Pes ako symbol luxusu. Rebríčku najdrahších plemien sveta kraľuje tibetská doga

Kúpa psa môže byť pomerne lacná, ale aj prekvapivo drahá. Zatiaľ čo pri adopcii z útulku zaplatíte len symbolický poplatok, pri niektorých uznaných plemenách sa cena šteniat môže vyšplhať do tisícov eur. Dôvodom nie je len rodokmeň, ale aj náročnosť chovu, nízky počet chovateľov alebo módne trendy, ktoré dopyt po určitých plemenách prudko zvýšia.
Video: Tibetská doga – jedno z najimpozantnejších plemien sveta
Vo videu, ktoré sa často spája s týmto plemenom, môžu diváci vidieť, ako tibetská doga pôsobí v reálnej veľkosti, ako sa správa a prečo je považovaná za jedinečného strážneho psa. Video poskytuje vizuálny pohľad na plemeno, ktoré si získalo svetovú pozornosť:
Prečo sú niektoré psy také drahé?
Cena psa sa odvíja od viacerých faktorov:
- Vzácnosť plemena alebo konkrétnej línie. Čím menej chovateľov dané plemeno ponúka, tým vyššia je cena.
- Náročnosť chovného procesu. Chovné jedince musia často absolvovať zdravotné testy, výstavy, cestovanie za krytím či špeciálnu starostlivosť.
- Pôvod rodičov. Psy z kvalitných, výstavne úspešných alebo geneticky hodnotných línií sú výrazne drahšie.
- Trendy a verejná popularita. Stačí, aby sa pes objavil vo filme alebo si ho adoptovala známa osobnosť – a cena stúpa.
Niektoré plemená si svoju vysokú cenu držia dlhodobo, iné len v období, keď sú „v móde“.
TOP 5 najdrahších psích plemien podľa reálne dosahovaných cien
5. Akita Inu
Akita Inu patrí medzi najznámejšie japonské plemená. Je cenená pre svoju lojalitu a dôstojný vzhľad. Kvalitné šteniatka z registrovaných chovov stoja obvykle od 1 500 do 2 500 eur, pričom ceny môžu byť vyššie pri importovaných jedincoch z Japonska.
Plemeno sa stalo ešte populárnejším po filme Hačiko, čo prispelo k vyššiemu dopytu po čistokrvných Akitách.
4. Kanadský eskimácky pes
Toto plemeno patrí medzi najstaršie severské pracovné psy. Používalo sa na ťahanie saní a pomoc lovcom na severe Kanady. Dnes je veľmi vzácne, pretože jeho populácia v 20. storočí prudko klesla.
Šteniatka z overených chovov stoja približne 4 000 až 5 000 eur, čo odráža nízky počet chovateľov aj špecifické nároky na chov.
3. Faraónsky chrt
Faraónsky chrt (Pharaoh Hound) pochádza z Malty a patrí k plemenám s dlhoročnou tradíciou. Je známy svojou eleganciou, rýchlosťou a jemnou povahou. Napriek názvu nemá genetickú väzbu na staroveký Egypt, hoci svojím vzhľadom egyptských psov pripomína.
Cena šteniat štandardne býva okolo 2 500 až 4 000 eur, pri špičkových líniách aj viac. Vyššiu cenu spôsobuje malý počet chovateľov a náročnosť chovu zdravých jedincov.
2. Saluka (saluki)
Saluka je jedným z najstarších plemien chrtov. Pochádza z Blízkeho východu, kde bola využívaná na lov gaziel. Jej zriedkavosť, náročný chov aj elegantný vzhľad prispievajú k tomu, že šteniatka nebývajú lacné.
Cena saluky sa pohybuje približne 1 500 až 3 000 eur, avšak niektoré výnimočné línie z arabských krajín môžu stáť výrazne viac. V Európe sa však extrémne sumy (ako desiatky tisíc eur) nevyskytujú.
1. Tibetská doga
Tibetská doga, známa svojou mohutnosťou a huňatou srsťou, patrí medzi najdrahšie plemená najmä vďaka svojej minulosti a popularite v Ázii. V Európe sa šteniatka bežne predávajú za 1 500 až 4 000 eur.
Extrémne ceny v miliónoch eur, ktoré sa objavili v médiách v rokoch 2009–2014, sa týkali jednotlivých výnimočných psov predávaných v Číne v období, keď tam panoval veľký záujem o „luxusné“ línie tibetských mastifov. Nešlo o štandardné ceny plemena.
Odborníci zároveň upozorňujú na to, že preháňanie šľachtenia „exkluzívnych línií“ môže spôsobovať zdravotné problémy, preto sa dnes kladie dôraz skôr na zdravý chov než na extrémnu selekciu.
Zhrnutie
- Áno, niektoré psy môžu stáť tisíce eur.
- Najdrahšie plemená sú spravidla vzácne, majú obmedzený počet chovateľov alebo sú mimoriadne populárne.
- Tibetská doga je médiami známa aj vďaka rekordným cenám v minulosti, no bežné ceny sú oveľa nižšie.