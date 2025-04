Perfektné susedstvo v ovocnej záhrade. Ako vybrať stromy, ktoré si navzájom prospievajú?

Ak uvažujete nad tým, že si na pozemku alebo v záhrade založíte menší ovocný sad, mali by ste už na začiatku dobre zvážiť, aké druhy a odrody chcete vysadiť. Stromy, ktoré budú susediť v tesnej blízkosti, sa totiž môžu v mnohých ohľadoch ovplyvňovať – a to pozitívne, ale aj negatívne. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, prečo je dôležité premyslieť kombináciu ovocných drevín a aký to môže mať vplyv na ich zdravie či množstvo úrody.