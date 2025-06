Pes na dovolenke. Vziať ho so sebou či radšej zabezpečiť spoľahlivé stráženie?

Mať psa znamená, že vás rád sprevádza kamkoľvek idete. Jeho najväčším želaním je byť stále po vašom boku, avšak v živote majiteľov psov prichádzajú chvíle, keď ho so sebou jednoducho nemôžete alebo nechcete vziať. Či už je to dovolenka, pracovná cesta alebo výlet, vždy ide o citlivé rozhodovanie, ktoré ovplyvní vás aj vášho štvornohého kamaráta.

Pes zostáva doma: Ale kde?

Pes sa cíti najlepšie v domácom prostredí, kde je zvyknutý na vône, svoje obľúbené miesta a na každodenný režim. Ak však plánujete napríklad poznávací zájazd či dovolenku plnú aktivít, nemusí byť pre psa príjemné, aby vás sprevádzal. Často je lepšie zabezpečiť mu pobyt doma. No aj tu vzniká otázka, komu svojho psa zveriť.

VIDEO: Aké je to so psami pri Baltskom mori v Poľsku? Pozrite sa.

Pozrieť video na YouTube

Ideálne riešenie: Rodina alebo priatelia

Najšťastnejší majitelia psov majú vo svojom okolí niekoho z rodiny či dobrých priateľov, komu môžu dôverovať. Ak váš pes daného človeka dobre pozná, je to výhra pre všetkých. Je úplne jedno, či sa váš známy dočasne nasťahuje k vám, alebo pes pôjde k nemu. Dôležité je len to, že zviera neprežíva veľký stres zo zmeny, pretože je stále s niekým známym.

Služby na stráženie: Buďte opatrní

V prípade, že nemáte možnosť nechať psa u známych, na trhu existujú rôzne profesionálne služby na stráženie zvierat. Tu je však dôležité si dôkladne preveriť, komu psa zverujete, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam. Jeden z odstrašujúcich prípadov sa nedávno objavil na sociálnych sieťach.

Žena popisuje, ako svojho psa pravidelne vozila do psej škôlky, kde bol spokojný. Keď zistila, že trénerka ponúka aj dlhodobé stráženie, považovala to za perfektnú voľbu. Lenže pes bol na trénerku príliš aktívny, a tá ho preto začala zatvárať do klietky, na čo nebol vôbec zvyknutý. Majiteľka potom dostala správu s fotografiou zdemolovanej klietky a zraneného psa, ktorý sa snažil dostať von. Namiesto ospravedlnenia trénerka požadovala ešte aj úhradu za poškodenú klietku, hoci majiteľku o tomto opatrení vôbec neinformovala.

Klietka ako pomoc alebo trauma?

Samotné používanie klietky nie je nutne zlé. Pokiaľ je na ňu pes zvyknutý, môže byť dokonca jeho bezpečným útočiskom, kde nájde pokoj a súkromie, napríklad aj pred deťmi. Podstatné však je, aby pes klietku nikdy nevnímal ako trest. Ak na ňu nie je navyknutý, zvlášť v neznámom prostredí a bez svojho pána, môže byť pre neho extrémne stresujúca. Veľkosť klietky musí byť tiež primeraná – pes sa v nej musí vedieť bez problémov otočiť a ľahnúť si.

Stráženie doma: komfort za vyššiu cenu

Niektoré spoločnosti ponúkajú služby, pri ktorých zostáva pes priamo vo vašej domácnosti, čo je pre zviera jednoznačne najmenej stresujúca možnosť. Táto služba však nie je lacná. Na Slovensku pôsobia portály, ktoré zabezpečujú databázu overených „petsitterov“. Celodenné stráženie u vás doma s tromi prechádzkami denne môže stáť približne 60 až 70 eur denne. Stráženie u strážcu doma býva o niečo lacnejšie, ale je nutné zvážiť, či zmena prostredia nebude pre psa príliš náročná.

Vždy sa osobne stretávajte

Je veľmi dôležité, aby ste osobu, ktorá bude psa strážiť, nikdy nestretávali prvýkrát až v deň odovzdania psa. Zorganizujte osobnú schôdzku, ideálne aj s prechádzkou. Pozorujte, ako váš pes reaguje na človeka, ktorý sa oň bude starať. Dôkladne si prezrite priestory, kde bude pes umiestnený. Pri odovzdaní psa nezabudnite dať so sebou aj jeho peliešok, hračky, jedlo, misky, očkovací preukaz a kontakt na veterinára.

Trvajte aj na pravidelných správach vrátane fotiek a videí. Pozor však na to, že nie vždy to odráža skutočný stav – krátke videá môžu byť zavádzajúce.

Vziať psa so sebou: Príprava je kľúčová

Ak sa rozhodnete, že psa beriete na dovolenku, dobre si to premyslite. Zvážte, či cesta nebude pre psa príliš náročná. V aute platí niekoľko dôležitých pravidiel:

Psa pred cestou dostatočne vyvenčite.

Posledné kŕmenie by malo byť aspoň 2 až 3 hodiny pred odchodom.

Každé dve hodiny robte prestávky na prechádzku a pitie.

V aute psa vždy zabezpečte bezpečnostným pásom alebo klietkou, na ktorú je zvyknutý.

Pri kinetóze sa poraďte s veterinárom o vhodných liekoch.

Bezpečnosť a veterinárne opatrenia

Cestovanie znamená aj zdravotnú prípravu psa. Musíte mať vždy platné očkovania, mikročip a medzinárodný očkovací preukaz. Očkovanie proti besnote nesmie byť staršie ako rok a zároveň nie mladšie ako tri týždne.

Pred vycestovaním sa poraďte s veterinárom o odporúčaných očkovaniach a o antiparazitárnych prípravkoch, aby ste chránili seba aj zviera. Rovnako skontrolujte obmedzenia krajín, kam sa chystáte. Napríklad Chorvátsko zakazuje vstup psom tzv. bojových plemien (staff, bull, pitbull).

Vždy mysli na bezpečnosť

Počas cesty autom je ideálna bezpečnostná klietka, na ktorú však psa treba vopred zvyknúť. V prípade nehody zabráni úteku a zníži riziko zranení psa aj ľudí. Ak by sa pes predsa len stratil, ihneď kontaktujte políciu alebo miestne útulky.

Téma cestovania lietadlom so psom je ďalšia veľká kapitola, ktorej sa budeme venovať nabudúce.