Perfektná bravčová panenka: šťavnatá, voňavá a pripravená bez chýb!

Bravčová panenka patrí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa a často sa pripravuje ako slávnostný pokrm.
Napriek tomu ju mnohí ľudia robia nesprávne, a tak prichádzajú o jej jemnosť, vôňu a šťavnatosť. Viete, ako pripraviť bravčovú panenku tak, aby bola naozaj dokonalá?
Bravčová panenka ako sviatočná delikatesa
Len máloktoré mäso sa hodí na sviatočný stôl tak, ako bravčová panenka. Ak je dobre pripravená, ide o skutočnú lahôdku – zvonka má mať zlatistú kôrku a vo vnútri zostane jemne ružová.
Práve to je však moment, ktorý sa podarí len málokomu.
Ako pripraviť dokonalú bravčovú panenku
Panenku môžete pripraviť dvoma spôsobmi:
- Najskôr ju prudko opečiete na panvici a potom dopiecť v rúre.
- Alebo ju upečiete len v rúre bez predchádzajúceho opraženia.
Druhá možnosť je síce jednoduchšia, no mäso býva o niečo suchšie. Stále však zostane chutné – len nebude také šťavnaté, čo môže niektorým ľuďom dokonca vyhovovať.
Príprava panenky na panvici
Najprv mäso na doske zbavte blán a nečistôt. Osolte ho, okoreňte čiernym korením a ak máte väčší kus, rozdeľte ho na valčeky dlhé asi 15 centimetrov. Každý kus potrite tenkou vrstvou oleja.
Rozpáľte panvicu, až sa z nej začne dymiť, a panenku zo všetkých strán prudko opečte dozlatista – tak sa mäso uzavrie a zostane šťavnaté.
Potom ho preložte do menšieho pekáča, prikryte alobalom a pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 10 minút.
Po upečení mäso vyberte, nechajte ho pod alobalom odpočívať ešte 10 minút a až potom krájajte a podávajte.
Pečenie panenky priamo v rúre
Ak dávate prednosť jednoduchšiemu spôsobu, zapnite rúru a nechajte ju vyhriať na 220 °C.
Panenku očistite, osoľte, okoreňte a ak chcete, zviažte ju kuchynským povrázkom, aby sa piekla rovnomerne. Potom ju potrite olejom a položte na plech.
Panenka s hmotnosťou približne 500 gramov sa pečie 30 – 35 minút. Správne prepečené mäso by malo byť pri stlačení pružné, podobne ako mäkšia guma.
Ak máte kuchynský teplomer, vnútorná teplota by mala dosahovať 65 až 70 °C – to je ideálny stupeň prepečenia.
Po vytiahnutí z rúry nechajte mäso 5 minút odpočívať pri izbovej teplote a až potom ho nakrájajte.
Tip na podávanie
Bravčová panenka chutí výborne s rôznymi prílohami, najlepšie sa však hodí pečené zemiaky. Výborným doplnkom sú aj studené omáčky, ktoré podčiarknu jemnú chuť mäsa a dodajú jedlu sviežosť.
Zhrnutie:
Tajomstvo dokonalej bravčovej panenky spočíva v správnej teplote, trpezlivosti a v tom, že mäso musí mať čas oddýchnuť si po tepelnej úprave.
Len tak zostane šťavnaté, voňavé a jemné – presne také, ako má byť.