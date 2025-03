Perfektné trblietavé okná vďaka šampónu, čiernemu čaju či dokonca pudingovému prášku. Prekvapivé tipy, ktoré naozaj fungujú

Mnohí z nás považujeme umývanie okien za jednu z najmenej lákavých domácich povinností. Lenže aj napriek tomu by sme na ňu nemali zabúdať. Okná je vhodné umývať aspoň dvakrát do roka, najlepšie počas jarného a jesenného upratovania. Vďaka pravidelnej starostlivosti sa vyhnete nepríjemným usadeninám, škvrnám a šmuhám, ktoré dokážu pokaziť výhľad aj do tých najkrajších jarných dní. Ak práve premýšľate, aké prostriedky na čistenie okien zvoliť, a radi by ste skúsili niečo netradičné, nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi. Možno budete prekvapení, aké jednoduché a účinné môžu byť alternatívy k bežným čističom z obchodu.