Perfektné domáce hnojivo na čerešne. Rozsypte ho pod strom a užijete si plné stromy

Jar je obdobím, keď sa naše ovocné stromy začínajú prebúdzať zo zimného pokoja a pripravovať sa na novú sezónu, počas ktorej nás potešia sladkými plodmi. Ak túžite po bohatej úrode čerešní a nechcete používať drahé chemické prípravky, stačí sa inšpirovať praktickým trikom, ktorý poznali už naše staré mamy. Prírodné hnojivo vám totiž dokáže zabezpečiť posilnenie rastu stromu bez zbytočného zaťaženia pôdy škodlivými látkami.

Prečo je drevný popol taký účinný

Jedným z najspoľahlivejších a najdostupnejších domácich hnojív je drevný popol. Je bohatý na dôležité prvky, predovšetkým draslík a fosfor, ktoré priamo ovplyvňujú tvorbu kvetov a následne aj plodov. Okrem toho popol prispieva k neutralizácii kyslosti pôdy, vďaka čomu vytvára ideálne podmienky na rast čerešní.

Stačí raz na jar rozsypať tenkú vrstvu popola okolo kmeňa, zvyčajne pod jeho korunu, a jemne ho zapracovať do pôdy motykou alebo hrabľami. Dôležitá poznámka: Používajte iba popol z čistého, neošetreného dreva (bez farieb či chemikálií). Popol z lakovaných drevených dosiek alebo inak upravovaných materiálov môže byť škodlivý.

Tajomstvo našich predkov: Drevo bolo kedysi hlavným palivom na kúrenie, a tak sa popol v domácnostiach hromadil prirodzene. Naši predkovia prišli na to, že ho nemusia vyhadzovať, ale môžu ho zužitkovať ako veľmi účinné prírodné hnojivo pod rôzne ovocné stromy, čím si uľahčili starostlivosť o pôdu.

Video: Starostlivosť a hnojenie čerešní

Ďalšie osvedčené prírodné hnojivá

Kompost a hnoj

Ak máte doma alebo na chate vytvorený kvalitný kompost, je to jeden z najlepších prírodných zdrojov živín pre ovocné stromy. Rovnako poslúži aj vyzretý maštaľný hnoj (napríklad kravský alebo konský), ktorý okrem živín zlepšuje aj štruktúru pôdy a pomáha jej lepšie udržať vlahu.

Granulovaný konský hnoj: Ten je dnes bežne dostupný v záhradkárskych predajniach. Jeho aplikácia je jednoduchá a zároveň veľmi účinná.

Inžinier Jan Zima, špecialista na ovocné dreviny, zdôrazňuje, že pri hnojení je vhodné poznať aspoň základné vlastnosti svojej pôdy – aký má typ, obsah humusu, pH či aké živiny najviac potrebuje. Najlepšie je z času na čas nechať si urobiť profesionálny rozbor pôdy, aby ste vedeli presné hodnoty a mohli aplikovať hnojivá cielene.

Kávová usadenina a vaječné škrupiny

Možno by ste to nečakali, no aj kávová usadenina, ktorú mnoho ľudí zvykne vyhadzovať do koša, sa dá efektívne zužitkovať ako prírodné hnojivo. Vďaka obsahu dusíka prispieva k zdravej mikroflóre v pôde. Stačí, ak ju budete počas sezóny postupne sypať alebo jemne zapracovávať do zeme v okolí kmeňa.

Podobne môžu pomôcť aj dôkladne rozdrvené vaječné škrupiny. Tie sú bohaté na vápnik, čím posilňujú bunkové steny a zvyšujú celkovú odolnosť stromu voči chorobám. Obohatenie pôdy o vápnik je dôležité nielen pre čerešne, ale aj pre mnohé iné druhy ovocných stromov a kríkov.

Tip navyše: Niektorí pestovatelia dokonca používajú škrupiny na odlákanie slimákov. Ostré okraje predstavujú pre ne prekážku, takže ich vedia udržať ďalej od miesta, kde nechcete, aby sa zdržiavali.

Kedy a ako hnojiť, aby bola úroda čo najväčšia

Ideálne obdobie na hnojenie čerešní je skoro na jar, spravidla v priebehu marca, keď sa vegetácia ešte len rozbieha. Vtedy stromy potrebujú väčší prísun živín, aby tvorili kvalitné puky a rástli do sily.

Rozprestrite hnojivo: Rozhoďte ho pod korunu stromu (v mieste, kde predpokladáte, že sa rozprestierajú korene). Zapracujte do pôdy: Pomocou hrablí či motyky ho jemne zapracujte tak, aby obohatilo vrchnú vrstvu zeminy. Dôkladne zalejte: Napokon pôdu poriadne zavlažte, aby sa živiny dostali až ku koreňom.

V prípade, že chcete dosiahnuť naozaj výnimočnú úrodu, môžete pokojne skombinovať viaceré druhy prírodných hnojív. Na jar použite drevný popol a kompost, v priebehu vegetačnej sezóny pridávajte kávovú usadeninu a podľa potreby aj vaječné škrupiny. Takýmto spôsobom zabezpečíte stromu pestré spektrum živín a minerálov.

Jednoduchá starostlivosť pre sladké výsledky

Starostlivosť o čerešne nemusí byť vôbec náročná, ak siahnete po prírodných a časom overených riešeniach. V minulosti ľudia nemali k dispozícii moderné chemické hnojivá, a napriek tomu dokázali vypestovať množstvo zdravých a chutných plodov. Dnes sa k týmto tradičným metódam znova vraciame, aby sme si zabezpečili ekologické a finančne menej nákladné záhradkárčenie.

Ekologický prístup : Prirodzené hnojivá nezaťažujú životné prostredie a neohrozujú užitočný hmyz či mikroorganizmy v pôde.

: Prirodzené hnojivá nezaťažujú životné prostredie a neohrozujú užitočný hmyz či mikroorganizmy v pôde. Úspora nákladov: Väčšinu týchto hnojív máte pravdepodobne už doma (popol z kachlí, kávová usadenina, škrupiny z vajec), takže nemusíte investovať do drahých prípravkov.

Zhrnutie na záver

Ak chcete mať na konci sezóny košíky plné šťavnatých a sladkých čerešní, stačí sa držať niekoľkých jednoduchých krokov:

Na jar pridajte drevný popol a/alebo kompost, prípadne granulovaný maštaľný hnoj. Počas sezóny pravidelne sypte kávovú usadeninu do pôdy pod strom, aby ste obohatili pôdu o dusík. Vaječné škrupiny pomôžu dodať vápnik a posilniť vitalitu stromu. Nezabudnite na závlahu – vlaha je spolu s hnojivom kľúčom k úspešnému pestovaniu.

S takouto jednoduchou a prírodnou starostlivosťou získate zdravé, bujne rodiace čerešne, ktoré sa vám odvďačia množstvom chutných plodov. A čo je najlepšie? Nepotrebujete žiadne chemikálie ani drahé prípravky – všetko, čo váš strom vyžaduje, už pravdepodobne máte doma.

Takto sa môžete s radosťou pustiť do záhradkárskej sezóny a vychutnať si zber bohatých a lahodných čerešní. Prajeme vám úspešný zber!