na nás funguje. A olizovanie funguje takmer vždy:
- všimneme si ho,
- pozrieme sa na psa,
- niečo mu povieme,
- pohladíme ho alebo sa začneme hrať.
Ak sa pes nudí, cíti sa osamelo alebo má málo podnetov, môže prísť a jemným olizovaním si „vypýtať“ pozornosť. Pre neho je to zdvorilý spôsob, ako povedať:
„Hej, všimni si ma, poď sa mi venovať.“
Takéto olizovanie je väčšinou jemné, nie príliš naliehavé a často sa pridajú aj ďalšie signály – očný kontakt, strkanie ňufáka do ruky, vrtie chvostom.
3. Zvyk, ktorý sme posilnili my sami
Možno si to neuvedomujeme, ale veľkú časť psieho správania vytvárame my.
Typický scenár:
- Pes vás olízne.
- Vy sa zasmejete, pohladíte ho, prihovoríte sa mu.
- Pes si zapamätá: „Keď olizujem, príde pozornosť.“
A máme hotovo – olizovanie sa stane osvedčeným spôsobom, ako na seba upozorniť.
Nie je na tom nič zlé, pokiaľ vám to neprekáža. Ak však pes olizuje až príliš, je to často práve preto, že sme toto správanie roky nevedomky odmeňovali.
4. Zaujímavá chuť alebo vôňa
Nie vždy ide o city – niekedy je v tom jednoducho chuť.
- Ľudská pokožka je pre psa často zaujímavá kvôli slanej chuti potu.
- Na rukách môžu byť zvyšky jedla, krému, kozmetiky či vône.
- Nohy po dlhom dni v topánkach môžu mať výrazný pach, ktorý psa láka preskúmať.
V takýchto prípadoch pes nevyjadruje ani lásku ani podriadenosť – len skúma svet jazykom. Psy vnímajú svet hlavne čuchom a chuť je jeho prirodzené pokračovanie.
5. Upokojujúci signál a reč tela
Olizovanie môže patriť aj medzi tzv. upokojujúce signály. Pes nimi dáva najavo:
- že nechce konflikt,
- že je mierumilovný,
- že sa snaží situáciu „zjemniť“.
Môže sa to stať napríklad v situácii, keď ste trošku nahnevaní, zvýšite hlas a pes príde a jemne vás olizne. Nie je to „prosba o odpustenie“ v ľudskom zmysle, ale skôr snaha upokojiť situáciu.
Často sa mylne tvrdí, že ide o prejav podriadenosti alebo žobranie o jedlo, ako u vlkov. V bežnom živote dnešných psov však tieto staré vlčie mechanizmy už nehrajú prakticky žiadnu rolu. Ide skôr o jemnú, sociálnu komunikáciu.
Kedy už olizovanie nie je úplne v poriadku?
Bežné olizovanie majiteľa je normálne. No sú situácie, kedy by ste mali spozornieť, najmä ak pes začne:
- olizovať predmety, steny, podlahu,
- dlhodobo olizovať nábytok či iné veci bez zjavného dôvodu,
- neprimerane často olizovať svoju srsť alebo labky,
- olizovať „do tranzu“, akoby sa nevedel zastaviť.
Vtedy už nejde o klasickú komunikáciu so človekom, ale o správanie, ktoré môže signalizovať problém.
Čo môže byť za nadmerným olizovaním?
Medzi časté príčiny patria:
- Stres alebo úzkosť
Pes si olizovaním môže „ukľudňovať nervy“. Môže to byť reakcia na zmenu prostredia, samotu, hluk, konflikty v domácnosti alebo iné stresové faktory.
- Nuda a nedostatok stimulácie
Ak pes nemá dosť pohybu, hier, prechádzok a mentálnych podnetov, môže si nájsť vlastnú „zábavku“ – napríklad obsesívne olizovanie rôznych povrchov.
- Kožné problémy alebo alergie
Pri alergiách, zápaloch kože alebo bolestivých miestach pes často olizuje konkrétnu oblasť tela, najmä labky, telo, slabiny či chvost. Niekedy si miesto až podráždi.
- Obsedačno-kompulzívne správanie
U niektorých psov sa olizovanie zmení na kompulziu – robia to stále dokola, akoby „museli“, aj keď na to nie je logický dôvod. Tento problém už vyžaduje odborné riešenie.
Kedy vyhľadať veterinára alebo odborníka na správanie psa?
Ak máš pocit, že olizovanie je:
- príliš časté alebo intenzívne,
- pes pri ňom pôsobí nervózne, ustráchane alebo „mimo“,
- olizuje hlavne konkrétne miesto na tele a robí to stále dokola,
- vidíš začervenanie, vyrážky, šupinky, vypadávanie srsti,
- alebo olizuje steny, podlahu či nábytok „hodiny“,
je najlepšie poradiť sa s veterinárom.
Ten môže zistiť, či za tým nie je zdravotný problém (koža, alergie, bolesť, trávenie…). Ak je všetko v poriadku, môže odporučiť psieho behavioristu, ktorý poradí, ako nastaviť režim, tréning a mentálnu stimuláciu tak, aby pes bol psychicky spokojný.
Ako olizovanie správne chápať a čo s ním robiť
Zhrňme si to:
Olizovanie môže znamenať:
- lásku, radosť a pocit bezpečia,
- snaha získať pozornosť a blízkosť človeka,
- reakciu na zaujímavú chuť alebo vôňu kože,
- súčasť prirodzenej reči tela a upokojujúcich signálov.
V drvivej väčšine prípadov ide o neškodné správanie, ktoré dokonca posilňuje vzťah medzi človekom a psom. Ak ti olizovanie neprekáža, môžeš ho pokojne prijať ako súčasť vašej spoločnej komunikácie.
Ak ti je to nepríjemné, dá sa psa jemne naučiť hraniciam – napríklad tým, že pri olizovaní odtiahneš ruku, nevenuješ mu pozornosť a oceníš ho skôr vtedy, keď je kľudný a neolizuje.
Problém je z toho až vtedy, keď:
- je olizovanie nadmerné, bezdôvodné,
- pôsobí skôr ako záchvat alebo nutkavé správanie,
- alebo ho sprevádzajú iné signály nepohody (nepokoj, štekanie, ničenie, zmeny v správaní).
V takom prípade je naozaj rozumné obrátiť sa na odborníka – skôr než sa z drobného zlozvyku stane veľký problém.
Stručne: ak vás pes občas olízne, najčastejšie tým hovorí: „Si môj človek.“ A to je v zásade to najkrajšie vysvetlenie, aké môže byť.