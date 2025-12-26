Pes nechce ísť von do mrazu? Týmto správaním vám niečo dôležité naznačuje, a netreba to podceňovať

Mnohí majitelia psov to poznajú veľmi dobre. Otvoríte dvere, vonku je ticho, jasno a poriadny mráz. Váš pes však namiesto radostného vybehnutia cúvne, zastaví sa na prahu a tvári sa, že by najradšej vybavil všetko doma. Nejde o truc ani rozmaznanosť. Pes sa vám takto často snaží povedať, že mu je zima, cíti nepohodlie alebo dokonca bolesť.
Keď chlad štípe už pri dverách
Vnímanie chladu je u psov veľmi individuálne. Závisí od veľkosti tela, typu srsti, množstva podkožného tuku aj od toho, kde pes bežne žije. Malé a drobné plemená, ako sú čivavy, jorkšírske teriéry či talianske chrty, prechladnú omnoho rýchlejšie než robustnejší psi. Nemajú dostatočnú podsadu ani tukovú vrstvu, ktorá by ich chránila pred vetrom a mrazom.
Ich trasenie si niekto môže pomýliť s nervozitou, no veľmi často ide jednoducho o reakciu na chlad. Už teploty okolo nuly sú pre nich nepríjemné a vietor či vlhko pôsobia doslova ako ľadová sprcha.
Stredné a veľké psy s hustou podsadou zvládajú mierne mínusové teploty lepšie. To však neznamená, že im zima nemôže uškodiť. Dôležitý je zdravotný stav aj zvyky psa. Pes, ktorý žije celý rok v byte, nemá rovnakú kvalitu srsti ako zviera, ktoré trávi celý život vonku a postupne sa prispôsobuje ročným obdobiam.
Staroba, choroby a zlé skúsenosti zohrávajú veľkú rolu
Seniori a psy s artrózou, problémami s kĺbmi či chrbticou znášajú zimu výrazne horšie. Chlad spôsobuje stuhnutie svalov a kĺbov, každý krok môže bolieť a pohyb sa stáva náročnejším. Pre takéhoto psa nie je mráz len nepríjemný, ale doslova bolestivý.
Osobitnou kapitolou sú psy, ktoré majú so zimou negatívnu skúsenosť. Spálené labky od posypovej soli, pošmyknutie na ľade alebo nepríjemné štípanie medzi vankúšikmi labiek stačia na to, aby si pes vytvoril jasnú asociáciu: zima = bolesť. Psy majú výbornú pamäť a ak raz niečo zažijú ako nepríjemné, nabudúce sa tomu prirodzene vyhýbajú. V takom prípade pomôže len trpezlivosť a postupné budovanie dôvery.
Zimná starostlivosť o psa nie je zbytočný luxus
Možno máte pocit, že dnešná starostlivosť o psy v zime je prehnaná. Oblečky, balzamy na labky, topánky… No realita je trochu iná než kedysi. V minulosti psy takými problémami netrpeli najmä preto, že:
- chodníky sa neposýpali agresívnou soľou a chemikáliami
- mestá neboli tak intenzívne presolené ako dnes
- psy netrávili väčšinu času v prekúrených bytoch
Dnešné posypové materiály vysušujú kožu, spôsobujú bolestivé praskliny na labkách a nepríjemné pálenie. Ak psa niečo bolí, je úplne prirodzené, že sa bude snažiť pobytu vonku vyhnúť.
Ako chrániť psie labky v zime
Aby ste predišli problémom, oplatí sa dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:
- po návrate domov labky opláchnuť vlažnou vodou
- jemne ich osušiť, najmä priestor medzi prstami
- používať ochranný balzam, ktorý vytvorí jemnú ochrannú vrstvu
- vyhýbať sa silne soleným chodníkom, ak je to možné
- u citlivých psov zvážiť zimné topánky – často naozaj pomáhajú a pes si na ne prekvapivo rýchlo zvykne
Nejde o rozmaznávanie, ale o ochranu pred podmienkami, ktoré v prírode v takejto podobe jednoducho neexistovali.
Výživa a motivácia v chladných dňoch
V zime potrebuje pes kvalitnú stravu s dostatkom bielkovín a tukov, aby mal energiu a lepšie znášal chlad. Zároveň sa vám zídu aj chutné maškrty, ktorými môžete psa motivovať k pohybu vonku. Domáce sušené pochúťky alebo malé odmeny dokážu spraviť z krátkej zimnej prechádzky oveľa príjemnejší zážitok.
Psy žijúce vonku majú iné potreby, ale tiež svoje limity
Psi, ktoré žijú celoročne vonku, sa dokážu lepšie prispôsobiť chladu. Mení sa im srsť, metabolizmus aj denný režim. To však neznamená, že im stačí len búda a miska s vodou.
Pes žijúci vonku potrebuje:
- dobre izolovanú búdu, ktorá neprepúšťa vietor
- pozor na deky a textílie – v zime vlhnú a studia
- vodu, ktorá nezamŕza
- pravidelnú kontrolu labiek, ktoré sa v zime vysušujú
- energeticky výdatnejšie krmivo
Čo si z toho vziať?
Mráz netreba podceňovať. Ak pes nechce ísť von, vysiela jasný signál. Nie je to rozmar, ale informácia o jeho hraniciach. Môže ísť o chlad, bolesť, soľ na chodníkoch alebo zlé spomienky.
Namiesto nútenia sa snažte urobiť pobyt vonku čo najpríjemnejší – či už pomocou zatepleného oblečku, ochrany labiek alebo áno, aj „smiešne vyzerajúcich“ topánok.
Zima pre psa nemusí byť utrpením. Stačí trochu pochopenia, prispôsobenia sa jeho potrebám a pár drobných opatrení navyše.