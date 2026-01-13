Pediater upozorňuje. Pri sánkovaní robia rodičia zásadnú chybu. Takto ju dokážete jednoducho napraviť

Sánkovanie patrí k najobľúbenejším zimným aktivitám rodín s deťmi. Je jednoduché, dostupné a prináša veľa radosti. Menej sa však hovorí o tom, že práve pri zjazde na sánkach dochádza k veľkému množstvu úrazov – a to aj vážnych. Podľa lekárov a záchranárov je hlavným problémom kombinácia rýchlosti, neprezieravosti a podcenenia bezpečnostných zásad.
Hoci sánkovanie pôsobí nevinne, pri prudkom kopci nie je problém dosiahnuť rýchlosti porovnateľné s cyklistikou. Preto sa odborníci zhodujú, že bezpečnostné pravidlá pri sánkovaní by mali byť rovnako samozrejmé ako pri jazde na bicykli.
Najčastejšia chyba rodičov: dieťa sedí vpredu
Mnohí rodičia si automaticky posadia dieťa dopredu, aby malo lepší výhľad a väčší zážitok z jazdy. Logicky to vyzerá správne – dieťa „vidí na cestu“ a jazda je preň atraktívnejšia.
Pediatri však upozorňujú, že takéto usadenie môže byť pri kolízii rizikové. Ak sánky narazia do prekážky, prvý náraz dopadá práve na osobu sediacu vpredu.
Hoci neexistujú presné štúdie, ktoré by matematicky potvrdzovali, že dospelý sediaci vpredu jednoznačne tlmí náraz, praktické skúsenosti z pohotovostí ukazujú, že malé dieťa sediace vpredu je vystavené väčšej sile nárazu a zranenia bývajú vážne — najmä v oblasti hlavy a hrudníka.
Preto detskí lekári odporúčajú jedno jednoduché pravidlo:
✔ Dieťa má sedieť vzadu, dospelý vpredu ovláda smer a rýchlosť.
Dospelý má lepší cit pre vedenie sánok, dokáže rýchlejšie reagovať a dieťa je vzadu menej vystavené priamemu nárazu.
Prečo je helma pri sánkovaní rovnako dôležitá ako pri bicyklovaní
Zranenia hlavy patria pri sánkovaní medzi najčastejšie. Potvrdzujú to aj údaje z detských úrazových centier – pri pádoch či kolíziách býva najviac poškodená práve hlava, krk alebo chrbtica.
Rýchlosť pri zjazde môže ľahko presiahnuť 20–25 km/h, najmä ak je kopec tvrdý alebo zľadovatený. Pri takejto rýchlosti už môže mať náraz vážne následky.
Helma výrazne znižuje riziko ťažkého poranenia hlavy.
Nezáleží na tom, či ide o lyžiarsku alebo kvalitnú cyklistickú helmu – dôležité je, aby bola pevná, správne upevnená a dieťaťu dobre sedela.
Ako má helma sedieť:
- musí byť rovno, nie naklonená dozadu
- nesmie sa kývať do strán
- zapínanie musí byť pevné, ale pohodlné
- okraje helmy by mali byť približne dva prsty nad obočím
Ak helma neskĺzne ani vtedy, keď dieťa potrasie hlavou, sedí správne.
Ďalšie overené odporúčania expertov pre bezpečné sánkovanie
Aby sa riziko úrazu minimalizovalo, odborníci odporúčajú ešte tieto zásady:
✔ Vyberať bezpečný kopec
Prednostne na miestach, kde nie sú stromy, oplotenie, cesty, potoky či pevné prekážky.
✔ Sánkovať sa v sede, nie v stoji alebo na bruchu
Pri jazde na bruchu je hlava v najzraniteľnejšej pozícii.
✔ Dodržiavať odstupy medzi deťmi
Aby sa predišlo nárazom zozadu pri páde.
✔ Nepoužívať nafukovacie hračky, igelitky či plastové vrecká
Tie sa zle ovládajú a rýchlosť je nebezpečne nepredvídateľná.
Záver: Stačí niekoľko jednoduchých pravidiel a sánkovanie môže byť bezpečnou zábavou
Sánkovanie je krásna zimná aktivita, no netreba zabúdať, že ide o šport, pri ktorom môže dôjsť k vážnym úrazom. Ak rodič zvolí vhodný kopec, posadí dieťa dozadu a obaja si nasadia helmu, riziko sa výrazne znižuje.
Takto si môžu deti aj dospelí vychutnať zimu naplno — a bez nepríjemností, ktoré končia na pohotovosti.